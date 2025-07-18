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Sırp siyaset bilimci: Ermenistan ve Moldova’daki siyasi elitler Batı tarafından doğrudan destekleniyor
Sırp siyaset bilimci: Ermenistan ve Moldova’daki siyasi elitler Batı tarafından doğrudan destekleniyor
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Sırp siyaset bilimci Stevan Gajic, NATO adına ve Rusya'yı çevrelemek amacıyla Ermenistan ve Moldova’da siyasi elitlerin Batı tarafından doğrudan... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
samvel karapetyan
moldova
ermenistan
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nato
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Belgrad merkezli Avrupa Araştırmaları Enstitüsü'nden siyaset bilimci Stevan Gajic, Ermenista’da Samvel Karapetyan'ın tutuklanması ve Ermeni Apostolik Kilisesi'nin etrafındaki durumu Sputnik’e değerlendirdi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan'a karşı öne sürdüğü iddiaları ‘anlamsız’ olarak nitelendiren Gajic, Başbakanın dışarıdan bir zorlama olmadığı sürece herhangi bir tavize hazır olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/isvecteki-ermeni-diasporasi-karapetyana-yonelik-baski-kabul-edilemez-1097977466.html
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ermenistan
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ermenistan başbakanı nikol paşinyan, samvel karapetyan, moldova, ermenistan, batı, nato, rusya, belgrad
ermenistan başbakanı nikol paşinyan, samvel karapetyan, moldova, ermenistan, batı, nato, rusya, belgrad

Sırp siyaset bilimci: Ermenistan ve Moldova’daki siyasi elitler Batı tarafından doğrudan destekleniyor

21:21 18.07.2025
© Sputnik / Sputnik / Multimedya arşivine gidinErmenistan- Erivan
Ermenistan- Erivan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© Sputnik / Sputnik
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Sırp siyaset bilimci Stevan Gajic, NATO adına ve Rusya'yı çevrelemek amacıyla Ermenistan ve Moldova’da siyasi elitlerin Batı tarafından doğrudan desteklendiğini belirtti.
Belgrad merkezli Avrupa Araştırmaları Enstitüsü'nden siyaset bilimci Stevan Gajic, Ermenista’da Samvel Karapetyan'ın tutuklanması ve Ermeni Apostolik Kilisesi'nin etrafındaki durumu Sputnik’e değerlendirdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan'a karşı öne sürdüğü iddiaları ‘anlamsız’ olarak nitelendiren Gajic, Başbakanın dışarıdan bir zorlama olmadığı sürece herhangi bir tavize hazır olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Moldova ve Ermenistan'da, NATO adına ve Rusya'yı çevrelemek amacıyla, çıkarları halkın çıkarlarına zıt olan siyasi üst düzey yöneticiler doğrudan destekleniyor.

Kiliseye yönelik tutum Ermenistan'daki siyasi durumu ciddi şekilde etkileyecektir. Birileri Paşinyan'a tavsiyede mi bulundu yoksa kendisi mi Ermeni Apostolik Kilisesi'ne karşı saldırı düzenlemeye karar verdi bilmiyorum ama bence bu onun en sorunlu hamlesi, en büyük hatası.

Samvel Karapetyan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
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