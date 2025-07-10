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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/starmer-ingiltere-ve-fransa-nukleer-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1097793876.html
Starmer: İngiltere ve Fransa nükleer işbirliği anlaşması imzaladı
Starmer: İngiltere ve Fransa nükleer işbirliği anlaşması imzaladı
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere ve Fransa'nın nükleer güçlerini koordine etme konusunda anlaştıklarını belirtti. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
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Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında İngiltere ve Fransa'nın nükleer güçlerini koordine etme konusunda anlaştıklarını söyledi.Starmer, "Bağımsız nükleer caydırıcı güçlerimizi koordine edeceğimizi ilk kez teyit eden Northwood Deklarasyonunu imzaladık. Bugünden itibaren düşmanlarımız, Avrupa kıtasına yönelik herhangi bir ciddi tehdidin iki ülkenin ortak misilleme eylemleriyle karşılaşacağını bilecekler" dedi.İngiltere ve Fransa arasında imzalanan nükleer işbirliği anlaşmasına ilk tepkiler gelmeye başladı. Fransa Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Londra ve Paris arasında imzalanan nükleer işbirliği anlaşmasını sert bir şekilde eleştirerek, Macron'un nükleer güçleri İngilizlerle koordine etme kararının, kontrolün ABD'nin eline geçmesi anlamına geldiğini vurguladı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya’nın Fransa ve tüm Avrupa için ‘tehdit’ haline geldiği iddiasında bulunmuş ve Fransız nükleer silahlarının AB için bir ‘nükleer şemsiye’ olarak kullanılması konusunda görüşmelerin başlatılması çağrısı yapmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Macron'un bu açıklamasının 'nükleer şantaj notları' içerdiğini ve Moskova’nın savunma planlamasında bunları dikkate alınacağını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/fransa-ve-ingiltere-nukleer-caydiricilik-koordinasyonunu-duyuracak-1097773252.html
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keir starmer, emmanuel macron, i̇ngiltere, fransa, ab, londra, paris, nükleer işbirliği, florian philippot, rusya dışişleri bakanlığı
keir starmer, emmanuel macron, i̇ngiltere, fransa, ab, londra, paris, nükleer işbirliği, florian philippot, rusya dışişleri bakanlığı

Starmer: İngiltere ve Fransa nükleer işbirliği anlaşması imzaladı

21:14 10.07.2025
© AP Photo / Aurelien MorissardПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед неформальной встречей лидеров стран ЕС и Соединенного Королевства в Елисейском дворце в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед неформальной встречей лидеров стран ЕС и Соединенного Королевства в Елисейском дворце в Париже - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere ve Fransa'nın nükleer güçlerini koordine etme konusunda anlaştıklarını belirtti.
Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında İngiltere ve Fransa'nın nükleer güçlerini koordine etme konusunda anlaştıklarını söyledi.
Starmer, "Bağımsız nükleer caydırıcı güçlerimizi koordine edeceğimizi ilk kez teyit eden Northwood Deklarasyonunu imzaladık. Bugünden itibaren düşmanlarımız, Avrupa kıtasına yönelik herhangi bir ciddi tehdidin iki ülkenin ortak misilleme eylemleriyle karşılaşacağını bilecekler" dedi.
İngiltere ve Fransa arasında imzalanan nükleer işbirliği anlaşmasına ilk tepkiler gelmeye başladı. Fransa Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Londra ve Paris arasında imzalanan nükleer işbirliği anlaşmasını sert bir şekilde eleştirerek, Macron'un nükleer güçleri İngilizlerle koordine etme kararının, kontrolün ABD'nin eline geçmesi anlamına geldiğini vurguladı.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya’nın Fransa ve tüm Avrupa için ‘tehdit’ haline geldiği iddiasında bulunmuş ve Fransız nükleer silahlarının AB için bir ‘nükleer şemsiye’ olarak kullanılması konusunda görüşmelerin başlatılması çağrısı yapmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Macron'un bu açıklamasının 'nükleer şantaj notları' içerdiğini ve Moskova’nın savunma planlamasında bunları dikkate alınacağını vurgulamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
DÜNYA
Fransa ve İngiltere nükleer caydırıcılık koordinasyonunu duyuracak
11:06
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