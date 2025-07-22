https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-starmerle-gorustu-1098066325.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Eurofighter savaş uçaklarının tedariki... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T18:47+0300
2025-07-22T18:47+0300
2025-07-22T18:47+0300
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politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le telefonda görüştü.Görüşmede, Eurofighter savaş uçaklarının tedariki konusunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye ve İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi müzakerelerinden bu yıl içinde sonuç alınmasını umut ettiklerini ifade etti. İki lider, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve savunma sanayii alanındaki ortak çalışmaların güçlendirilmesi konularında mutabık kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/starmer-ingiltere-ve-fransa-nukleer-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1097793876.html
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türkiye, i̇ngiltere, telefon, telefon görüşmesi, politika
türkiye, i̇ngiltere, telefon, telefon görüşmesi, politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Eurofighter savaş uçaklarının tedariki konusunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'le telefonda görüştü.
Görüşmede, Eurofighter savaş uçaklarının tedariki konusunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye ve İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi müzakerelerinden bu yıl içinde sonuç alınmasını umut ettiklerini ifade etti.
İki lider, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve savunma sanayii alanındaki ortak çalışmaların güçlendirilmesi konularında mutabık kaldı.