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Sivas'ta yolcu otobüsü dağ yamacına çarptı: Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta yolcu otobüsü dağ yamacına çarptı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Ağrı'dan İzmir’e giden O.K. idaresindeki... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
i̇mranlı
ağrı
sivas
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kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
erzurum
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Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.Ağrı’dan İzmir’e seyir halinde olan, O.K. yönetimindeki otobüs, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde kontrolden çıkarak dağın yamacına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada biri ağır olmak üzere 33 kişi yaralanırken 4 kişi öldü. Yaralılar ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ankarada-belediye-otobusu-kaza-yapti-yaralilar-var-1097917822.html
türki̇ye
i̇mranlı
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sivas
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i̇mranlı, ağrı, sivas, türkiye, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, erzurum, sivas valiliği
i̇mranlı, ağrı, sivas, türkiye, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, erzurum, sivas valiliği

Sivas'ta yolcu otobüsü dağ yamacına çarptı: Ölü ve yaralılar var

21:28 20.07.2025 (güncellendi: 21:29 20.07.2025)
Kaza
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
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Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Ağrı'dan İzmir’e giden O.K. idaresindeki otobüs, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde kontrolden çıkarak kaza yaptı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Ağrı’dan İzmir’e seyir halinde olan, O.K. yönetimindeki otobüs, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde kontrolden çıkarak dağın yamacına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada biri ağır olmak üzere 33 kişi yaralanırken 4 kişi öldü. Yaralılar ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
TÜRKİYE
Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
16 Temmuz, 09:25
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