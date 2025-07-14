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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram altın kaç TL oldu?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini iki katına çıkarmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın haftaya 4 bin 344 lira ile başladı. 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T09:33+0300
2025-07-14T09:33+0300
ekonomi̇
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gram altın
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Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ve Meksika için önümüzdeki ay geçerli olacak yüzde 30'luk bir oran açıklamasının ardından yeni gümrük vergisi tehditlerini tartmasıyla liman talebinin desteğiyle değer kazandı.Külçe altın, geçen haftaki yüzde 0,6'lık artışın ardından ons başına 3.370 dolar civarında işlem gördü. ABD'nin ticaret ortakları müzakerelerin son haftalarına doğru yol almaya devam ederken, Trump'ın müzakerelere olan sabrı 1 Ağustos'taki son tarihten önce tükenmiş görünüyor.Trump Cumartesi günü Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ticaret ültimatomları verdi. Bu, geçen haftadan bu yana Kanada ve Brezilya gibi ekonomilere gönderdiği ve yeni vergi oranlarını belirleyen bir dizi mektubun sonuncusuydu.Altında yükseliş eğilimiArtan ticari gerilimler altının sığınak cazibesinin altını çizdi.Altın bu yıl dörtte birinden fazla yükseliş göstererek Nisan ayında ons başına 3 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Trump'ın ticaret politikalarını elden geçirmesi piyasalar için sürekli bir belirsizlik kaynağı oldu ve yatırımcıları küresel ekonomi üzerindeki uzun vadeli etkiye ilişkin endişeler arasında metalde güvenlik aramaya teşvik etti. Yükselişte jeopolitik gerilimlerin artması ve merkez bankalarının alımları da etkili oldu.Ons altın fiyatlarıOns altın güne 3359 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3354 dolar, en yüksek de 3374 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3355 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 4335 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4335 lira, en yüksek de 4362 lira seviyesi gördü. Şu sıralar 4336 liradan alıcı buluyor.Altında rekor seviye neydi?Gram altın yeni haftanın ilk gününde 4 bin 343 liradan işlem görüyor. Gram altın 16 Haziran'da 4 bin 377 liralık rekor kırmıştı.
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hafta sonu altın fiyatlarında son durum: 13 temmuz gram altın kaç tl oldu? canlı altın kuru
hafta sonu altın fiyatlarında son durum: 13 temmuz gram altın kaç tl oldu? canlı altın kuru

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram altın kaç TL oldu?

09:33 14.07.2025
© AAGram altın, çeyrek altın, altın
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© AA
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ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini iki katına çıkarmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın haftaya 4 bin 344 lira ile başladı.
Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ve Meksika için önümüzdeki ay geçerli olacak yüzde 30'luk bir oran açıklamasının ardından yeni gümrük vergisi tehditlerini tartmasıyla liman talebinin desteğiyle değer kazandı.

Külçe altın, geçen haftaki yüzde 0,6'lık artışın ardından ons başına 3.370 dolar civarında işlem gördü. ABD'nin ticaret ortakları müzakerelerin son haftalarına doğru yol almaya devam ederken, Trump'ın müzakerelere olan sabrı 1 Ağustos'taki son tarihten önce tükenmiş görünüyor.

Trump Cumartesi günü Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ticaret ültimatomları verdi. Bu, geçen haftadan bu yana Kanada ve Brezilya gibi ekonomilere gönderdiği ve yeni vergi oranlarını belirleyen bir dizi mektubun sonuncusuydu.

Altında yükseliş eğilimi

Artan ticari gerilimler altının sığınak cazibesinin altını çizdi.

Altın bu yıl dörtte birinden fazla yükseliş göstererek Nisan ayında ons başına 3 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Trump'ın ticaret politikalarını elden geçirmesi piyasalar için sürekli bir belirsizlik kaynağı oldu ve yatırımcıları küresel ekonomi üzerindeki uzun vadeli etkiye ilişkin endişeler arasında metalde güvenlik aramaya teşvik etti. Yükselişte jeopolitik gerilimlerin artması ve merkez bankalarının alımları da etkili oldu.

Ons altın fiyatları

Ons altın güne 3359 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3354 dolar, en yüksek de 3374 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3355 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın güne 4335 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4335 lira, en yüksek de 4362 lira seviyesi gördü. Şu sıralar 4336 liradan alıcı buluyor.

Altında rekor seviye neydi?

Gram altın yeni haftanın ilk gününde 4 bin 343 liradan işlem görüyor. Gram altın 16 Haziran'da 4 bin 377 liralık rekor kırmıştı.
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