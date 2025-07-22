https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/hakkinda-inceleme-baslatmisti-trump-abdnin-unesco-uyeligini-sonlandirma-karari-aldi-1098062740.html
Hakkında inceleme başlatmıştı: 'Trump, ABD'nin UNESCO üyeliğini sonlandırma kararı aldı'
Hakkında inceleme başlatmıştı: 'Trump, ABD'nin UNESCO üyeliğini sonlandırma kararı aldı'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) yönelik başlattığı 90 günlük incelemenin ardından ABD'nin örgütten... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T14:11+0300
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2025-07-22T14:11+0300
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unesco
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) üyeliğini sonlandırma kararı aldığı iddia edildi. Şubat ayında ABD'nin UNESCO'daki üyeliğine ilişkin 90 günlük inceleme emri verdiğini açıklayan Trump, örgütten çekilme kararı aldı.ABD basınının Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, Trump yönetiminin, örgütün 'ABD ve İsrail karşıtı tutumları' ile Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) politikalarını “Amerikan değerleriyle bağdaşmayan ayrıştırıcı yaklaşımlar” olarak gördüğü belirtildi.Örgüte 90 günlük inceleme başlatılmıştıTrump yönetimi, Şubat ayında UNESCO üyeliklerine dair 90 günlük bir inceleme başlatmış, özellikle 'antisemitizm ve İsrail karşıtlığı' iddiaları araştırma emri verilmişti.Bu incelemeler sonucunda, UNESCO’nun 2023’te yayımladığı “ırkçılık karşıtı rehber” ve 2024’te başlattığı “MEN’talities” adlı toplumsal cinsiyet projesi eleştiri konusu oldu.2017'de benzer gerekçelerle UNESCO'dan ayrılma kararı almıştıTrump daha önce 2017’de de UNESCO’dan ayrılma kararı almıştı. Ancak eski ABD Başkanı Joe Biden, 2023’te yeniden üyelik sürecini başlatmıştı. Biden yönetimi, 2011’den bu yana biriken 600 milyon doları aşkın aidat borcunu da ödeme taahhüdü vermişti.Trump’ın çekilme kararıyla birlikte ABD, UNESCO üyeliğinden üçüncü kez ayrılmış olacak. ABD ilk kez 1983’te Ronald Reagan döneminde UNESCO’dan çekilmiş, örgütün tarafsızlıktan uzaklaştığı ve aşırı siyasileştiği savunulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/nasa-alarma-gecti-beyaz-saraya-acik-mektup-gonderdi-vahim-sonuclari-olacak-1098057315.html
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abd, donald trump, unesco
Hakkında inceleme başlatmıştı: 'Trump, ABD'nin UNESCO üyeliğini sonlandırma kararı aldı'
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) yönelik başlattığı 90 günlük incelemenin ardından ABD'nin örgütten çekileceği iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) üyeliğini sonlandırma kararı aldığı iddia edildi. Şubat ayında ABD'nin UNESCO'daki üyeliğine ilişkin 90 günlük inceleme emri verdiğini açıklayan Trump, örgütten çekilme kararı aldı.
ABD basınının Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, Trump yönetiminin, örgütün 'ABD ve İsrail karşıtı tutumları' ile Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) politikalarını “Amerikan değerleriyle bağdaşmayan ayrıştırıcı yaklaşımlar” olarak gördüğü belirtildi.
Örgüte 90 günlük inceleme başlatılmıştı
Trump yönetimi, Şubat ayında UNESCO üyeliklerine dair 90 günlük bir inceleme başlatmış, özellikle 'antisemitizm ve İsrail karşıtlığı' iddiaları araştırma emri verilmişti.
Bu incelemeler sonucunda, UNESCO’nun 2023’te yayımladığı “ırkçılık karşıtı rehber” ve 2024’te başlattığı “MEN’talities” adlı toplumsal cinsiyet projesi eleştiri konusu oldu.
2017'de benzer gerekçelerle UNESCO'dan ayrılma kararı almıştı
Trump daha önce 2017’de de UNESCO’dan ayrılma kararı almıştı. Ancak eski ABD Başkanı Joe Biden, 2023’te yeniden üyelik sürecini başlatmıştı.
Biden yönetimi, 2011’den bu yana biriken 600 milyon doları aşkın aidat borcunu da ödeme taahhüdü vermişti.
Trump’ın çekilme kararıyla birlikte ABD, UNESCO üyeliğinden üçüncü kez ayrılmış olacak. ABD ilk kez 1983’te Ronald Reagan döneminde UNESCO’dan çekilmiş, örgütün tarafsızlıktan uzaklaştığı ve aşırı siyasileştiği savunulmuştu.