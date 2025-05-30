https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/286-gun-uzayda-kaldilar-dunyaya-uyum-saglayamiyorlar-1096663687.html

286 gün uzayda kaldılar, Dünya’ya uyum sağlayamıyorlar

286 gün uzayda kaldılar, Dünya’ya uyum sağlayamıyorlar

Sputnik Türkiye

286 gün boyunca uzayda mahsur kalan astronotlar Wilmore ve Williams, Dünya'ya dönüşlerinin ardından zorlu bir iyileşme sürecine girdi. Kas kaybı, yerçekimi... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T16:08+0300

2025-05-30T16:08+0300

2025-05-30T16:08+0300

dünya

dünya

nasa

astronot

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 286 gün kalan Amerikalı astronotlar Butch Wilmore ve Sunita Williams, Mart 2024’te Dünya’ya döndü. Ancak ikili, asıl mücadeleyi uzayda değil, yeryüzünde veriyor. Sırt ağrıları, uyku bozuklukları, kas ve kemik kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyalar.8 günlük görev 9 aya uzadıHaziran 2024’te sadece 8 günlük bir görev için fırlatılan astronotlar, teknik aksaklıklar nedeniyle istasyonda 286 gün mahsur kaldı. Rus kapsülüyle yapılan dönüşün ardından doğrudan hastaneye kaldırıldılar ve NASA'nın tıbbi ekipleriyle rehabilitasyon süreci başladı.'Yerçekimi kötü hissettiriyor'Wilmore, hala sırt ağrısı çektiğini belirterek, “Yerçekimi bir süreliğine çok kötü hissettiriyor. Bu sürenin uzunluğu kişiden kişiye değişiyor” dedi. Denize iniş sırasında başlayan boyun ağrısını ise “Hâlâ çıkarılmamıştık, hâlâ okyanustaydık ve boynum ağrımaya başladı” sözleriyle anlattı.'Bir gün eve döneceğimizi biliyordum'Sunita Williams, geçirdikleri iki ayı “biraz karmaşık” olarak nitelendirdi. NASA’nın düzenlediği etkinlikte konuşan astronot, “Biliyordum, bir gün eve dönecektik. Sadece doğru aracın bizi almasını beklememiz gerekiyordu. Herkes hazır olduğunda evdeydik” diyerek duygularını dile getirdi.İkili, NASA uzmanları eşliğinde kas yapısını yeniden kazanmak ve kemik erimesine karşı fiziksel terapi aldı. Uzayda mikro yerçekimi kasları zayıflatıyor, kemikleri erozyona uğratıyor.

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