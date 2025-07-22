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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/annabelle-bebegin-bakicisi-aniden-olmustu-perili-bebek-olay-yerinde-bulunamadi-1098047881.html
'Annabelle' bebeğin bakıcısı aniden ölmüştü: 'Perili bebek' olay yerinde bulunamadı
'Annabelle' bebeğin bakıcısı aniden ölmüştü: 'Perili bebek' olay yerinde bulunamadı
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Conjuring - Korku Seansı filmleriyle ünlenen ve lanetli olduğu iddia edilen Annabelle bebeğinin bakıcısı 13 Temmuz'da ölü bulunmuştu. Olay ile ilgilenen adli... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T04:20+0300
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yaşam
abd
pensilvanya eyalet polisi
annabelle
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Paranormal olayları araştıran Dan Rivera, 'perili bebek' olarak bilinen Annabelle ile çıktığı ABD turunun ortasındayken bu ayın başlarında otel odasında ölü bulunmuştu.Adams County adli tabibi Francis Dutrow, ABD basınına, yetkililere yapılan uyarılar üzerine 13 Temmuz'da Dan'in ölüm mahalline vardığında Annabelle'in orada olmadığını bildirdi.Pensilvanya Eyalet Polisi, sosyal medyada bir açıklama yayınlayarak, "PSP Gettysburg üyeleri, Adams County, Straban Township'teki bir otele, ölen bir kişinin ihbarı üzerine gitti. Merhum, çalışanlar tarafından otel odasında bulundu. Olay yerinde olağandışı veya şüpheli bir durum gözlenmedi." açıklamasını yapmıştı.Otopsi sonuçlarının Eylül ayı sonundan önce açıklanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/perili-bebegin-bakicisi-olu-bulundu-annabellein-laneti-gercek-mi-oldu-1097963125.html
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abd, pensilvanya eyalet polisi, annabelle

'Annabelle' bebeğin bakıcısı aniden ölmüştü: 'Perili bebek' olay yerinde bulunamadı

04:20 22.07.2025 (güncellendi: 04:33 22.07.2025)
© Fotoğraf : New England Psişik Araştırma Derneği (NESPR)Sosyal medyada 'Perili Oyuncak' çılgınlığının sonu gelmiyor: Annabelle bebek nerede?
Sosyal medyada 'Perili Oyuncak' çılgınlığının sonu gelmiyor: Annabelle bebek nerede? - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© Fotoğraf : New England Psişik Araştırma Derneği (NESPR)
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Conjuring - Korku Seansı filmleriyle ünlenen ve lanetli olduğu iddia edilen Annabelle bebeğinin bakıcısı 13 Temmuz'da ölü bulunmuştu. Olay ile ilgilenen adli tabip, Annabelle'in olay mahallinde olmadığını doğruladı.
Paranormal olayları araştıran Dan Rivera, 'perili bebek' olarak bilinen Annabelle ile çıktığı ABD turunun ortasındayken bu ayın başlarında otel odasında ölü bulunmuştu.
Adams County adli tabibi Francis Dutrow, ABD basınına, yetkililere yapılan uyarılar üzerine 13 Temmuz'da Dan'in ölüm mahalline vardığında Annabelle'in orada olmadığını bildirdi.
Pensilvanya Eyalet Polisi, sosyal medyada bir açıklama yayınlayarak, "PSP Gettysburg üyeleri, Adams County, Straban Township'teki bir otele, ölen bir kişinin ihbarı üzerine gitti. Merhum, çalışanlar tarafından otel odasında bulundu. Olay yerinde olağandışı veya şüpheli bir durum gözlenmedi." açıklamasını yapmıştı.
Otopsi sonuçlarının Eylül ayı sonundan önce açıklanması bekleniyor.
Sosyal medyada 'Perili Oyuncak' çılgınlığının sonu gelmiyor: Annabelle bebek nerede? - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
YAŞAM
'Perili bebeğin' bakıcısı ölü bulundu: Annabelle'in 'laneti' gerçek mi oldu?
17 Temmuz, 16:29
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