https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/demansla-mucadele-ediyordu-artik-konusamiyor-okuyamiyor-ve-yuruyemiyor-1098050561.html
Demansla mücadele ediyordu: Artık konuşamıyor, okuyamıyor ve yürüyemiyor
Demansla mücadele ediyordu: Artık konuşamıyor, okuyamıyor ve yürüyemiyor
Sputnik Türkiye
Hollywood yıldızı Bruce Willis, 2022'de ilk kez teşhis konduğundan beri giderek ilerleyen bir rahatsızlık olan frontotemporal demans rahatsızlığında yeni bir... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T08:48+0300
2025-07-22T08:48+0300
2025-07-22T08:48+0300
yaşam
bruce willis
hollywood
mavi ay
demans
demans
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098050388_0:336:2976:2010_1920x0_80_0_0_55fe5fdefdf116afd03dfee04d411f41.jpg
Türkiye'de 80'li yıllarda Mavi Ay dizisiyle ünlü olan Hollywood yıldızı Bruce Willis'in demans hastalığının ilerlediği açıklandı. Willis, 2022'de ilk kez demans teşhisi konduğundan beri giderek ilerleyen bir rahatsızlık olan frontotemporal demans hastası.Zaman zaman sosyal medyaya ailesi tarafından verilen bilgi ve videolarda hastalığının ilerlediği görülen Willis'in büyük ölçüde konuşamaz hale geldiği ve artık okuyamadığı öne sürüldü. Ayrıca bazı motor becerilerinde sorunlar yaşadığı bildirilen ünlü aktörün hareket kabiliyetinin de kısıtlandığı belirtildi. Ancak son aylarda ailesi tarafından hareket kabiliyetiyle ilgili kesin bir bilgi doğrulanmadı.Nisan 2025'te Willis'in ailesi, hastalığının ilerlemeye devam etmesine rağmen durumunun stabil olduğunu belirten bir açıklama yaptı.Frontotemporal demans nedir?Frontotemporal demans, beynin davranış, kişilik ve dil ile ilişkili bölgelerini etkiler. Alzheimer'dan farklıdır ve genellikle daha genç yaşlarda ortaya çıkar. Zamanla beynin bazı bölümlerinin bozulmasına ve çalışmamasına neden olur. Beyinde başladığı yere bağlı olarak, bu durum davranışları veya konuşma ve başkalarını anlama yeteneğini etkiler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/konseri-icin-70-tir-geldi-kendisi-2-kargo-ucagi-ekipmanla-gelecek-1098050140.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098050388_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_c48e8203e58c1d8da21c505f223f2f16.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bruce willis, hollywood, mavi ay, demans, demans
bruce willis, hollywood, mavi ay, demans, demans
Demansla mücadele ediyordu: Artık konuşamıyor, okuyamıyor ve yürüyemiyor
Hollywood yıldızı Bruce Willis, 2022'de ilk kez teşhis konduğundan beri giderek ilerleyen bir rahatsızlık olan frontotemporal demans rahatsızlığında yeni bir gelişme basına yansıdı. İddialara göre ünlü aktörün artık konuşamadığı, okuyamadığı ve yürüyemediği belirtildi.
Türkiye'de 80'li yıllarda Mavi Ay dizisiyle ünlü olan Hollywood yıldızı Bruce Willis'in demans hastalığının ilerlediği açıklandı. Willis, 2022'de ilk kez demans teşhisi konduğundan beri giderek ilerleyen bir rahatsızlık olan frontotemporal demans hastası.
Zaman zaman sosyal medyaya ailesi tarafından verilen bilgi ve videolarda hastalığının ilerlediği görülen Willis'in büyük ölçüde konuşamaz hale geldiği ve artık okuyamadığı öne sürüldü. Ayrıca bazı motor becerilerinde sorunlar yaşadığı bildirilen ünlü aktörün hareket kabiliyetinin de kısıtlandığı belirtildi.
Ancak son aylarda ailesi tarafından hareket kabiliyetiyle ilgili kesin bir bilgi doğrulanmadı.
Nisan 2025'te Willis'in ailesi, hastalığının ilerlemeye devam etmesine rağmen durumunun stabil olduğunu belirten bir açıklama yaptı.
Frontotemporal demans nedir?
Frontotemporal demans, beynin davranış, kişilik ve dil ile ilişkili bölgelerini etkiler. Alzheimer'dan farklıdır ve genellikle daha genç yaşlarda ortaya çıkar. Zamanla beynin bazı bölümlerinin bozulmasına ve çalışmamasına neden olur. Beyinde başladığı yere bağlı olarak, bu durum davranışları veya konuşma ve başkalarını anlama yeteneğini etkiler.