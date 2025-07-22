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Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
Sputnik Türkiye
Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sev edildi. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
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Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/cifte-sicak-hava-alarmi-orhan-senden-istanbul-valisine-mesai-cagrisi-en-sicak-gun-yasanacak-disari-1098063610.html
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yangın, sarıyer
yangın, sarıyer

Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

16:40 22.07.2025 (güncellendi: 16:48 22.07.2025)
© AABaltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın
Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AA
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Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sev edildi.
Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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