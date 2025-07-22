En sıcak iki gün: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, termometreler gölgede 43 dereceyi zorlayacak
© AA / Umeys SulejmanAvrupa'da son sıcak hava dalgasındaki can kaybını 3 kat artırdı
© AA / Umeys Sulejman
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Meteoroloji yetkilileri, bugün hava sıcaklığının birçok ilde yükseleceğini belirtirken nemle birlikte sıcaklığın daha fazla hissedileceği konusunda uyardı. Uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti. Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Temmuz Salı günü hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sıcak hava dalgası etkili olacak.
Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
En sıcak iki günün başladığını belirten uzmanlar, rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkmaması konusunda uyardı. Gölgede en yüksek sıcaklığın 43 derece olacağını belirten uzmanlar, nemle birlikte sıcaklığın daha fazla hissedileceğini belirtti.
MARMARA
Balıkesir: 40°C - Az bulutlu ve açık
Edirne: 40°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul: 35°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 39°C - Az bulutlu ve açık
Edirne: 40°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul: 35°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 39°C - Az bulutlu ve açık
EGE
Afyonkarahisar: 35°C - Az bulutlu ve açık
Denizli: 40°C - Az bulutlu ve açık
İzmir: 39°C - Az bulutlu ve açık
Manisa: 42°C - Az bulutlu ve açık
Denizli: 40°C - Az bulutlu ve açık
İzmir: 39°C - Az bulutlu ve açık
Manisa: 42°C - Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Adana: 39°C - Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 35°C - Az bulutlu ve açık
Hatay: 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 37°C - Az bulutlu ve açık
Antalya: 35°C - Az bulutlu ve açık
Hatay: 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 37°C - Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Ankara: 35°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 36°C - Az bulutlu ve açık
Konya: 36°C - Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 33°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 36°C - Az bulutlu ve açık
Konya: 36°C - Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 33°C - Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu: 34°C - Az bulutlu ve açık
Düzce: 37°C - Az bulutlu ve açık
Sinop: 33°C - Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 30°C - Az bulutlu ve açık
Düzce: 37°C - Az bulutlu ve açık
Sinop: 33°C - Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 30°C - Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 37°C - Parçalı bulutlu
Artvin: 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 30°C - Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu
Trabzon: 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin: 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 30°C - Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu
Trabzon: 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 30°C - Parçalı bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 29°C - Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 38°C - Az bulutlu ve açık
Van: 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Kars: 29°C - Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 38°C - Az bulutlu ve açık
Van: 29°C - Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 43°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 41°C - Az bulutlu ve açık
Mardin: 40°C - Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 41°C - Az bulutlu ve açık
Mardin: 40°C - Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C - Az bulutlu ve açık