https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/arjantinli-uzman-pasinyan-atesle-oynuyor-ve-batili-guclerin-elinde-bir-arac-haline-geliyor-1098067000.html
Arjantinli uzman: Paşinyan ateşle oynuyor ve Batılı güçlerin elinde bir araç haline geliyor
Arjantinli uzman: Paşinyan ateşle oynuyor ve Batılı güçlerin elinde bir araç haline geliyor
Sputnik Türkiye
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Lamesa, Ermenistan’da iş insanı Karapetyan ile ilgili yargılama sürecinin Başbakan Paşinyan’ın Batılı ülkelerin Rusya... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T20:04+0300
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Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Christian Lamesa, Ermenistan’da iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutuklanmasını ve Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik baskıları Sputnik’e yorumladı.“Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ateşle oynadığı ve Batılı güçlerin Rusya'yı komşuları ve eski Sovyet cumhuriyetleri üzerinden baskı altına alma stratejilerini sürdürme çabalarının bir aracı haline geldiği konusunda hiçbir şüphe yok” diyen Lamesa, sözlerini şöyle sürdürdü:Bunun arkasında hükümetlerin istikrarsızlaştırılmasında rol oynayan sivil toplum örgütlerinin bulunduğuna işaret eden Lamesa, “Örneğin Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze’ye, söz konusu örgütlerin yurtdışından aldıkları paraları ve finans kaynaklarını kamuoyuna açıklamalarını zorunlu kılan yasayı geçirdikten sonra bunu yapmaya çalıştılar” diye konuştu.Komşu ülkelerin Rusya'ya baskı yapmak için bu şekilde kullanılmasının sadece Ermenistan'da ve Ukrayna'da gözlemlenmediğini, Moldova'da da Moskova ile bir çatışmaya hazırlık yapıldığının da görüldüğünü vurgulayan uzman, şöyle devam etti:Lamesa, “Dolayısıyla, sivil toplumun yararına yerine getirdikleri iddia ettikleri görevlerin çok uzağında olup, aslında Batılı küreselcilerin çıkarları doğrultusunda kirli işler yapan bu örgütlere karşı çok dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-ermenileri-birligi-baskani-abramyandan-ermenistan-basbakani-pasinyana-istifa-cagrisi-1097946177.html
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arjantin, uzman, ermenistan, samvel karapetyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ukrayna, moldova, maia sandu, odessa, george soros, rusya, cnn, stk
arjantin, uzman, ermenistan, samvel karapetyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ukrayna, moldova, maia sandu, odessa, george soros, rusya, cnn, stk
Arjantinli uzman: Paşinyan ateşle oynuyor ve Batılı güçlerin elinde bir araç haline geliyor
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Lamesa, Ermenistan’da iş insanı Karapetyan ile ilgili yargılama sürecinin Başbakan Paşinyan’ın Batılı ülkelerin Rusya karşıtı çıkarlarının kuklası haline geldiğini teyit ettiğini belirtti.
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Christian Lamesa, Ermenistan’da iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutuklanmasını ve Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik baskıları Sputnik’e yorumladı.
“Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ateşle oynadığı ve Batılı güçlerin Rusya'yı komşuları ve eski Sovyet cumhuriyetleri üzerinden baskı altına alma stratejilerini sürdürme çabalarının bir aracı haline geldiği konusunda hiçbir şüphe yok” diyen Lamesa, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ermenistan halkı arasında büyük bir popülariteye sahip olan bu iş insanı ve hayırseverin (Samvel Karapetyan) yargılanması, Nikol Paşinyan'ın Rusya karşıtı Batı çıkarlarının kuklası haline geldiğini teyit ediyor.
Bunun arkasında hükümetlerin istikrarsızlaştırılmasında rol oynayan sivil toplum örgütlerinin bulunduğuna işaret eden Lamesa, “Örneğin Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze’ye, söz konusu örgütlerin yurtdışından aldıkları paraları ve finans kaynaklarını kamuoyuna açıklamalarını zorunlu kılan yasayı geçirdikten sonra bunu yapmaya çalıştılar” diye konuştu.
Komşu ülkelerin Rusya'ya baskı yapmak için bu şekilde kullanılmasının sadece Ermenistan'da ve Ukrayna'da gözlemlenmediğini, Moldova'da da Moskova ile bir çatışmaya hazırlık yapıldığının da görüldüğünü vurgulayan uzman, şöyle devam etti:
Moldova, George Soros'un STK'sında skandallarla dolu bir geçmişi olan Maia Sandu adlı bir kadın tarafından yönetilen ülkedir. George Soros, 2014’te CNN'e verdiği bir röportajda, o dönemde Ukrayna'daki durumun büyük ölçüde kendisinin ve STK'sının sorumluluğunda olduğunu açıkça övünen bir isim. Bu durum ise, meşru hükümete karşı düzenlenen darbenin ardından başlayan bir iç savaştan başka bir şey değildi ve 2 Mayıs 2014'te Odessa'daki Sendikalar Evi'nde meydana gelen katliama yol açtı.
Lamesa, “Dolayısıyla, sivil toplumun yararına yerine getirdikleri iddia ettikleri görevlerin çok uzağında olup, aslında Batılı küreselcilerin çıkarları doğrultusunda kirli işler yapan bu örgütlere karşı çok dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum” vurgusunu yaptı.