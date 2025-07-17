https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-ermenileri-birligi-baskani-abramyandan-ermenistan-basbakani-pasinyana-istifa-cagrisi-1097946177.html

Rusya Ermenileri Birliği Başkanı Abramyan’dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a istifa çağrısı

Rusya Ermenileri Birliği Başkanı Abramyan’dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a istifa çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya Ermenileri Birliği Başkanı Abramyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi ve yeni seçimlere katılmaması gerektiğini belirtti. 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T09:09+0300

2025-07-17T09:09+0300

2025-07-17T09:14+0300

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nikol paşinyan

samvel karapetyan

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Sputnik’e konuşan Rusya Ermenileri Birliği Başkanı Ara Abramyan, “Bu adam başbakan olamaz. Ermeni halkını biraz olsun düşünüyorsa, hemen şimdi şunu söylemeli, ‘Biliyor musun, eğer durum buysa, ben gidiyorum.’ Onun için doğru olan tek şey bu” ifadesini kullandı.Paşinyan’ın seçmenlere verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen Abramyan, “Yapabildiği kadar yaptı. İyi ya da kötü, ama ‘dur’a bas, yeter, halka de ki, ‘Benden talep ediyorsunuz, size söz verdiğim şeyi yapamadım, tam tersi oldu, bu nedenle gitmek istiyorum’. Ya şimdi git ya da hiç seçime katılma. Başkaları katılsın” dedi.Ermenistan'da parlamento seçimleri 2026 yılında yapılacak.Paşinyan’ın Ermeni Apostolik Kilisesi’ne karşı mücadelesiPaşinyan, son zamanlarda, Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik saldırılarını artırdı. Mayıs ayı sonlarında sosyal medyada Kilise hakkında küfür de dahil aşağılayıcı mesajlar paylaşan Başbakan kısa süre sonra, Kilise lideri Katolikosun seçim prosedürünü değiştirmeyi ve bu süreçte devletin belirleyici rolünü güvence altına almayı önerdi.Ermeni Apostolik Kilisesi’ne destek veren iş insanı Samvel Karapetyan tutuklandı. Karapetyan, hükümeti devirme çağrısında bulunmakla suçlandı.Bu durum, dünya genelindeki Ermeni diasporası temsilcileri arasında öfkeye yol açtı.Ayrıca Ermenistan’da Paşinyan’ın istifasını talep eden ‘Kutsal Mücadele’ hareketine liderlik yapan Başpiskopos Bagrat Galstanyan da tutuklandı.Haziran ayınca gözaltına alınan Başpiskopos Mikael Acapahyan’a karşı da iktidarı zorla ele geçirme ve toprak bütünlüğünü ihlal etme çağrısında bulunma suçundan dava açıldı. Acapahyan, tüm suçlamaları reddetti.Paşinyan, geçtiğimiz haftalarda, Ermeni Apostolik Kilisesi lideri 2. Garegin’e hakaret ederek ona karşı mücadeleye şahsen liderlik yapma sözünü verdi.

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