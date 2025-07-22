https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-starmerle-gorustu-1098066325.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Eurofighter savaş uçaklarının tedariki... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T18:47+0300

2025-07-22T18:47+0300

2025-07-22T18:47+0300

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le telefonda görüştü.Görüşmede, Eurofighter savaş uçaklarının tedariki konusunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye ve İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi müzakerelerinden bu yıl içinde sonuç alınmasını umut ettiklerini ifade etti. İki lider, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve savunma sanayii alanındaki ortak çalışmaların güçlendirilmesi konularında mutabık kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/starmer-ingiltere-ve-fransa-nukleer-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1097793876.html

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