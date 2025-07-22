https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/demansla-mucadele-ediyordu-artik-konusamiyor-okuyamiyor-ve-yuruyemiyor-1098050561.html

Demansla mücadele ediyordu: Artık konuşamıyor, okuyamıyor ve yürüyemiyor

Demansla mücadele ediyordu: Artık konuşamıyor, okuyamıyor ve yürüyemiyor

Sputnik Türkiye

Hollywood yıldızı Bruce Willis, 2022'de ilk kez teşhis konduğundan beri giderek ilerleyen bir rahatsızlık olan frontotemporal demans rahatsızlığında yeni bir... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T08:48+0300

2025-07-22T08:48+0300

2025-07-22T08:48+0300

yaşam

bruce willis

hollywood

mavi ay

demans

demans

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Türkiye'de 80'li yıllarda Mavi Ay dizisiyle ünlü olan Hollywood yıldızı Bruce Willis'in demans hastalığının ilerlediği açıklandı. Willis, 2022'de ilk kez demans teşhisi konduğundan beri giderek ilerleyen bir rahatsızlık olan frontotemporal demans hastası.Zaman zaman sosyal medyaya ailesi tarafından verilen bilgi ve videolarda hastalığının ilerlediği görülen Willis'in büyük ölçüde konuşamaz hale geldiği ve artık okuyamadığı öne sürüldü. Ayrıca bazı motor becerilerinde sorunlar yaşadığı bildirilen ünlü aktörün hareket kabiliyetinin de kısıtlandığı belirtildi. Ancak son aylarda ailesi tarafından hareket kabiliyetiyle ilgili kesin bir bilgi doğrulanmadı.Nisan 2025'te Willis'in ailesi, hastalığının ilerlemeye devam etmesine rağmen durumunun stabil olduğunu belirten bir açıklama yaptı.Frontotemporal demans nedir?Frontotemporal demans, beynin davranış, kişilik ve dil ile ilişkili bölgelerini etkiler. Alzheimer'dan farklıdır ve genellikle daha genç yaşlarda ortaya çıkar. Zamanla beynin bazı bölümlerinin bozulmasına ve çalışmamasına neden olur. Beyinde başladığı yere bağlı olarak, bu durum davranışları veya konuşma ve başkalarını anlama yeteneğini etkiler.

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Sputnik Türkiye

bruce willis, hollywood, mavi ay, demans, demans