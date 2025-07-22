https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/erdogan-guc-dengelerinin-yeniden-belirlendigi-uluslararasi-rekabetin-giderek-kizistigi-bir-surecten-1098061850.html

Erdoğan: Yarın ne olacağını kimse bilmiyor, kimse tahmin edemiyor

Erdoğan: Yarın ne olacağını kimse bilmiyor, kimse tahmin edemiyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Güç dengelerinin yeniden belirlendiği, küresel ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği, uluslararası rekabetin giderek kızıştığı bir... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T13:32+0300

2025-07-22T13:32+0300

2025-07-22T14:09+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

türkiye

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda konuştu. Erdoğan "Güç dengelerinin yeniden belirlendiği, küresel ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği, uluslararası rekabetin giderek kızıştığı bir süreçten geçiyoruz." diyerek küresel düzeyde dünyanın içinden geçtiği dönemi değerlendirdi. Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:Erdoğan'dan İsrail eleştirisiSavunma sanayiinde yerlilik

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/cumhurbaskani-erdogandan-lgsye-iliskin-iddialara-sert-cikis-ozur-dilemeliler-1098036460.html

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