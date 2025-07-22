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Galatasaray, Bankalar Birliği'nden çıktığını duyurdu
Galatasaray, Bankalar Birliği'nden çıktığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Bankalar Birliği'yle yaptığı kredi yapılandırma anlaşmasından tamamen çıktığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Kulüp, Ziraat... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T19:54+0300
2025-07-22T19:54+0300
spor
galatasaray
türkiye bankalar birliği (tbb)
katılım bankaları
ticaret bankaları
katılım bankaları birliği
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2030’a kadar vadeli olan borcun tamamının ödenmesiyle Galatasaray, Bankalar Birliği sürecini resmen sonlandırmış oldu.Galatasaray tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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galatasaray, türkiye bankalar birliği (tbb), katılım bankaları, ticaret bankaları, katılım bankaları birliği
galatasaray, türkiye bankalar birliği (tbb), katılım bankaları, ticaret bankaları, katılım bankaları birliği

Galatasaray, Bankalar Birliği'nden çıktığını duyurdu

19:54 22.07.2025
© AA / Hakan AkgünGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AA / Hakan Akgün
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Galatasaray, Bankalar Birliği'yle yaptığı kredi yapılandırma anlaşmasından tamamen çıktığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Kulüp, Ziraat Bankası ve Denizbank’tan oluşan konsorsiyumdan aldığı tüm kredilerin ve faizlerin kapatıldığını açıkladı.
2030’a kadar vadeli olan borcun tamamının ödenmesiyle Galatasaray, Bankalar Birliği sürecini resmen sonlandırmış oldu.
Galatasaray tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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