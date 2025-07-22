https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/en-sicak-iki-gun-zorunlu-olmadikca-disari-cikmayin-termometreler-golgede-43-dereceyi-zorlayacak-1098048214.html

En sıcak iki gün: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, termometreler gölgede 43 dereceyi zorlayacak

En sıcak iki gün: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, termometreler gölgede 43 dereceyi zorlayacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı: 22 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 43°C'ye ulaşıyor. İstanbul, Manisa, Diyarbakır ve daha birçok ilde yüksek sıcaklıklar etkili olacak.

2025-07-22T06:59+0300

2025-07-22T06:59+0300

2025-07-22T06:59+0300

yaşam

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Temmuz Salı günü hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sıcak hava dalgası etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Uzmanlar uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınEn sıcak iki günün başladığını belirten uzmanlar, rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkmaması konusunda uyardı. Gölgede en yüksek sıcaklığın 43 derece olacağını belirten uzmanlar, nemle birlikte sıcaklığın daha fazla hissedileceğini belirtti.MARMARABalıkesir: 40°C - Az bulutlu ve açıkEdirne: 40°C - Az bulutlu ve açıkİstanbul: 35°C - Az bulutlu ve açıkKırklareli: 39°C - Az bulutlu ve açıkEGEAfyonkarahisar: 35°C - Az bulutlu ve açıkDenizli: 40°C - Az bulutlu ve açıkİzmir: 39°C - Az bulutlu ve açıkManisa: 42°C - Az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana: 39°C - Parçalı ve az bulutluAntalya: 35°C - Az bulutlu ve açıkHatay: 35°C - Parçalı ve az bulutluIsparta: 37°C - Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara: 35°C - Az bulutlu ve açıkEskişehir: 36°C - Az bulutlu ve açıkKonya: 36°C - Az bulutlu ve açıkNevşehir: 33°C - Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu: 34°C - Az bulutlu ve açıkDüzce: 37°C - Az bulutlu ve açıkSinop: 33°C - Az bulutlu ve açıkZonguldak: 30°C - Az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 37°C - Parçalı bulutluArtvin: 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun: 30°C - Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutluTrabzon: 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum: 30°C - Parçalı bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars: 29°C - Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya: 38°C - Az bulutlu ve açıkVan: 29°C - Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 43°C - Az bulutlu ve açıkGaziantep: 41°C - Az bulutlu ve açıkMardin: 40°C - Az bulutlu ve açıkSiirt: 40°C - Az bulutlu ve açık

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