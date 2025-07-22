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Erdoğan: Yarın ne olacağını kimse bilmiyor, kimse tahmin edemiyor
Erdoğan: Yarın ne olacağını kimse bilmiyor, kimse tahmin edemiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Güç dengelerinin yeniden belirlendiği, küresel ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği, uluslararası rekabetin giderek kızıştığı bir... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T13:32+0300
2025-07-22T14:09+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
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cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda konuştu. Erdoğan "Güç dengelerinin yeniden belirlendiği, küresel ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği, uluslararası rekabetin giderek kızıştığı bir süreçten geçiyoruz." diyerek küresel düzeyde dünyanın içinden geçtiği dönemi değerlendirdi. Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:Erdoğan'dan İsrail eleştirisiSavunma sanayiinde yerlilik
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/cumhurbaskani-erdogandan-lgsye-iliskin-iddialara-sert-cikis-ozur-dilemeliler-1098036460.html
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cumhurbaşkanı erdoğan, cumhurbaşkanı erdoğan son dakika, cumhurbaşkanı erdoğan ıdef 2025

Erdoğan: Yarın ne olacağını kimse bilmiyor, kimse tahmin edemiyor

13:32 22.07.2025 (güncellendi: 14:09 22.07.2025)
© Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Güç dengelerinin yeniden belirlendiği, küresel ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği, uluslararası rekabetin giderek kızıştığı bir süreçten geçiyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda konuştu. Erdoğan "Güç dengelerinin yeniden belirlendiği, küresel ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği, uluslararası rekabetin giderek kızıştığı bir süreçten geçiyoruz." diyerek küresel düzeyde dünyanın içinden geçtiği dönemi değerlendirdi.
Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

Yarın ne olacağını kimse bilmiyor, kimse tahmin edemiyor

Erdoğan'dan İsrail eleştirisi

Etrafımız ateş çemberi ile kuşatılmış derken bunu hamasetle ifade etmiyor gerçeği sile getiriyoruz. Gazze'de insani yardım malzemesi girişine izin verilmediği için açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların derdi bizim derdimizdir.

Savunma sanayiinde yerlilik

"Savunma sanayiimizin yerlilik oranları bugün yüzde 80'lerin üzerine çıktı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'ye ilişkin iddialara sert çıkış: 'Özür dilemeliler'
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