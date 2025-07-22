Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/ayse-tokyazin-olmeden-onceki-son-videosu-ortaya-cikti-bir-gun-olursem-bu-videoyu-sevdiklerime-1098050808.html
Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı: 'Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın'
Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı: 'Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın'
Sputnik Türkiye
İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi Eyüpsultan'da valiz içinde bulunan Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önce çektiği video, kardeşi tarafından sosyal medyada... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T09:23+0300
2025-07-22T09:23+0300
türki̇ye
ayşe tokyaz
vi̇deo
eyüpsultan
küçükçekmece
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097915636_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_fa894e080228897609a679ab5f64a3c0.jpg
İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra cesedi valiz içinde Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz’ın ölmeden önce çektiği son video ortaya çıktı. Video, genç kadının hayatını kaybetmeden önce yaşadığı tedirginliği ve vedasını gözler önüne serdi.'Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var'Ayşe Tokyaz, 20 saniyelik videoda şu ifadeleri kullandı: “Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video ömrüm boyunca sizlere armağan olsun. Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var.”Video, kardeşi tarafından paylaşıldıSöz konusu video, Ayşe Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz tarafından sosyal medyada “Nasıl da hissetmiş bebeğim melek olacağını” notuyla paylaşıldı.Cemil Koç ve 6 kişi tutuklandıOlayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ı öldürdüğü öne sürülen Cemil Koç, “tasarlayarak öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı. Koç’la birlikte olayla bağlantısı tespit edilen 6 şüpheli daha “tasarlayarak öldürmeye yardım etmek” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.Cinayet soruşturması derinleştirilirken, Cemil Koç’a yardım ettiği tespit edilen 55 yaşındaki Oğuz K. da gözaltına alındı. Şüphelinin valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlendi.Ayrıca yürütülen çalışmalar kapsamında, olayla bağlantısı olduğu belirlenen polis memuru İ.U.U. da gözaltına alındı. Şüpheli polis, “kasten öldürmeye yardım etme”, Oğuz K. ise “kasten öldürmeye iştirak” suçundan tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/ayse-tokyaz-cinayetinde-kritik-gelisme-bir-polis-memuru-gozaltina-alindi-1098005600.html
türki̇ye
eyüpsultan
küçükçekmece
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097915636_59:0:539:360_1920x0_80_0_0_566697c378878747c0cbb6c4bb335113.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ayşe tokyaz, vi̇deo, eyüpsultan, küçükçekmece
ayşe tokyaz, vi̇deo, eyüpsultan, küçükçekmece

Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı: 'Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın'

09:23 22.07.2025
© FotoğrafAyşe Tokyaz
Ayşe Tokyaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© Fotoğraf
Abone ol
İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi Eyüpsultan'da valiz içinde bulunan Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önce çektiği video, kardeşi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Tokyaz, “Hakkımı helal etmediğim insanlar var” sözleri tüyler ürpertti.
İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra cesedi valiz içinde Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz’ın ölmeden önce çektiği son video ortaya çıktı. Video, genç kadının hayatını kaybetmeden önce yaşadığı tedirginliği ve vedasını gözler önüne serdi.

'Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var'

Ayşe Tokyaz, 20 saniyelik videoda şu ifadeleri kullandı: “Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video ömrüm boyunca sizlere armağan olsun. Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var.”

Video, kardeşi tarafından paylaşıldı

Söz konusu video, Ayşe Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz tarafından sosyal medyada “Nasıl da hissetmiş bebeğim melek olacağını” notuyla paylaşıldı.

Cemil Koç ve 6 kişi tutuklandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ı öldürdüğü öne sürülen Cemil Koç, “tasarlayarak öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı. Koç’la birlikte olayla bağlantısı tespit edilen 6 şüpheli daha “tasarlayarak öldürmeye yardım etmek” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Cinayet soruşturması derinleştirilirken, Cemil Koç’a yardım ettiği tespit edilen 55 yaşındaki Oğuz K. da gözaltına alındı. Şüphelinin valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlendi.
Ayrıca yürütülen çalışmalar kapsamında, olayla bağlantısı olduğu belirlenen polis memuru İ.U.U. da gözaltına alındı. Şüpheli polis, “kasten öldürmeye yardım etme”, Oğuz K. ise “kasten öldürmeye iştirak” suçundan tutuklandı.
Ayşe Tokyaz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2025
TÜRKİYE
Ayşe Tokyaz cinayetinde kritik gelişme: Bir polis memuru gözaltına alındı
19 Temmuz, 14:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала