Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/guney-kore-kuzey-komsusuna-yonelik-propaganda-yayinlarini-durdurdu-1098037158.html
Güney Kore, kuzey komşusuna yönelik propaganda yayınlarını durdurdu
Güney Kore, kuzey komşusuna yönelik propaganda yayınlarını durdurdu
Sputnik Türkiye
Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi’nin (NIS), televizyon ve radyolarda Kuzey Kore karşıtı propaganda programlarını tamamen askıya aldığı belirtildi 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T13:55+0300
2025-07-21T14:00+0300
dünya
güney kore
kuzey kore
propaganda
güney kore ulusal i̇stihbarat servisi (nis)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104195/78/1041957890_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_6abad1604af99c9afb1aea5016d6c074.jpg
Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Koreli yayın şirketi Birleşme Medya Grubu (UMG) temsilcisi Lee Kwang-baek, “Bu ay, Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın Kuzey Kore karşıtı yayınları peş peşe kapatıldı” diye konuştu.Bir diğer yayıncı kuruluş olan Kuzey Kore Reform Radyosu'nun temsilcisi Kim Seung-chul da ajansa yaptığı açıklamada, 1980'lerden bu yana yayınlanan ana radyo programları olan ‘Halkın Sesi’ ve ‘Umut Yankısı’nın artık yayında olmadığını söyledi.NIS'in ayrıca televizyon programlarını askıya aldığı belirtilen haberde, “Bu televizyon ve radyo programları onlarca yıldır Kuzey Kore'ye yönelik propaganda mesajları yayıyor, Güney Kore değerlerini teşvik ediyor ve Kuzey Kore rejimini eleştiriyordu” dendi.Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, göreve geldiği günden bu yana Kuzey Kore ile ilişkilerin iyileştirilmesi için aktif çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyor. Lee, sivil toplum örgütlerini Kuzey Kore karşıtı bildiriler dağıtmayı bırakmaya çağırmıştı. Güney Kore ve Kuzey Kore, Haziran ayında, sınırları boyunca hoparlörlerden askeri propaganda yayınlarını askıya almıştı. Güney Kore, 2025 yılında denizde kurtardıkları altı Kuzey Koreliyi 16 Temmuz Çarşamba günü ülkelerine geri göndermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ukraynadaki-askeri-sanayi-isletmeleri-ve-hava-usleri-vuruldu-bir-patriot-imha-edildi-1098036063.html
güney kore
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104195/78/1041957890_180:0:929:562_1920x0_80_0_0_756769103a3152208e783105ff3f0877.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güney kore, kuzey kore, propaganda, güney kore ulusal i̇stihbarat servisi (nis)
güney kore, kuzey kore, propaganda, güney kore ulusal i̇stihbarat servisi (nis)

Güney Kore, kuzey komşusuna yönelik propaganda yayınlarını durdurdu

13:55 21.07.2025 (güncellendi: 14:00 21.07.2025)
© AAHaritada Güney Kore ve Kuzey Kore
Haritada Güney Kore ve Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© AA
Abone ol
Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi’nin (NIS), televizyon ve radyolarda Kuzey Kore karşıtı propaganda programlarını tamamen askıya aldığı belirtildi
Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Koreli yayın şirketi Birleşme Medya Grubu (UMG) temsilcisi Lee Kwang-baek, “Bu ay, Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın Kuzey Kore karşıtı yayınları peş peşe kapatıldı” diye konuştu.
Bir diğer yayıncı kuruluş olan Kuzey Kore Reform Radyosu'nun temsilcisi Kim Seung-chul da ajansa yaptığı açıklamada, 1980'lerden bu yana yayınlanan ana radyo programları olan ‘Halkın Sesi’ ve ‘Umut Yankısı’nın artık yayında olmadığını söyledi.
NIS'in ayrıca televizyon programlarını askıya aldığı belirtilen haberde, “Bu televizyon ve radyo programları onlarca yıldır Kuzey Kore'ye yönelik propaganda mesajları yayıyor, Güney Kore değerlerini teşvik ediyor ve Kuzey Kore rejimini eleştiriyordu” dendi.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, göreve geldiği günden bu yana Kuzey Kore ile ilişkilerin iyileştirilmesi için aktif çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyor. Lee, sivil toplum örgütlerini Kuzey Kore karşıtı bildiriler dağıtmayı bırakmaya çağırmıştı. Güney Kore ve Kuzey Kore, Haziran ayında, sınırları boyunca hoparlörlerden askeri propaganda yayınlarını askıya almıştı. Güney Kore, 2025 yılında denizde kurtardıkları altı Kuzey Koreliyi 16 Temmuz Çarşamba günü ülkelerine geri göndermişti.
Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna’daki askeri sanayi işletmeleri ve hava üsleri vuruldu: Bir Patriot imha edildi
12:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала