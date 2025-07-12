https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/fenerbahce-yonetiminde-istifa-kararini-resmen-acikladi-1097837712.html

Fenerbahçe yönetiminde istifa: Kararını resmen açıkladı

Fenerbahçe yönetiminde istifa: Kararını resmen açıkladı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, son dönemde yaşanan karalama kampanyaları nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Bilecik... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T13:29+0300

2025-07-12T13:29+0300

2025-07-12T13:29+0300

spor

bilecik

fenerbahçe

istifa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097837841_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d10775a272d0e70e8858145845e6a861.jpg

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Bilecik, geçtiğimiz aylarda eylül ayında yapılacak olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıklamıştı. Ancak yaşanan gelişmelerin ardından görevini daha erken bırakma kararı aldığını ifade etti.“Kulübümüz Karalama Kampanyalarının Hedefi Oldu”Açıklamasında kamuoyuna seslenen Bilecik, şu ifadeleri kullandı:"Son dönemde şahsım ve ailem üzerinden kulübümüzü hedef alan karalama kampanyaları nedeniyle, eylül ayındaki olağanüstü kongrede yönetim kurulu üyeliğine aday olmayacağım yönündeki kararımı kamuoyuna duyurmuştum. Bu kararım, Fenerbahçe'mizin kurumsallaşması ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda, taşıdığım sorumluluklara odaklanma amacı taşıyordu."Bilecik, Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesinde sadece başarıya odaklanması gerektiğini belirterek, "Ne yazık ki bu süreçte şahsıma yöneltilen saldırıların kulübümüzün gündemini meşgul etmeyi sürdürdüğünü gözlemliyorum. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'mizin yalnızca birlik ve başarı hedeflerine odaklanması gerektiğine yürekten inanıyorum" sözlerine yer verdi.'Fenerbahçe’nin borç yükü artık sürdürülebilir seviyede'Görev süresine dair değerlendirmede bulunan Erol Bilecik, mali disiplin ve kurumsallaşma konularında önemli adımlar attıklarını vurguladı:"Ve bugün, büyük bir iç huzurla ifade ediyorum ki; kulübümüzün finansal borç yükü artık sürdürülebilir bir düzeye ulaşmıştır. Çok yakın bir gelecekte, mali bağımsızlığımızı kazanacağımız günlerin müjdesini Sayın Başkanımız Ali Koç camiamıza verecektir."'Bu bir yeniden doğuş hamlesidir'Açıklamasında duygusal ifadelere de yer veren Bilecik, “Bu sadece bir mali başarı değil; kulübümüz adına bir yeniden doğuş hamlesidir.” diyerek, yapılan çalışmaların uzun vadeli başarı için temel oluşturduğunu dile getirdi.Bilecik, yedi yıllık görev süresinde kendisine destek olan herkese teşekkür ederek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:"Bu vesileyle, birlikte görev yapmaktan büyük bir gurur duyduğum başta Sayın Başkanımız Ali Koç olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, kulüp çalışanlarımıza ve büyük Fenerbahçe camiasına gönülden teşekkür ediyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/ehliyetini-hl-yenilemeyenler-dikkat-15-tl-yerine-7-bin-liraya-cikacak-1097836760.html

bilecik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bilecik, fenerbahçe, istifa