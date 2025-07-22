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En sıcak iki gün: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, termometreler gölgede 43 dereceyi zorlayacak
En sıcak iki gün: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, termometreler gölgede 43 dereceyi zorlayacak
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Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı: 22 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 43°C'ye ulaşıyor. İstanbul, Manisa, Diyarbakır ve daha birçok ilde yüksek sıcaklıklar etkili olacak.
2025-07-22T06:59+0300
2025-07-22T06:59+0300
yaşam
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Temmuz Salı günü hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sıcak hava dalgası etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Uzmanlar uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınEn sıcak iki günün başladığını belirten uzmanlar, rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkmaması konusunda uyardı. Gölgede en yüksek sıcaklığın 43 derece olacağını belirten uzmanlar, nemle birlikte sıcaklığın daha fazla hissedileceğini belirtti.MARMARABalıkesir: 40°C - Az bulutlu ve açıkEdirne: 40°C - Az bulutlu ve açıkİstanbul: 35°C - Az bulutlu ve açıkKırklareli: 39°C - Az bulutlu ve açıkEGEAfyonkarahisar: 35°C - Az bulutlu ve açıkDenizli: 40°C - Az bulutlu ve açıkİzmir: 39°C - Az bulutlu ve açıkManisa: 42°C - Az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana: 39°C - Parçalı ve az bulutluAntalya: 35°C - Az bulutlu ve açıkHatay: 35°C - Parçalı ve az bulutluIsparta: 37°C - Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara: 35°C - Az bulutlu ve açıkEskişehir: 36°C - Az bulutlu ve açıkKonya: 36°C - Az bulutlu ve açıkNevşehir: 33°C - Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu: 34°C - Az bulutlu ve açıkDüzce: 37°C - Az bulutlu ve açıkSinop: 33°C - Az bulutlu ve açıkZonguldak: 30°C - Az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 37°C - Parçalı bulutluArtvin: 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun: 30°C - Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutluTrabzon: 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum: 30°C - Parçalı bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars: 29°C - Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya: 38°C - Az bulutlu ve açıkVan: 29°C - Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 43°C - Az bulutlu ve açıkGaziantep: 41°C - Az bulutlu ve açıkMardin: 40°C - Az bulutlu ve açıkSiirt: 40°C - Az bulutlu ve açık
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hava durumu 22 temmuz, sıcak hava uyarısı, bugün hava kaç derece, diyarbakır hava durumu, i̇stanbul sıcaklık, en sıcak iller, meteoroloji genel müdürlüğü uyarı, manisa 42 derece, türkiye genelinde sıcaklık, sağanak yağış beklenen iller, dışarı çıkmayın uyarısı, nemli hava etkisi, sıcaklık artışı türkiye

En sıcak iki gün: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, termometreler gölgede 43 dereceyi zorlayacak

06:59 22.07.2025
© AA / Umeys SulejmanAvrupa'da son sıcak hava dalgasındaki can kaybını 3 kat artırdı
Avrupa'da son sıcak hava dalgasındaki can kaybını 3 kat artırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AA / Umeys Sulejman
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Meteoroloji yetkilileri, bugün hava sıcaklığının birçok ilde yükseleceğini belirtirken nemle birlikte sıcaklığın daha fazla hissedileceği konusunda uyardı. Uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti. Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Temmuz Salı günü hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sıcak hava dalgası etkili olacak.
Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

En sıcak iki günün başladığını belirten uzmanlar, rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkmaması konusunda uyardı. Gölgede en yüksek sıcaklığın 43 derece olacağını belirten uzmanlar, nemle birlikte sıcaklığın daha fazla hissedileceğini belirtti.

MARMARA

Balıkesir: 40°C - Az bulutlu ve açık
Edirne: 40°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul: 35°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 39°C - Az bulutlu ve açık

EGE

Afyonkarahisar: 35°C - Az bulutlu ve açık
Denizli: 40°C - Az bulutlu ve açık
İzmir: 39°C - Az bulutlu ve açık
Manisa: 42°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Adana: 39°C - Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 35°C - Az bulutlu ve açık
Hatay: 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 37°C - Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Ankara: 35°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 36°C - Az bulutlu ve açık
Konya: 36°C - Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 33°C - Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bolu: 34°C - Az bulutlu ve açık
Düzce: 37°C - Az bulutlu ve açık
Sinop: 33°C - Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 30°C - Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 37°C - Parçalı bulutlu
Artvin: 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 30°C - Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu
Trabzon: 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 30°C - Parçalı bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 29°C - Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 38°C - Az bulutlu ve açık
Van: 29°C - Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 43°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 41°C - Az bulutlu ve açık
Mardin: 40°C - Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C - Az bulutlu ve açık
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