https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/ermenistanda-muhalefet-pasinyan-hakkinda-ceza-davasi-acilmasini-talep-etti-1098061965.html
Ermenistan’da muhalefet Paşinyan hakkında ceza davası açılmasını talep etti
Ermenistan’da muhalefet Paşinyan hakkında ceza davası açılmasını talep etti
Sputnik Türkiye
Ermenistan’da muhalefet, kiliseye saldırı planları nedeniyle Başbakan Paşinyan hakkında dava açılmasını talep etti. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T13:38+0300
2025-07-22T13:38+0300
2025-07-22T13:38+0300
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paşinyan
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Muhalif Ermeni Devrimci Federasyonu (Daşnaksutyun), Ermenistan Başsavcılığı'na başvurarak Ermeni Apostolik Kilisesi'ne saldırı planları nedeniyle Başbakan Nikol Paşinyan hakkında ceza davası açmasını talep etti.Paşinyan Pazar günü Ermeni Apostolik Kilisesi’nin ruhani merkezinin bulunduğu Eçmiadzin'deki din adamlarına karşı bir eylem düzenleyeceğine işaret etmişti.Daşnaksutyun'un Facebook'ta yayınlanan açıklamasında, Paşinyan ağır ve çok ağır suçlar işlemeye hazırlanmakla suçlandı, bu tür eylemlerin Ermeni Apostolik Kilisesi'nin ruhani merkezinin normal işleyişine engel olacağı belirtildi. Parti, Paşinyan'ın şiddete başvurma veya başvurma tehdidinde bulunma, Tüm Ermeniler Katolikosu'nu rehin alma, istifaya zorlama, kitlesel isyanları kışkırtma ve örgütleme gibi eylemlerinin suç belirtileri içerdiğini ifade etti.Vatandaşları Paşinyan'ın kışkırtmalarına boyun eğmeme, patriklik konutuna ‘yürüyüş’ planına katılmama, zorbalığa, kitlesel ayaklanmalara ve diğer ağır suçlara ortak olmama çağrısında bulunan muhalif parti, “Başsavcı ve soruşturma makamlarından Nikol Paşinyan hakkında ceza davası açmasını ve sanık olarak gözaltına alınmasını, polis ve Milli Güvenlik Servisi'nden ise yürütme erki başkanının ağır ve çok ağır suçları hazırlamasını engellemesini, böylece büyük çaplı bir hukuksuzluğa ortak olmamasını talep ediyoruz” denildi.Söz konusu önleyici eylemlerin Ermenistan yasalarına uygun olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Halkımızı, planlanan suçun yasal yollarla önlenmesi ve kutsal mekanımız olan Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı'nın korunması için hazır olmaya çağırıyoruz” vurgusu yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/sirp-siyaset-bilimci-ermenistan-ve-moldovadaki-siyasi-elitler-bati-tarafindan-dogrudan-1097996454.html
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ermenistan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermeni devrimci federasyonu, daşnaksutyun, paşinyan, ermenistan başsavcılığı
ermenistan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermeni devrimci federasyonu, daşnaksutyun, paşinyan, ermenistan başsavcılığı
Ermenistan’da muhalefet Paşinyan hakkında ceza davası açılmasını talep etti
Ermenistan’da muhalefet, kiliseye saldırı planları nedeniyle Başbakan Paşinyan hakkında dava açılmasını talep etti.
Muhalif Ermeni Devrimci Federasyonu (Daşnaksutyun), Ermenistan Başsavcılığı'na başvurarak Ermeni Apostolik Kilisesi'ne saldırı planları nedeniyle Başbakan Nikol Paşinyan hakkında ceza davası açmasını talep etti.
Paşinyan Pazar günü Ermeni Apostolik Kilisesi’nin ruhani merkezinin bulunduğu Eçmiadzin'deki din adamlarına karşı bir eylem düzenleyeceğine işaret etmişti.
Daşnaksutyun'un Facebook'ta yayınlanan açıklamasında, Paşinyan ağır ve çok ağır suçlar işlemeye hazırlanmakla suçlandı, bu tür eylemlerin Ermeni Apostolik Kilisesi'nin ruhani merkezinin normal işleyişine engel olacağı belirtildi. Parti, Paşinyan'ın şiddete başvurma veya başvurma tehdidinde bulunma, Tüm Ermeniler Katolikosu'nu rehin alma, istifaya zorlama, kitlesel isyanları kışkırtma ve örgütleme gibi eylemlerinin suç belirtileri içerdiğini ifade etti.
Vatandaşları Paşinyan'ın kışkırtmalarına boyun eğmeme, patriklik konutuna ‘yürüyüş’ planına katılmama, zorbalığa, kitlesel ayaklanmalara ve diğer ağır suçlara ortak olmama çağrısında bulunan muhalif parti, “Başsavcı ve soruşturma makamlarından Nikol Paşinyan hakkında ceza davası açmasını ve sanık olarak gözaltına alınmasını, polis ve Milli Güvenlik Servisi'nden ise yürütme erki başkanının ağır ve çok ağır suçları hazırlamasını engellemesini, böylece büyük çaplı bir hukuksuzluğa ortak olmamasını talep ediyoruz” denildi.
Söz konusu önleyici eylemlerin Ermenistan yasalarına uygun olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Halkımızı, planlanan suçun yasal yollarla önlenmesi ve kutsal mekanımız olan Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı'nın korunması için hazır olmaya çağırıyoruz” vurgusu yapıldı.