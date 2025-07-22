https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/arjantinli-uzman-pasinyan-atesle-oynuyor-ve-batili-guclerin-elinde-bir-arac-haline-geliyor-1098067000.html

Arjantinli uzman: Paşinyan ateşle oynuyor ve Batılı güçlerin elinde bir araç haline geliyor

Arjantinli uzman: Paşinyan ateşle oynuyor ve Batılı güçlerin elinde bir araç haline geliyor

Sputnik Türkiye

Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Lamesa, Ermenistan’da iş insanı Karapetyan ile ilgili yargılama sürecinin Başbakan Paşinyan’ın Batılı ülkelerin Rusya... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T20:04+0300

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ermenistan

samvel karapetyan

nikol paşinyan

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Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Christian Lamesa, Ermenistan’da iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutuklanmasını ve Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik baskıları Sputnik’e yorumladı.“Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ateşle oynadığı ve Batılı güçlerin Rusya'yı komşuları ve eski Sovyet cumhuriyetleri üzerinden baskı altına alma stratejilerini sürdürme çabalarının bir aracı haline geldiği konusunda hiçbir şüphe yok” diyen Lamesa, sözlerini şöyle sürdürdü:Bunun arkasında hükümetlerin istikrarsızlaştırılmasında rol oynayan sivil toplum örgütlerinin bulunduğuna işaret eden Lamesa, “Örneğin Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze’ye, söz konusu örgütlerin yurtdışından aldıkları paraları ve finans kaynaklarını kamuoyuna açıklamalarını zorunlu kılan yasayı geçirdikten sonra bunu yapmaya çalıştılar” diye konuştu.Komşu ülkelerin Rusya'ya baskı yapmak için bu şekilde kullanılmasının sadece Ermenistan'da ve Ukrayna'da gözlemlenmediğini, Moldova'da da Moskova ile bir çatışmaya hazırlık yapıldığının da görüldüğünü vurgulayan uzman, şöyle devam etti:Lamesa, “Dolayısıyla, sivil toplumun yararına yerine getirdikleri iddia ettikleri görevlerin çok uzağında olup, aslında Batılı küreselcilerin çıkarları doğrultusunda kirli işler yapan bu örgütlere karşı çok dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-ermenileri-birligi-baskani-abramyandan-ermenistan-basbakani-pasinyana-istifa-cagrisi-1097946177.html

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