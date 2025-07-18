https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/sirp-siyaset-bilimci-ermenistan-ve-moldovadaki-siyasi-elitler-bati-tarafindan-dogrudan-1097996454.html
Sırp siyaset bilimci: Ermenistan ve Moldova’daki siyasi elitler Batı tarafından doğrudan destekleniyor
Sırp siyaset bilimci: Ermenistan ve Moldova’daki siyasi elitler Batı tarafından doğrudan destekleniyor
Sputnik Türkiye
Sırp siyaset bilimci Stevan Gajic, NATO adına ve Rusya'yı çevrelemek amacıyla Ermenistan ve Moldova’da siyasi elitlerin Batı tarafından doğrudan... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T21:21+0300
2025-07-18T21:21+0300
2025-07-18T21:19+0300
dünya
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
samvel karapetyan
moldova
ermenistan
batı
nato
rusya
belgrad
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Belgrad merkezli Avrupa Araştırmaları Enstitüsü'nden siyaset bilimci Stevan Gajic, Ermenista’da Samvel Karapetyan'ın tutuklanması ve Ermeni Apostolik Kilisesi'nin etrafındaki durumu Sputnik’e değerlendirdi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan'a karşı öne sürdüğü iddiaları ‘anlamsız’ olarak nitelendiren Gajic, Başbakanın dışarıdan bir zorlama olmadığı sürece herhangi bir tavize hazır olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/isvecteki-ermeni-diasporasi-karapetyana-yonelik-baski-kabul-edilemez-1097977466.html
moldova
ermenistan
batı
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ermenistan başbakanı nikol paşinyan, samvel karapetyan, moldova, ermenistan, batı, nato, rusya, belgrad
ermenistan başbakanı nikol paşinyan, samvel karapetyan, moldova, ermenistan, batı, nato, rusya, belgrad
Sırp siyaset bilimci: Ermenistan ve Moldova’daki siyasi elitler Batı tarafından doğrudan destekleniyor
Sırp siyaset bilimci Stevan Gajic, NATO adına ve Rusya'yı çevrelemek amacıyla Ermenistan ve Moldova’da siyasi elitlerin Batı tarafından doğrudan desteklendiğini belirtti.
Belgrad merkezli Avrupa Araştırmaları Enstitüsü'nden siyaset bilimci Stevan Gajic, Ermenista’da Samvel Karapetyan'ın tutuklanması ve Ermeni Apostolik Kilisesi'nin etrafındaki durumu Sputnik’e değerlendirdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan'a karşı öne sürdüğü iddiaları ‘anlamsız’ olarak nitelendiren Gajic, Başbakanın dışarıdan bir zorlama olmadığı sürece herhangi bir tavize hazır olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Moldova ve Ermenistan'da, NATO adına ve Rusya'yı çevrelemek amacıyla, çıkarları halkın çıkarlarına zıt olan siyasi üst düzey yöneticiler doğrudan destekleniyor.
Kiliseye yönelik tutum Ermenistan'daki siyasi durumu ciddi şekilde etkileyecektir. Birileri Paşinyan'a tavsiyede mi bulundu yoksa kendisi mi Ermeni Apostolik Kilisesi'ne karşı saldırı düzenlemeye karar verdi bilmiyorum ama bence bu onun en sorunlu hamlesi, en büyük hatası.