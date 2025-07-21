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Yabancı gemilerin Rus limanlarına girişine FSB'nin onayı zorunluluğu getirildi
Yabancı gemilerin Rus limanlarına girişine FSB'nin onayı zorunluluğu getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, yabancı limanlardan gelen gemilerin Rus limanlarına girişine Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) onay alınması koşuluyla izin... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T14:50+0300
2025-07-21T14:50+0300
dünya
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
vladimir putin
liman
gemi
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Rusya lideri Vladimir Putin, yabancı limanlardan gelen gemilerin Rus limanlarına giriş kurallarını sıkılaştırdı.Putin’in imzaladığı kararın metninde, “Yabancı limanlardan gelen gemilerin Rusya Federasyonu limanlarına girişi, liman kaptanının Federal Güvenlik Servisi yetkilisinin onay verdiği izniyle gerçekleştirilir” ifadesi yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/guney-kore-kuzey-komsusuna-yonelik-propaganda-yayinlarini-durdurdu-1098037158.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), vladimir putin, liman, gemi
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), vladimir putin, liman, gemi

Yabancı gemilerin Rus limanlarına girişine FSB'nin onayı zorunluluğu getirildi

14:50 21.07.2025
© Sputnik / ALEXEI DANICHEVSt. Petersburg
St. Petersburg - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© Sputnik / ALEXEI DANICHEV
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Rusya Devlet Başkanı Putin, yabancı limanlardan gelen gemilerin Rus limanlarına girişine Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) onay alınması koşuluyla izin verileceğini öngören kararı imzaladı.
Rusya lideri Vladimir Putin, yabancı limanlardan gelen gemilerin Rus limanlarına giriş kurallarını sıkılaştırdı.
Putin’in imzaladığı kararın metninde, “Yabancı limanlardan gelen gemilerin Rusya Federasyonu limanlarına girişi, liman kaptanının Federal Güvenlik Servisi yetkilisinin onay verdiği izniyle gerçekleştirilir” ifadesi yer alıyor.
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