https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/bahar-sahin-ve-mine-tugay-arasinda-psikolojik-siddet-tartismasi-polemige-bircok-oyuncu-dahil-oldu-1098051576.html

Bahar Şahin ve Mine Tugay arasında 'psikolojik şiddet' tartışması: Polemiğe birçok oyuncu dahil oldu

Bahar Şahin ve Mine Tugay arasında 'psikolojik şiddet' tartışması: Polemiğe birçok oyuncu dahil oldu

Sputnik Türkiye

Oyuncu Bahar Şahin'in eski bir rol arkadaşına dair açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Eski bir dizideki rol arkadaşı Mine Tugay'ı kast ettiği iddiaları... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T09:59+0300

2025-07-22T09:59+0300

2025-07-22T10:04+0300

yaşam

mine tugay

haberler

zalim i̇stanbul

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Oyuncu Bahar Şahin, katıldığı bir YouTube programında eski bir dizideki oyuncu arkadaşları hakkında konuştu.'Psikolojik şiddete maruz kaldım'28 yaşındaki Şahin, yıllar önce birlikte rol aldığı kadın meslektaşı tarafından sistematik şekilde psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi.Mine Tugay: Amaçlı buldumÜnlü oyuncunun kast ettiği kişinin Zalim İstanbul dizisinde birlikte rol aldığı Mine Tugay olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Tugay sosyal medya hesabından açıklama yaptı:Mine Tugay, "Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümlelerle itham edilmişim. Arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Gerçekleri net hatırlamakla birlikte, asla söylemediğim şeylerle suçlanmayı biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle, bu açıklamanın iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz; kimseyi kırmadan, üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.Oyuncu Sera Kutlubey'den destekMine Tugay’a ilk destek yine aynı yapımda rol alan Sera Kutlubey’den geldi. Kutlubey, paylaşımında, "Yıllardır tanıyorum, içini biliyorum. Kalbini biliyorum. Çoğu haksızlığa göğüs gerdiğine de şahidim. Çok seviliyorsun" ifadelerini kullandı.Polemik devam ediyor: 'Sen değil miydin?'Bunun üzerine Bahar Şahin de “Sen değil miydin, aramızda konuştuklarımızı annenin yakın arkadaşı Emine Teyze’ye anlatıp; iş yapımcıya gittiğinde, ‘Kesin Bahar laf taşımıştır’ diye beni suçlayan? Ya da sevgilinden ayrılır ayrılmaz, benim erkek arkadaşımla reji evindeki paydos kutlamasında öpüşüp, sonra da ‘çok sarhoştum’ diyerek geçiştiren? Bunca yaptığın şeye rağmen bir de bana düşman olan sensin. Ne diyeceğimi bilemedim açıkçası" ifadelerini kullandı.'Senin geçmişte kanser hastalığın vardı'Oyuncu Şahin ayrıca isim vermeden "Sen sadece bana kötü değilsin, sen başarılı olan herkese kötüsün. Aynı sette çalıştığımız, kanser geçmişi olan bir kadına sırf senden daha çok sahne yazılıyor diye, 'senin geçmişte kanser hastalığın vardı, bu kadar çok çalışıyorsun Allah korusun tekrar nüksetmesin' diyen de sensin" diyerek sette yaşadığı anları da paylaştı.Bahar Şahin ayrıca sosyal medya hesabından kendisine destek veren oyuncuları da paylaştı. Oyuncu Deniz Uğur 'Bahar'ın arkasında torpil yoktur' derken, Ayşen Sezerel de 'Canım torunum seni çok seviyorum' diyerek dizideki rolüne gönderme yaptı ve destek oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/unlu-oyuncu-elcin-sangu-hakkinda-dolandiricilik-iddiasiyla-suc-duyurusu--1097066053.html

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