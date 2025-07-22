https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/ayse-tokyazin-olmeden-onceki-son-videosu-ortaya-cikti-bir-gun-olursem-bu-videoyu-sevdiklerime-1098050808.html

Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı: 'Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın'

Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı: 'Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın'

Sputnik Türkiye

İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi Eyüpsultan'da valiz içinde bulunan Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önce çektiği video, kardeşi tarafından sosyal medyada... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T09:23+0300

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türki̇ye

ayşe tokyaz

vi̇deo

eyüpsultan

küçükçekmece

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İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra cesedi valiz içinde Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz’ın ölmeden önce çektiği son video ortaya çıktı. Video, genç kadının hayatını kaybetmeden önce yaşadığı tedirginliği ve vedasını gözler önüne serdi.'Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var'Ayşe Tokyaz, 20 saniyelik videoda şu ifadeleri kullandı: “Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video ömrüm boyunca sizlere armağan olsun. Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var.”Video, kardeşi tarafından paylaşıldıSöz konusu video, Ayşe Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz tarafından sosyal medyada “Nasıl da hissetmiş bebeğim melek olacağını” notuyla paylaşıldı.Cemil Koç ve 6 kişi tutuklandıOlayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ı öldürdüğü öne sürülen Cemil Koç, “tasarlayarak öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı. Koç’la birlikte olayla bağlantısı tespit edilen 6 şüpheli daha “tasarlayarak öldürmeye yardım etmek” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.Cinayet soruşturması derinleştirilirken, Cemil Koç’a yardım ettiği tespit edilen 55 yaşındaki Oğuz K. da gözaltına alındı. Şüphelinin valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlendi.Ayrıca yürütülen çalışmalar kapsamında, olayla bağlantısı olduğu belirlenen polis memuru İ.U.U. da gözaltına alındı. Şüpheli polis, “kasten öldürmeye yardım etme”, Oğuz K. ise “kasten öldürmeye iştirak” suçundan tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/ayse-tokyaz-cinayetinde-kritik-gelisme-bir-polis-memuru-gozaltina-alindi-1098005600.html

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