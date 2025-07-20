https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/sivasta-yolcu-otobusu-dag-yamacina-carpti-olu-ve-yaralilar-var-1098024298.html

Sivas'ta yolcu otobüsü dağ yamacına çarptı: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta yolcu otobüsü dağ yamacına çarptı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Ağrı'dan İzmir’e giden O.K. idaresindeki... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T21:28+0300

2025-07-20T21:28+0300

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Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.Ağrı’dan İzmir’e seyir halinde olan, O.K. yönetimindeki otobüs, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde kontrolden çıkarak dağın yamacına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada biri ağır olmak üzere 33 kişi yaralanırken 4 kişi öldü. Yaralılar ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ankarada-belediye-otobusu-kaza-yapti-yaralilar-var-1097917822.html

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