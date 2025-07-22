https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/baltalimani-kemik-hastanesinde-yangin-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1098064893.html
Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
Sputnik Türkiye
Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sev edildi. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T16:40+0300
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Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/cifte-sicak-hava-alarmi-orhan-senden-istanbul-valisine-mesai-cagrisi-en-sicak-gun-yasanacak-disari-1098063610.html
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yangın, sarıyer
Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
16:40 22.07.2025 (güncellendi: 16:48 22.07.2025)
Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sev edildi.
Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.