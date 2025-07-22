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Demansla mücadele ediyordu: Artık konuşamıyor, okuyamıyor ve yürüyemiyor
Demansla mücadele ediyordu: Artık konuşamıyor, okuyamıyor ve yürüyemiyor
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Hollywood yıldızı Bruce Willis, 2022'de ilk kez teşhis konduğundan beri giderek ilerleyen bir rahatsızlık olan frontotemporal demans rahatsızlığında yeni bir... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T08:48+0300
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Türkiye'de 80'li yıllarda Mavi Ay dizisiyle ünlü olan Hollywood yıldızı Bruce Willis'in demans hastalığının ilerlediği açıklandı. Willis, 2022'de ilk kez demans teşhisi konduğundan beri giderek ilerleyen bir rahatsızlık olan frontotemporal demans hastası.Zaman zaman sosyal medyaya ailesi tarafından verilen bilgi ve videolarda hastalığının ilerlediği görülen Willis'in büyük ölçüde konuşamaz hale geldiği ve artık okuyamadığı öne sürüldü. Ayrıca bazı motor becerilerinde sorunlar yaşadığı bildirilen ünlü aktörün hareket kabiliyetinin de kısıtlandığı belirtildi. Ancak son aylarda ailesi tarafından hareket kabiliyetiyle ilgili kesin bir bilgi doğrulanmadı.Nisan 2025'te Willis'in ailesi, hastalığının ilerlemeye devam etmesine rağmen durumunun stabil olduğunu belirten bir açıklama yaptı.Frontotemporal demans nedir?Frontotemporal demans, beynin davranış, kişilik ve dil ile ilişkili bölgelerini etkiler. Alzheimer'dan farklıdır ve genellikle daha genç yaşlarda ortaya çıkar. Zamanla beynin bazı bölümlerinin bozulmasına ve çalışmamasına neden olur. Beyinde başladığı yere bağlı olarak, bu durum davranışları veya konuşma ve başkalarını anlama yeteneğini etkiler.
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bruce willis, hollywood, mavi ay, demans, demans
bruce willis, hollywood, mavi ay, demans, demans

Demansla mücadele ediyordu: Artık konuşamıyor, okuyamıyor ve yürüyemiyor

08:48 22.07.2025
© AP PhotoDemansla mücadele ediyordu: Artık konuşamıyor, okuyamıyor veya yürüyemiyor
Demansla mücadele ediyordu: Artık konuşamıyor, okuyamıyor veya yürüyemiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AP Photo
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Hollywood yıldızı Bruce Willis, 2022'de ilk kez teşhis konduğundan beri giderek ilerleyen bir rahatsızlık olan frontotemporal demans rahatsızlığında yeni bir gelişme basına yansıdı. İddialara göre ünlü aktörün artık konuşamadığı, okuyamadığı ve yürüyemediği belirtildi.
Türkiye'de 80'li yıllarda Mavi Ay dizisiyle ünlü olan Hollywood yıldızı Bruce Willis'in demans hastalığının ilerlediği açıklandı. Willis, 2022'de ilk kez demans teşhisi konduğundan beri giderek ilerleyen bir rahatsızlık olan frontotemporal demans hastası.
Zaman zaman sosyal medyaya ailesi tarafından verilen bilgi ve videolarda hastalığının ilerlediği görülen Willis'in büyük ölçüde konuşamaz hale geldiği ve artık okuyamadığı öne sürüldü. Ayrıca bazı motor becerilerinde sorunlar yaşadığı bildirilen ünlü aktörün hareket kabiliyetinin de kısıtlandığı belirtildi.
Ancak son aylarda ailesi tarafından hareket kabiliyetiyle ilgili kesin bir bilgi doğrulanmadı.
Nisan 2025'te Willis'in ailesi, hastalığının ilerlemeye devam etmesine rağmen durumunun stabil olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Frontotemporal demans nedir?

Frontotemporal demans, beynin davranış, kişilik ve dil ile ilişkili bölgelerini etkiler. Alzheimer'dan farklıdır ve genellikle daha genç yaşlarda ortaya çıkar. Zamanla beynin bazı bölümlerinin bozulmasına ve çalışmamasına neden olur. Beyinde başladığı yere bağlı olarak, bu durum davranışları veya konuşma ve başkalarını anlama yeteneğini etkiler.
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