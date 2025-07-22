https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/bessent-abd-abye-yonelik-vergi-uygulamasini-ertelemeyi-dusunmuyor-1098065622.html

Bessent: ABD AB'ye yönelik vergi uygulamasını ertelemeyi düşünmüyor

Bessent: ABD AB'ye yönelik vergi uygulamasını ertelemeyi düşünmüyor

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD'nin AB’ye karşı vergi uygulamasını ertelemeyi planlamadığını belirtti. 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T17:50+0300

2025-07-22T17:50+0300

2025-07-22T17:48+0300

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox Business televizyonuna verdiği demeçte, Avrupa ülkelerinin Rus petrolü satın aldıkları için Çin ve Hindistan'a yönelik yaptırımlara olası katılımı nedeniyle ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) karşı vergi uygulamasını ertelemeyi planlamadığını söyledi.‘AB'nin Çin ve Hindistan'a yönelik yaptırımlara katılmayı kabul etmesi halinde ABD'nin gümrük vergileri için belirlediği son tarihi erteleyip ertelemeyeceği sorusunu Bessent, “Bunlar ayrı müzakere yolları. Ticaret var veRusya ile Ukrayna arasındaki bu korkunç çatışmayı sona erdirme girişimleri var. Ve biliyorsunuz, çatışmayı sona erdirme konusunda herkes gerçekten birleşmiş durumda" şeklinde yanıtladı.ABD Başkanı Donald Trump 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Avrupa Birliği'nden ithal edilen mallara yüzde 30 vergi uygulayacağını, daha önceki sektörel vergilerin ise aynı kalacağını belirtmişti.Trump ayrıca, Moskova ile Kiev arasında 50 gün içinde bir ateşkes anlaşmasına varılmaması halinde ABD'nin Rusya'dan ithal edilen mallara yüzde 100 vergi uygulayacağını ve Rus petrolü satın alan ülkelere ikincil yaptırımlar getireceğini belirtmişti. Bessent, Avrupa ülkelerine planlanan ABD vergilerine katılma çağrısı yapmıştı.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/iran-rusya-ve-cin-nukleer-konulari-gorusecek-1098049981.html

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abd hazine bakanlığı, scott bessent, abd, moskova, rusya, kiev, ukrayna, fox business, ab