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Yıllık izin kullananlar için yeni fırsat: Yol izni ile 4 günlük ek süre mümkün

Yıllık izin kullananlar için yeni fırsat: Yol izni ile 4 günlük ek süre mümkün

Sputnik Türkiye

Yıllık izne çıkacak çalışanlar için büyük fırsat! Eğer tatilinizi şehir dışında geçiriyorsanız, işverenden 4 güne kadar ücretsiz yol izni talep edebilirsiniz. Peki, 4 gün yol izni şartları neler?

2025-07-21T09:22+0300

2025-07-21T09:22+0300

2025-07-21T09:23+0300

türki̇ye

yıllık izin

antalya

marmaris

tatil

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Milyonlarca çalışan yaz tatili için yıllık izin planlarını yapmaya başladı. Mevzuata göre, 1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresi olanlara en az 14 gün, 5 ila 15 yıl arası çalışanlara en az 20 gün, 15 yıl ve üzeri hizmet süresi olanlara ise en az 26 gün yıllık ücretli izin hakkı tanınıyor. Bu izinler, tek seferde ya da bölünerek kullanılabiliyor.Ancak birçok çalışanın bilmediği, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nde yer alan bir detay, tatil süresini 4 güne kadar uzatabiliyor. Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince, iznini işyerinin bulunduğu şehir dışında geçirecek çalışanlar, belge sunmaları koşuluyla 4 güne kadar ücretsiz yol izni alma hakkına sahip.Belge sunmak şartYol izni kullanmak isteyen çalışanların yapması gereken ilk adım, izni geçirecekleri yeri belgelemek. Örneğin İstanbul'da çalışan bir kişi tatilini Antalya, Marmaris gibi şehirlerde bir otelde ya da kiralık konutta geçirecekse, konaklamaya dair fatura veya kira sözleşmesini işverene ibraz etmesi gerekiyor.Yıllık izin tarihleri belli olduktan sonra bu belgelerle birlikte yol izni talebi de yapılabiliyor. Bu sayede çalışan, tatil bölgesine ulaşım ve dönüş için harcadığı zamanı da izne dahil etmiş oluyor.Yol izni genelde kullanılmıyorHer ne kadar çalışanların 4 güne kadar ücretsiz yol izni hakkı olsa da, bu uygulama pratikte pek kullanılmıyor. Genellikle izinler, cumartesi başlayıp bir sonraki haftanın pazartesi günü işbaşı yapılacak şekilde ayarlanıyor. Bu durumda toplamda 9 günlük bir izin süresi doğuyor.Ancak yol izni de dahil edilirse bu süre 13 güne kadar çıkabiliyor.

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