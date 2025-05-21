https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/chp--hsk-secimlerinin-iptali-istemiyle-anayasa-mahkemesine-basvurdu-1096393717.html
CHP, HSK seçimlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
CHP, HSK seçimlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
Sputnik Türkiye
TBMM'de yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi seçimlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için CHP, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T13:12+0300
2025-05-21T13:12+0300
2025-05-21T13:12+0300
türki̇ye
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
anayasa mahkemesi (aym)
chp
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimleri dün TBMM'de yapıldı. CHP, üye seçimlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.Ne olmuştu?Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) görev süresi dolacak 5 üyenin yerine seçilecek 15 aday, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda seçilmesinin ardından Genel Kurul gündemine geldi. Milletvekilleri Yargıtay üyesi kontenjanından üç, Danıştay üyeliği kontenjanından bir, avukat ve yükseköğretim üyesi kontenjanından ise bir kişi seçti.Yapılan birinci tur oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu hiçbir aday tarafından sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda üye tam sayısını 5’te iki çoğunluğu olan 360 milletvekilinin oyu arandı.İkinci turda da hiçbir aday için koşullar sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle kura çekildi. Buna göre Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK’ya üye olarak seçildi. Seçilen HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.CHP, karma komisyonda ad çekme yerine tekrar oylama yapılmasını Anayasa’ya aykırı bulmuş ve Genel Kurul’u terk etmişti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da konuya ilişkin bir açıklama yapmış ve “Bu hukuksuzluğu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/hakimler-ve-savcilar-kurulunun-5-yeni-uyesi-secildi-1096376662.html
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), anayasa mahkemesi (aym), chp
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), anayasa mahkemesi (aym), chp
CHP, HSK seçimlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
TBMM'de yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi seçimlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için CHP, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimleri dün TBMM'de yapıldı. CHP, üye seçimlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) görev süresi dolacak 5 üyenin yerine seçilecek 15 aday, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda seçilmesinin ardından Genel Kurul gündemine geldi. Milletvekilleri Yargıtay üyesi kontenjanından üç, Danıştay üyeliği kontenjanından bir, avukat ve yükseköğretim üyesi kontenjanından ise bir kişi seçti.
Yapılan birinci tur oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu hiçbir aday tarafından sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda üye tam sayısını 5’te iki çoğunluğu olan 360 milletvekilinin oyu arandı.
İkinci turda da hiçbir aday için koşullar sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle kura çekildi. Buna göre Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK’ya üye olarak seçildi. Seçilen HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.
CHP, karma komisyonda ad çekme yerine tekrar oylama yapılmasını Anayasa’ya aykırı bulmuş ve Genel Kurul’u terk etmişti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da konuya ilişkin bir açıklama yapmış ve “Bu hukuksuzluğu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz” demişti.