https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/yillik-izin-kullananlar-dikkat-yol-izni-ile-4-gunluk-ek-sure-mumkun-1098028261.html
Yıllık izin kullananlar için yeni fırsat: Yol izni ile 4 günlük ek süre mümkün
Yıllık izin kullananlar için yeni fırsat: Yol izni ile 4 günlük ek süre mümkün
Sputnik Türkiye
Yıllık izne çıkacak çalışanlar için büyük fırsat! Eğer tatilinizi şehir dışında geçiriyorsanız, işverenden 4 güne kadar ücretsiz yol izni talep edebilirsiniz. Peki, 4 gün yol izni şartları neler?
2025-07-21T09:22+0300
2025-07-21T09:22+0300
2025-07-21T09:23+0300
türki̇ye
yıllık izin
antalya
marmaris
tatil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092691665_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f9e7d66132786a17372ce57189223f02.jpg
Milyonlarca çalışan yaz tatili için yıllık izin planlarını yapmaya başladı. Mevzuata göre, 1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresi olanlara en az 14 gün, 5 ila 15 yıl arası çalışanlara en az 20 gün, 15 yıl ve üzeri hizmet süresi olanlara ise en az 26 gün yıllık ücretli izin hakkı tanınıyor. Bu izinler, tek seferde ya da bölünerek kullanılabiliyor.Ancak birçok çalışanın bilmediği, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nde yer alan bir detay, tatil süresini 4 güne kadar uzatabiliyor. Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince, iznini işyerinin bulunduğu şehir dışında geçirecek çalışanlar, belge sunmaları koşuluyla 4 güne kadar ücretsiz yol izni alma hakkına sahip.Belge sunmak şartYol izni kullanmak isteyen çalışanların yapması gereken ilk adım, izni geçirecekleri yeri belgelemek. Örneğin İstanbul'da çalışan bir kişi tatilini Antalya, Marmaris gibi şehirlerde bir otelde ya da kiralık konutta geçirecekse, konaklamaya dair fatura veya kira sözleşmesini işverene ibraz etmesi gerekiyor.Yıllık izin tarihleri belli olduktan sonra bu belgelerle birlikte yol izni talebi de yapılabiliyor. Bu sayede çalışan, tatil bölgesine ulaşım ve dönüş için harcadığı zamanı da izne dahil etmiş oluyor.Yol izni genelde kullanılmıyorHer ne kadar çalışanların 4 güne kadar ücretsiz yol izni hakkı olsa da, bu uygulama pratikte pek kullanılmıyor. Genellikle izinler, cumartesi başlayıp bir sonraki haftanın pazartesi günü işbaşı yapılacak şekilde ayarlanıyor. Bu durumda toplamda 9 günlük bir izin süresi doğuyor.Ancak yol izni de dahil edilirse bu süre 13 güne kadar çıkabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/serinlerken-kabusu-yasamayin-plajlardaki-ve-havuzlardaki-virus-mantar-ve-mikroplara-dikkat-1098027686.html
türki̇ye
antalya
marmaris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092691665_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_06aca67b3d77b7ca4c0b6703a02ee492.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
işçi hakları, yıllık izin, yol izni, ücretsiz yol izni, yıllık ücretli izin, yıllık izin yasa, tatil süresi uzatma, yıllık izin 4 gün, izin planlama, çalışma süresi izin, ücretli izin yönetmeliği, yıllık izin hesaplama, tatil uzatma hakkı
işçi hakları, yıllık izin, yol izni, ücretsiz yol izni, yıllık ücretli izin, yıllık izin yasa, tatil süresi uzatma, yıllık izin 4 gün, izin planlama, çalışma süresi izin, ücretli izin yönetmeliği, yıllık izin hesaplama, tatil uzatma hakkı
Yıllık izin kullananlar için yeni fırsat: Yol izni ile 4 günlük ek süre mümkün
09:22 21.07.2025 (güncellendi: 09:23 21.07.2025)
Yıllık izne çıkacak milyonlarca çalışana kritik uyarı geldi. Eğer tatilinizi şehir dışında geçirmeyi planlıyorsanız, işverenden 4 güne kadar ücretsiz yol izni talep edebilirsiniz. Bu hakla birlikte tatilinizi 13 güne kadar çıkarabilirsiniz. Ancak bu ayrıcalığı kullanmak için bazı şartlar bulunuyor.
Milyonlarca çalışan yaz tatili için yıllık izin planlarını yapmaya başladı. Mevzuata göre, 1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresi olanlara en az 14 gün, 5 ila 15 yıl arası çalışanlara en az 20 gün, 15 yıl ve üzeri hizmet süresi olanlara ise en az 26 gün yıllık ücretli izin hakkı tanınıyor. Bu izinler, tek seferde ya da bölünerek kullanılabiliyor.
Ancak birçok çalışanın bilmediği, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nde yer alan bir detay, tatil süresini 4 güne kadar uzatabiliyor. Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince, iznini işyerinin bulunduğu şehir dışında geçirecek çalışanlar, belge sunmaları koşuluyla 4 güne kadar ücretsiz yol izni alma hakkına sahip.
Yol izni kullanmak isteyen çalışanların yapması gereken ilk adım, izni geçirecekleri yeri belgelemek. Örneğin İstanbul'da çalışan bir kişi tatilini Antalya, Marmaris gibi şehirlerde bir otelde ya da kiralık konutta geçirecekse, konaklamaya dair fatura veya kira sözleşmesini işverene ibraz etmesi gerekiyor.
Yıllık izin tarihleri belli olduktan sonra bu belgelerle birlikte yol izni talebi de yapılabiliyor. Bu sayede çalışan, tatil bölgesine ulaşım ve dönüş için harcadığı zamanı da izne dahil etmiş oluyor.
Yol izni genelde kullanılmıyor
Her ne kadar çalışanların 4 güne kadar ücretsiz yol izni hakkı olsa da, bu uygulama pratikte pek kullanılmıyor. Genellikle izinler, cumartesi başlayıp bir sonraki haftanın pazartesi günü işbaşı yapılacak şekilde ayarlanıyor. Bu durumda toplamda 9 günlük bir izin süresi doğuyor.
Ancak yol izni de dahil edilirse bu süre 13 güne kadar çıkabiliyor.