https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/ayse-tokyaz-cinayetinde-kritik-gelisme-bir-polis-memuru-gozaltina-alindi-1098005600.html

Ayşe Tokyaz cinayetinde kritik gelişme: Bir polis memuru gözaltına alındı

Ayşe Tokyaz cinayetinde kritik gelişme: Bir polis memuru gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, bir polis memurunun daha gözaltına alındığı ortaya çıktı. 19.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-19T14:55+0300

2025-07-19T14:55+0300

2025-07-19T14:55+0300

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22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, İstanbul Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde bir valiz içinde ölü bulunmuştu. İlk incelemelerde, genç kadının Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde eski erkek arkadaşı Cemil Koç’un evinde öldürüldüğü ve cesedinin valize konularak yol kenarına atıldığı belirlenmişti.Cemil Koç ve 6 kişi tutuklanmıştıCinayetle ilgili yapılan ilk operasyonlarda:tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklular arasında meslekten ihraç edilen eski bir polis memuru da bulunuyordu.Yeni gözaltı: Görevdeki polis memuru soruşturma kapsamında alındıAsayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmalarda, cinayetle bağlantılı olduğu tespit edilen 55 yaşındaki O.K. Maltepe’de gözaltına alındı. O.K.’nin 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.Ayrıca, son gelişmelerde aktif görevdeki bir polis memurunun da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Olayın bu boyutu kamuoyunda “cinayetin örtbas edilme girişimi mi var?” sorularını gündeme taşıdı.Cinayetin detayları: Kamera kayıtlarıyla aydınlandıEmniyetin incelediği güvenlik kamerası kayıtları, Ayşe Tokyaz’ın son olarak Cemil Koç’un evine girdiğini ve bir daha çıkmadığını ortaya koydu. Soruşturma kapsamında elde edilen görüntüler ve deliller doğrultusunda tüm zanlılar adliyeye sevk edildi.Kamuoyundan tepki: Adalet hızla sağlansınGenç bir kadının vahşice öldürülmesi ve olayla ilişkili kişilerin kamu görevinde bulunması, sosyal medyada infial yarattı. Binlerce kullanıcı #AyşeTokyaz etiketiyle adalet çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/mri-odasinda-dehset-zincir-kolye-takan-adam-makineye-cekildi-1098005303.html

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