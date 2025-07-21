https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/guney-kore-kuzey-komsusuna-yonelik-propaganda-yayinlarini-durdurdu-1098037158.html

Güney Kore, kuzey komşusuna yönelik propaganda yayınlarını durdurdu

Güney Kore, kuzey komşusuna yönelik propaganda yayınlarını durdurdu

Sputnik Türkiye

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi’nin (NIS), televizyon ve radyolarda Kuzey Kore karşıtı propaganda programlarını tamamen askıya aldığı belirtildi 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T13:55+0300

2025-07-21T13:55+0300

2025-07-21T14:00+0300

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güney kore ulusal i̇stihbarat servisi (nis)

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Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Koreli yayın şirketi Birleşme Medya Grubu (UMG) temsilcisi Lee Kwang-baek, “Bu ay, Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın Kuzey Kore karşıtı yayınları peş peşe kapatıldı” diye konuştu.Bir diğer yayıncı kuruluş olan Kuzey Kore Reform Radyosu'nun temsilcisi Kim Seung-chul da ajansa yaptığı açıklamada, 1980'lerden bu yana yayınlanan ana radyo programları olan ‘Halkın Sesi’ ve ‘Umut Yankısı’nın artık yayında olmadığını söyledi.NIS'in ayrıca televizyon programlarını askıya aldığı belirtilen haberde, “Bu televizyon ve radyo programları onlarca yıldır Kuzey Kore'ye yönelik propaganda mesajları yayıyor, Güney Kore değerlerini teşvik ediyor ve Kuzey Kore rejimini eleştiriyordu” dendi.Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, göreve geldiği günden bu yana Kuzey Kore ile ilişkilerin iyileştirilmesi için aktif çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyor. Lee, sivil toplum örgütlerini Kuzey Kore karşıtı bildiriler dağıtmayı bırakmaya çağırmıştı. Güney Kore ve Kuzey Kore, Haziran ayında, sınırları boyunca hoparlörlerden askeri propaganda yayınlarını askıya almıştı. Güney Kore, 2025 yılında denizde kurtardıkları altı Kuzey Koreliyi 16 Temmuz Çarşamba günü ülkelerine geri göndermişti.

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güney kore, kuzey kore, propaganda, güney kore ulusal i̇stihbarat servisi (nis)