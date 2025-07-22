https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/annabelle-bebegin-bakicisi-aniden-olmustu-perili-bebek-olay-yerinde-bulunamadi-1098047881.html

'Annabelle' bebeğin bakıcısı aniden ölmüştü: 'Perili bebek' olay yerinde bulunamadı

'Annabelle' bebeğin bakıcısı aniden ölmüştü: 'Perili bebek' olay yerinde bulunamadı

Sputnik Türkiye

Conjuring - Korku Seansı filmleriyle ünlenen ve lanetli olduğu iddia edilen Annabelle bebeğinin bakıcısı 13 Temmuz'da ölü bulunmuştu. Olay ile ilgilenen adli... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T04:20+0300

2025-07-22T04:20+0300

2025-07-22T04:33+0300

yaşam

abd

pensilvanya eyalet polisi

annabelle

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Paranormal olayları araştıran Dan Rivera, 'perili bebek' olarak bilinen Annabelle ile çıktığı ABD turunun ortasındayken bu ayın başlarında otel odasında ölü bulunmuştu.Adams County adli tabibi Francis Dutrow, ABD basınına, yetkililere yapılan uyarılar üzerine 13 Temmuz'da Dan'in ölüm mahalline vardığında Annabelle'in orada olmadığını bildirdi.Pensilvanya Eyalet Polisi, sosyal medyada bir açıklama yayınlayarak, "PSP Gettysburg üyeleri, Adams County, Straban Township'teki bir otele, ölen bir kişinin ihbarı üzerine gitti. Merhum, çalışanlar tarafından otel odasında bulundu. Olay yerinde olağandışı veya şüpheli bir durum gözlenmedi." açıklamasını yapmıştı.Otopsi sonuçlarının Eylül ayı sonundan önce açıklanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/perili-bebegin-bakicisi-olu-bulundu-annabellein-laneti-gercek-mi-oldu-1097963125.html

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abd, pensilvanya eyalet polisi, annabelle