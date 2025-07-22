https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/aziz-yildirim-sert-konustu-fenerbahceyi-cok-kotu-gunler-bekliyor-1098069884.html
Aziz Yıldırım sert konuştu: 'Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor'
Aziz Yıldırım sert konuştu: 'Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor'
Sputnik Türkiye
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün içinde bulunduğu durumun ciddiyetine dikkat çekti. Yıldırım, genç nesilde Fenerbahçe’ye olan ilginin azaldığını... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T22:26+0300
2025-07-22T22:26+0300
2025-07-22T22:26+0300
spor
aziz yıldırım
fenerbahçe
ali koç
galatasaray
beşiktaş
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/03/1092323545_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f81d867e440623325dae5f9e75f1887c.jpg
Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün mevcut durumu ve geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Sarı lacivertli kulübün geleceğiyle ilgili endişelerini dile getiren Yıldırım, kulübün kimse tarafından yeterince önemsenmediğini belirtti. Fenerbahçe’nin çok kötü bir durumda olduğunu belirten Yıldırım, toplumda kulübe olan ilginin azaldığını ve bunun gelecek nesiller için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.'Fenerbahçeli yok!'Yıldırım, yaşanan ilgisizliğe çarpıcı bir örnek vererek şu ifadelerle konuya dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/fenerbahce-yonetiminde-istifa-kararini-resmen-acikladi-1097837712.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/03/1092323545_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d2a0d64457b95bd24ca894345a9a1bb8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aziz yıldırım, fenerbahçe, ali koç, galatasaray, beşiktaş, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
aziz yıldırım, fenerbahçe, ali koç, galatasaray, beşiktaş, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
Aziz Yıldırım sert konuştu: 'Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor'
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün içinde bulunduğu durumun ciddiyetine dikkat çekti. Yıldırım, genç nesilde Fenerbahçe’ye olan ilginin azaldığını belirterek, bir sınıfta hiç Fenerbahçeli öğrenci olmadığını anlattı.
Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün mevcut durumu ve geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sarı lacivertli kulübün geleceğiyle ilgili endişelerini dile getiren Yıldırım, kulübün kimse tarafından yeterince önemsenmediğini belirtti. Fenerbahçe’nin çok kötü bir durumda olduğunu belirten Yıldırım, toplumda kulübe olan ilginin azaldığını ve bunun gelecek nesiller için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
Yıldırım, yaşanan ilgisizliğe çarpıcı bir örnek vererek şu ifadelerle konuya dikkat çekti:
Dün Tamer Yelkovan'ın akrabası küçük bir kızımıza sorduk. Sınıfında iki tane Beşiktaşlı, geri kalanların hepsi Galatasaraylıymış. Fenerbahçeli yok! Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin. Bizim bugünün değil, geleceğin hesabını yapmamız şart. Fenerbahçe çok kötü günler yaşayacak. Çünkü kimse umursamıyor. Çocuklar okula gitmiyor.