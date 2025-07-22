https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/hakan-calhanoglu-istanbula-geliyor-1098049139.html
Hakan Çalhanoğlu İstanbul'a geliyor
Hakan Çalhanoğlu İstanbul'a geliyor
Sputnik Türkiye
Son dönemde adı daha çok Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun, bir reklam çekimi için İstanbul’a geldiği... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T07:20+0300
2025-07-22T07:20+0300
2025-07-22T07:20+0300
spor
hakan çalhanoğlu
fenerbahçe
inter
ali koç
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Son üç gündür Fenerbahçe ile adı anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, reklam çekimi için İstanbul’a geldi. Ancak iddialara göre asıl gündemi transfer. Hakan’ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Inter ile yapacağı görüşmenin sonucunu beklediği belirtiliyor.Hakan Çalhanoğlu’nun da bu süreçte net bir duruş sergilediği ifade ediliyor. Oyuncunun,"Bu işi 48 saatte bitirelim... Ben de İtalya’ya dönmeyeyim" dediği, eğer transfer çarşambaya kadar sonuçlanmazsa Inter’in kampına katılacağı iddia edildi.Bonservis pazarlığı da sürüyor. Inter'in Hakan için 25-30 milyon Euro arasında bir ücret talep ettiği, Fenerbahçe’nin ise 20 milyon Euro teklif ettiği öne sürülüyor. Tecrübeli futbolcunun da bonservis bedelinin düşmesi için kulübüyle görüştüğü ifade ediliyor.Fenerbahçe'nin Hakan'a 3+1 yıllık sözleşme, yıllık 8 milyon Euro maaş ve bonuslar önerdiği iddialar arasında.Öte yandan Inter Başkanı Giuseppe Marotta, çıkan haberlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maça çıkan Hakan, 11 gol ve 8 asist ile önemli bir performans sergilemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/fenerbahcenin-rakibi-feyenoord-oldu-robin-van-persieden-ilk-yorum-geldi-1098047421.html
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hakan çalhanoğlu, fenerbahçe, inter, ali koç
hakan çalhanoğlu, fenerbahçe, inter, ali koç
Hakan Çalhanoğlu İstanbul'a geliyor
Son dönemde adı daha çok Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun, bir reklam çekimi için İstanbul’a geldiği belirtiliyor. Ancak bu ziyaretin sadece reklamla sınırlı olmadığı, transfer görüşmeleri de yapacağı ifade ediliyor. Hakan Çalhanoğlu’nun hangi takımla görüşeceği merak konusu.
Son üç gündür Fenerbahçe ile adı anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, reklam çekimi için İstanbul’a geldi. Ancak iddialara göre asıl gündemi transfer. Hakan’ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Inter ile yapacağı görüşmenin sonucunu beklediği belirtiliyor.
Hakan Çalhanoğlu’nun da bu süreçte net bir duruş sergilediği ifade ediliyor. Oyuncunun,
"Bu işi 48 saatte bitirelim... Ben de İtalya’ya dönmeyeyim" dediği, eğer transfer çarşambaya kadar sonuçlanmazsa Inter’in kampına katılacağı iddia edildi.
Bonservis pazarlığı da sürüyor. Inter'in Hakan için 25-30 milyon Euro arasında bir ücret talep ettiği, Fenerbahçe’nin ise 20 milyon Euro teklif ettiği öne sürülüyor. Tecrübeli futbolcunun da bonservis bedelinin düşmesi için kulübüyle görüştüğü ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin Hakan'a 3+1 yıllık sözleşme, yıllık 8 milyon Euro maaş ve bonuslar önerdiği iddialar arasında.
Öte yandan Inter Başkanı Giuseppe Marotta, çıkan haberlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Hem oyuncuya hem de Inter'e saygı açısından ben bunun bir mesele haline gelmesini istemiyorum! Türkiye'den geldiği söylenen bu hayali taleplerle karşı karşıyayız ama bize hiçbir zaman direkt ulaşmıyorlar. Çalhanoğlu'nu 23'ünde buraya bekliyoruz."
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maça çıkan Hakan, 11 gol ve 8 asist ile önemli bir performans sergilemişti.