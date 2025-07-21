https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/serinlerken-kabusu-yasamayin-plajlardaki-ve-havuzlardaki-virus-mantar-ve-mikroplara-dikkat-1098027686.html

Serinlerken kabusu yaşamayın: Plajlardaki ve havuzlardaki virüs, mantar ve mikroplara dikkat

Serinlerken kabusu yaşamayın: Plajlardaki ve havuzlardaki virüs, mantar ve mikroplara dikkat

Sputnik Türkiye

Yaz aylarında serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın. Plaj ve havuzlarda virüs, bakteri ve mantar tehlikesine karşı uzmanlar uyarıyor, işte alınacak önlemler.

2025-07-21T08:23+0300

2025-07-21T08:23+0300

2025-07-21T08:23+0300

yaşam

plaj

havuz

virüs

bakteri

mikrop

mikroplar

koli basili

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Okulların tatil olmasıyla birlikte özellikle çocuklar ve gençler serinlemek için deniz ve sahillere akın ederken uzmanlar, denize girerken alınacak bazı tedbirlere dikkat çekiyor. Deniz suyunda, havuzda, göllerde ve kumsalda gizlenen bazı virüs, bakteri ve parazitlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. 🌊 En sık karşılaşılan riskler şunlar:🦶 Mantarlar da ciddi risk oluşturur:👶 Kimler risk altında?🛑 Uzmanlardan öneriler:Denize girmek yazın en keyifli anlarından biri olsa da, bazı önlemleri almak sağlığınız için hayati önem taşıyabilir. Özellikle çocuklar için sahil ve deniz güvenliği, bu sıcak yaz günlerinde göz ardı edilmemeli.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/bebegin-cinsiyeti-sanilan-kadar-rastlantisal-degil-arastirma-sonuclari-sasirtti-1098021149.html

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