https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/sirp-siyaset-bilimci-ermenistan-ve-moldovadaki-siyasi-elitler-bati-tarafindan-dogrudan-1097996454.html

Sırp siyaset bilimci: Ermenistan ve Moldova’daki siyasi elitler Batı tarafından doğrudan destekleniyor

Sırp siyaset bilimci: Ermenistan ve Moldova’daki siyasi elitler Batı tarafından doğrudan destekleniyor

Sputnik Türkiye

Sırp siyaset bilimci Stevan Gajic, NATO adına ve Rusya'yı çevrelemek amacıyla Ermenistan ve Moldova’da siyasi elitlerin Batı tarafından doğrudan... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T21:21+0300

2025-07-18T21:21+0300

2025-07-18T21:19+0300

dünya

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

samvel karapetyan

moldova

ermenistan

batı

nato

rusya

belgrad

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Belgrad merkezli Avrupa Araştırmaları Enstitüsü'nden siyaset bilimci Stevan Gajic, Ermenista’da Samvel Karapetyan'ın tutuklanması ve Ermeni Apostolik Kilisesi'nin etrafındaki durumu Sputnik’e değerlendirdi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan'a karşı öne sürdüğü iddiaları ‘anlamsız’ olarak nitelendiren Gajic, Başbakanın dışarıdan bir zorlama olmadığı sürece herhangi bir tavize hazır olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/isvecteki-ermeni-diasporasi-karapetyana-yonelik-baski-kabul-edilemez-1097977466.html

moldova

ermenistan

batı

rusya

belgrad

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Sputnik Türkiye

ermenistan başbakanı nikol paşinyan, samvel karapetyan, moldova, ermenistan, batı, nato, rusya, belgrad