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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/serinlerken-kabusu-yasamayin-plajlardaki-ve-havuzlardaki-virus-mantar-ve-mikroplara-dikkat-1098027686.html
Serinlerken kabusu yaşamayın: Plajlardaki ve havuzlardaki virüs, mantar ve mikroplara dikkat
Serinlerken kabusu yaşamayın: Plajlardaki ve havuzlardaki virüs, mantar ve mikroplara dikkat
Sputnik Türkiye
Yaz aylarında serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın. Plaj ve havuzlarda virüs, bakteri ve mantar tehlikesine karşı uzmanlar uyarıyor, işte alınacak önlemler.
2025-07-21T08:23+0300
2025-07-21T08:23+0300
yaşam
plaj
havuz
virüs
bakteri
mikrop
mikroplar
koli basili
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Okulların tatil olmasıyla birlikte özellikle çocuklar ve gençler serinlemek için deniz ve sahillere akın ederken uzmanlar, denize girerken alınacak bazı tedbirlere dikkat çekiyor. Deniz suyunda, havuzda, göllerde ve kumsalda gizlenen bazı virüs, bakteri ve parazitlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. 🌊 En sık karşılaşılan riskler şunlar:🦶 Mantarlar da ciddi risk oluşturur:👶 Kimler risk altında?🛑 Uzmanlardan öneriler:Denize girmek yazın en keyifli anlarından biri olsa da, bazı önlemleri almak sağlığınız için hayati önem taşıyabilir. Özellikle çocuklar için sahil ve deniz güvenliği, bu sıcak yaz günlerinde göz ardı edilmemeli.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/bebegin-cinsiyeti-sanilan-kadar-rastlantisal-degil-arastirma-sonuclari-sasirtti-1098021149.html
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yaz hastalıkları, plaj mikropları, havuz enfeksiyonları, deniz virüsleri, mantar enfeksiyonu, ayak mantarı, norovirüs, vibrio bakterisi, e coli, sıcak havada denize girme, tatilde sağlık, yazda mikrop riski
yaz hastalıkları, plaj mikropları, havuz enfeksiyonları, deniz virüsleri, mantar enfeksiyonu, ayak mantarı, norovirüs, vibrio bakterisi, e coli, sıcak havada denize girme, tatilde sağlık, yazda mikrop riski

Serinlerken kabusu yaşamayın: Plajlardaki ve havuzlardaki virüs, mantar ve mikroplara dikkat

08:23 21.07.2025
© AA / Oktay ÖzdenHafta sonuna bir kala: Ücretsiz, ücretli plajlarıyla İstanbul 2025 Plajlar Rehberi
Hafta sonuna bir kala: Ücretsiz, ücretli plajlarıyla İstanbul 2025 Plajlar Rehberi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© AA / Oktay Özden
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Kavurucu sıcaklar etkili olurken serinlemek için plajları ve gölleri tercih edenler dikkat. Okullar kapalı, çocuklar serinlemek için denize, havuza, göllere koşuyor. Ancak deniz ve sahillerde gizli sağlık riskleri var. Uzmanlar uyarıyor: Bazı mikrop, mantar ve virüsler ciddi hastalıklara yol açabilir.
Okulların tatil olmasıyla birlikte özellikle çocuklar ve gençler serinlemek için deniz ve sahillere akın ederken uzmanlar, denize girerken alınacak bazı tedbirlere dikkat çekiyor. Deniz suyunda, havuzda, göllerde ve kumsalda gizlenen bazı virüs, bakteri ve parazitlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
🌊 En sık karşılaşılan riskler şunlar:
Vibrio bakterisi: Özellikle sıcak denizlerde görülür. Açık yaralardan girerek ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.
Koli basili ve Enterococcus: Kirli atık suyla bulaşır, ishal, mide ağrısı ve enfeksiyonlara yol açabilir.
Norovirüs: Az klorlanmış veya kirli sularda bulaşabilir, ani kusma ve ishalle kendini gösterir.
Naegleria fowleri: Tatlı ve sıcak sularda nadir görülür ama ölümcül olabilir. Burna su kaçmasıyla bulaşır.
Staphylococcus aureus (MRSA dahil): Kumda ve su yüzeyinde bulunabilir, özellikle ciltte kesik varsa tehlikelidir.
🦶 Mantarlar da ciddi risk oluşturur:
Ayak mantarı, tırnak mantarı, kasık mantarı, saçkıran gibi enfeksiyonlar özellikle havuzlarda nemli mayo, çıplak ayakla dolaşmak ve ortak alanlarda hijyen eksikliğiyle yayılır.
Kadınlarda vajinal mantar ve idrar yolu enfeksiyonları da ıslak mayo kullanımıyla tetiklenebilir.
👶 Kimler risk altında?
Küçük çocuklar
Yaşlılar
Bağışıklığı düşük bireyler
Açık yarası olanlar
🛑 Uzmanlardan öneriler:
Su yutmaktan kaçının
Açık yaralarla yüzmeyin
Deniz sonrası mutlaka duş alın
Kirlilik uyarısı olan sahillerden uzak durun
Tatlı su kaynaklarında burna su kaçmasını önleyin
Denize girmek yazın en keyifli anlarından biri olsa da, bazı önlemleri almak sağlığınız için hayati önem taşıyabilir. Özellikle çocuklar için sahil ve deniz güvenliği, bu sıcak yaz günlerinde göz ardı edilmemeli.
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