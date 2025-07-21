https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ukraynali-ust-duzey-burokrat-rusyadan-helikopter-kaciran-kuzminovla-ayni-sitede-oldu-1098040734.html

Ukraynalı üst düzey bürokrat, Rusya'dan helikopter kaçıran Kuzminov'la aynı sitede öldü

Ukraynalı üst düzey bürokrat, Rusya'dan helikopter kaçıran Kuzminov'la aynı sitede öldü

Sputnik Türkiye

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nda görevli üst düzey bir bürokratın, 2023'te Ukrayna'ya Mi-8 helikopteri kaçırdıktan sonra geçen yıl İspanya'da ölü bulunan Maksim... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T15:32+0300

2025-07-21T15:32+0300

2025-07-21T17:05+0300

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Espanol gazetesinin haberine göre Ukraynalı üst düzey bürokratlardan İgor Gruşevskiy, İspanya'da yaşadığı sitenin havuzunda ölü bulundu.Haberde, "Edindiğimiz bilgilere göre, havuzda gizemli bir şekilde ölü bulunan 61 yaşındaki kişi, Ukrayna İçişleri Bakanlığı Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nde ve daha sonra Ukrayna emniyetinde üst düzey bir yetkili olan İgor Gruşevski'ydi" dendi.Gruşevskiy'in cansız bedeninin 29 Haziran'da sitenin havuzunda bulunduğunu kaydeden Espanol, Ukraynalı bürokratın kalp krizi veya inme geçirdikten sonra boğularak öldüğü üzerinde durulduğunu aktardı.Gruşevskiy'in, Villajoyosa bölgesindeki Cala Alta sitesindeki gayrimenkul sahibi olarak havuzu kullandığını yazan gazete, bürokratın emekli olduktan sonra oraya taşınmış olma ihtimalinin de göz ardı edilmediğini bildirdi. Gazete, Gruşevskiy'in görev yaptığı birimin gizliliği nedeniyle, resmi belgelerde veya kamuya açık kaynaklarda kendisinden bahsedilmediğine de dikkat çekti.Rus ordusundan Ukrayna'ya Mİ-8 helikopter kaçıran Maksim Kuzminov adlı pilot, Şubat 2024'te İspanya'da ölü bulunmuştu. Kaçak hakkında Rusya Dış İstihbarat Servis Direktörü (SVR) Sergey Narışkin, "Rusya'da adettir, ölü hakkında iyi veya kötü konuşulmaz. Fakat o hain, bu kirli planı düşündüğü andan itibaren ahlaken bir ceset haline gelmişti" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/peskov-rus-muzakere-heyetinde-bir-degisiklik-olmayacak-1098036518.html

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