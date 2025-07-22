https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/hakan-calhanoglu-istanbula-geliyor-1098049139.html

Hakan Çalhanoğlu İstanbul'a geliyor

Hakan Çalhanoğlu İstanbul'a geliyor

Sputnik Türkiye

Son dönemde adı daha çok Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun, bir reklam çekimi için İstanbul’a geldiği... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T07:20+0300

2025-07-22T07:20+0300

2025-07-22T07:20+0300

spor

hakan çalhanoğlu

fenerbahçe

inter

ali koç

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Son üç gündür Fenerbahçe ile adı anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, reklam çekimi için İstanbul’a geldi. Ancak iddialara göre asıl gündemi transfer. Hakan’ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Inter ile yapacağı görüşmenin sonucunu beklediği belirtiliyor.Hakan Çalhanoğlu’nun da bu süreçte net bir duruş sergilediği ifade ediliyor. Oyuncunun,"Bu işi 48 saatte bitirelim... Ben de İtalya’ya dönmeyeyim" dediği, eğer transfer çarşambaya kadar sonuçlanmazsa Inter’in kampına katılacağı iddia edildi.Bonservis pazarlığı da sürüyor. Inter'in Hakan için 25-30 milyon Euro arasında bir ücret talep ettiği, Fenerbahçe’nin ise 20 milyon Euro teklif ettiği öne sürülüyor. Tecrübeli futbolcunun da bonservis bedelinin düşmesi için kulübüyle görüştüğü ifade ediliyor.Fenerbahçe'nin Hakan'a 3+1 yıllık sözleşme, yıllık 8 milyon Euro maaş ve bonuslar önerdiği iddialar arasında.Öte yandan Inter Başkanı Giuseppe Marotta, çıkan haberlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maça çıkan Hakan, 11 gol ve 8 asist ile önemli bir performans sergilemişti.

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hakan çalhanoğlu, fenerbahçe, inter, ali koç