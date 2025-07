https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/perili-bebegin-bakicisi-olu-bulundu-annabellein-laneti-gercek-mi-oldu-1097963125.html

'Perili bebeğin' bakıcısı ölü bulundu: Annabelle'in 'laneti' gerçek mi oldu?

Annabelle bebeğinin bakıcısı ve hayalet avcısı Dan Rivera, ABD turu sırasında 54 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz açıklanmadı. İşte Dan Rivera’nın hayatı ve ölümüne dair detaylar.

Dünyanın en ünlü korku figürlerinden biri olan Annabelle bebeğin bakıcısı, paranormal araştırmacısı/ hayalet avcısı Dan Riviera, ABD turu sırasında hayatını kaybetti. 54 yaşındaki Riviera'nın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.Geçtiğimiz aylarda, ''Lanetli Bebek' olarak da adlandırılan Annabelle bebeğin, yıllardır sergilendiği yerde olmadığı sosyal medyada hızlıca yayılmış, kullanıcılar Annabelle bebeğin 'kaçmış olabileceğinden' korkmuşlardı. Gerçekte olan ise New England Psişik Araştırma Derneği (NESPR) tarafından sergilenen 'perili bebeğin' ABD turnesine çıkarılmış olduğuydu.NESPR'ın baş araştırmacısı ve Annabelle bebeğin gerçek hayattaki bakıcısı olan Dan Riviera, Annabelle ile birlikte ülke genelindeki paranormal etkinliklere katılıyordu. Riviera'nın ölümünün ardından Annabelle bebeğin ABD turuna devam edeceği aktarıldı.Dan Riviera nasıl öldü?Pennsylvania Polisi, Riviera'ın Gettysburg'daki bir otel odasında 13 Temmuz 2025'te ölü bulunduğunu açıkladı. Otel çalışanları tarafından bulunan cansız bedenin bulunduğu odada şüpheli bir duruma rastlanmadığı belirtildi. Riviera'nın ölüm nedeni, otopsi sonucunda açıklanacak.54 yaşındaki Riviera'nın ölümü, NESPR bünyesinde hayalet avcısı olarak çalışan Chris Gilloren tarafından duyuruldu. Paylaşımda, “Dan gerçekten tecrübelerini paylaşmaya ve insanları paranormal konularda bilgilendirmeye inanıyordu. Nazikliği ve tutkusu onu tanıyan herkesi etkiledi” ifadeleri kullanıldı.Dan Riviera kimdir?Dan Riviera, NESPR bünyesinde yıllardır hayalet avcısı olarak görev yapıyordu. Özellikle Annabelle bebeğin bakıcısı ve tur organizatörü olarak biliniyordu. Riviera son olarak 'Devils on the Run' adlı tur kapsamında Annabelle ile birlikte Gettysburg'daki 'Haunted Orphanage' etkinliğine katılmıştı.Annabelle’in gerçek hikayesi nedir?Annabelle, 1970'lerde Hartford’daki bir hemşireye hediye edilen sıradan bir Raggedy Ann (oyuncak bebek markası) bebeğiydi. Ancak kısa süre içinde, kendi başına hareket etmesi, korkunç mesajlar bırakması ve hatta bir kişiye saldırması gibi hakkında paranormal olaylar ihbar edildi.Bu olaylar, ünlü 'iblis bilimci ve gizemli olaylar araştırmacıları' Ed ve Lorraine Warren tarafından araştırıldı. Çift, bebeğin “şeytani bir varlık” tarafından ele geçirildiğini iddia ederek onu Warren Okült Müzesi’ne götürdü. Burada 'ritüellerle kutsanmış cam kutu' içinde tutulmaya başlandı. Kutunun üstüne "kesinlikle açmayın" ibaresi konuldu.

