https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/sivasta-yolcu-otobusu-dag-yamacina-carpti-olu-ve-yaralilar-var-1098024298.html
Sivas'ta yolcu otobüsü dağ yamacına çarptı: Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta yolcu otobüsü dağ yamacına çarptı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Ağrı'dan İzmir’e giden O.K. idaresindeki... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T21:28+0300
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kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
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Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.Ağrı’dan İzmir’e seyir halinde olan, O.K. yönetimindeki otobüs, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde kontrolden çıkarak dağın yamacına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada biri ağır olmak üzere 33 kişi yaralanırken 4 kişi öldü. Yaralılar ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ankarada-belediye-otobusu-kaza-yapti-yaralilar-var-1097917822.html
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i̇mranlı, ağrı, sivas, türkiye, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, erzurum, sivas valiliği
i̇mranlı, ağrı, sivas, türkiye, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, erzurum, sivas valiliği
Sivas'ta yolcu otobüsü dağ yamacına çarptı: Ölü ve yaralılar var
21:28 20.07.2025 (güncellendi: 21:29 20.07.2025)
Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Ağrı'dan İzmir’e giden O.K. idaresindeki otobüs, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde kontrolden çıkarak kaza yaptı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Ağrı’dan İzmir’e seyir halinde olan, O.K. yönetimindeki otobüs, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde kontrolden çıkarak dağın yamacına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada biri ağır olmak üzere 33 kişi yaralanırken 4 kişi öldü. Yaralılar ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.