https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/bessent-abd-abye-yonelik-vergi-uygulamasini-ertelemeyi-dusunmuyor-1098065622.html
Bessent: ABD AB'ye yönelik vergi uygulamasını ertelemeyi düşünmüyor
Bessent: ABD AB'ye yönelik vergi uygulamasını ertelemeyi düşünmüyor
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD'nin AB’ye karşı vergi uygulamasını ertelemeyi planlamadığını belirtti. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T17:50+0300
2025-07-22T17:50+0300
2025-07-22T17:48+0300
dünya
abd hazine bakanlığı
scott bessent
abd
moskova
rusya
kiev
ukrayna
fox business
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_885c90ade6c6261b747af4645ac1d9ad.jpg
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox Business televizyonuna verdiği demeçte, Avrupa ülkelerinin Rus petrolü satın aldıkları için Çin ve Hindistan'a yönelik yaptırımlara olası katılımı nedeniyle ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) karşı vergi uygulamasını ertelemeyi planlamadığını söyledi.‘AB'nin Çin ve Hindistan'a yönelik yaptırımlara katılmayı kabul etmesi halinde ABD'nin gümrük vergileri için belirlediği son tarihi erteleyip ertelemeyeceği sorusunu Bessent, “Bunlar ayrı müzakere yolları. Ticaret var veRusya ile Ukrayna arasındaki bu korkunç çatışmayı sona erdirme girişimleri var. Ve biliyorsunuz, çatışmayı sona erdirme konusunda herkes gerçekten birleşmiş durumda" şeklinde yanıtladı.ABD Başkanı Donald Trump 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Avrupa Birliği'nden ithal edilen mallara yüzde 30 vergi uygulayacağını, daha önceki sektörel vergilerin ise aynı kalacağını belirtmişti.Trump ayrıca, Moskova ile Kiev arasında 50 gün içinde bir ateşkes anlaşmasına varılmaması halinde ABD'nin Rusya'dan ithal edilen mallara yüzde 100 vergi uygulayacağını ve Rus petrolü satın alan ülkelere ikincil yaptırımlar getireceğini belirtmişti. Bessent, Avrupa ülkelerine planlanan ABD vergilerine katılma çağrısı yapmıştı.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/iran-rusya-ve-cin-nukleer-konulari-gorusecek-1098049981.html
abd
moskova
rusya
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c5b846e7e738c48b25db86e567d628c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd hazine bakanlığı, scott bessent, abd, moskova, rusya, kiev, ukrayna, fox business, ab
abd hazine bakanlığı, scott bessent, abd, moskova, rusya, kiev, ukrayna, fox business, ab
Bessent: ABD AB'ye yönelik vergi uygulamasını ertelemeyi düşünmüyor
ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD'nin AB’ye karşı vergi uygulamasını ertelemeyi planlamadığını belirtti.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox Business televizyonuna verdiği demeçte, Avrupa ülkelerinin Rus petrolü satın aldıkları için Çin ve Hindistan'a yönelik yaptırımlara olası katılımı nedeniyle ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) karşı vergi uygulamasını ertelemeyi planlamadığını söyledi.
‘AB'nin Çin ve Hindistan'a yönelik yaptırımlara katılmayı kabul etmesi halinde ABD'nin gümrük vergileri için belirlediği son tarihi erteleyip ertelemeyeceği sorusunu Bessent, “Bunlar ayrı müzakere yolları. Ticaret var veRusya ile Ukrayna arasındaki bu korkunç çatışmayı sona erdirme girişimleri var. Ve biliyorsunuz, çatışmayı sona erdirme konusunda herkes gerçekten birleşmiş durumda" şeklinde yanıtladı.
ABD Başkanı Donald Trump 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Avrupa Birliği'nden ithal edilen mallara yüzde 30 vergi uygulayacağını, daha önceki sektörel vergilerin ise aynı kalacağını belirtmişti.
Trump ayrıca, Moskova ile Kiev arasında 50 gün içinde bir ateşkes anlaşmasına varılmaması halinde ABD'nin Rusya'dan ithal edilen mallara yüzde 100 vergi uygulayacağını ve Rus petrolü satın alan ülkelere ikincil yaptırımlar getireceğini belirtmişti. Bessent, Avrupa ülkelerine planlanan ABD vergilerine katılma çağrısı yapmıştı.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.