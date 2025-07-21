https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/peskov-rus-muzakere-heyetinde-bir-degisiklik-olmayacak-1098036518.html
Peskov: Rus müzakere heyetinde bir değişiklik olmayacak
Peskov: Rus müzakere heyetinde bir değişiklik olmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna arasındaki 3. tur müzakerelerin tarihi belirsizliğini korurken Peskov, Rus heyetinde herhangi bir değişiklik olmadığı mesajını verdi. 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T13:51+0300
2025-07-21T13:51+0300
2025-07-21T13:51+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'yla yürütülen müzakerelerde Moskova'yı temsil eden ekipte hiçbir değişiklik yapmayacaklarının altını çizdi. Peskov, 3. tur tarihi belli olunca Kremlin'in bunu kamuoyuna duyuracağını belirtti. Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları:🔺Ukrayna'yla yapılacak yeni müzakere turunda Rus heyetinde hiçbir değişiklik olmayacak 🔺Yeni turun tarihi netleştiğinde Moskova bilgi verecek 🔺Rusya ve Ukrayna, sundukları memorandum taslaklarıyla ilgili görüş alışverişi yapacak 🔺Memorandum taslakları taban tabana zıt, hummalı diplomatik çalışma yapılması gerekli 🔺Putin Çin ziyaretine hazırlanıyor, Trump'ın böyle bir planı olduğunu duymadık 🔺Eğer ABD Başkanı da aynı tarihlerde giderse, Çin'de Putin-Trump görüşmesi gündeme gelebilir 🔺Azerbaycan'la ilişkiler zorlu bir dönem geçiyor, bunun geride kalacağını umuyoruz 🔺Rusya ve Azerbaycan, karşılıklı saygıya dayalı, karşılıklı fayda odaklı işbirliği var 🔺Bakü'nün Ruslara saygı göstermesi Moskova için önemli
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/macaristan-rusya-ve-sirbistanla-yeni-petrol-boru-hatti-konusunu-gorustuk-1098036357.html
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ukrayna, rusya, kremlin, moskova, dmitriy peskov
ukrayna, rusya, kremlin, moskova, dmitriy peskov
Peskov: Rus müzakere heyetinde bir değişiklik olmayacak
Rusya ve Ukrayna arasındaki 3. tur müzakerelerin tarihi belirsizliğini korurken Peskov, Rus heyetinde herhangi bir değişiklik olmadığı mesajını verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'yla yürütülen müzakerelerde Moskova'yı temsil eden ekipte hiçbir değişiklik yapmayacaklarının altını çizdi.
Peskov, 3. tur tarihi belli olunca Kremlin'in bunu kamuoyuna duyuracağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları:
🔺Ukrayna'yla yapılacak yeni müzakere turunda Rus heyetinde hiçbir değişiklik olmayacak
🔺Yeni turun tarihi netleştiğinde Moskova bilgi verecek
🔺Rusya ve Ukrayna, sundukları memorandum taslaklarıyla ilgili görüş alışverişi yapacak
🔺Memorandum taslakları taban tabana zıt, hummalı diplomatik çalışma yapılması gerekli
🔺Putin Çin ziyaretine hazırlanıyor, Trump'ın böyle bir planı olduğunu duymadık
🔺Eğer ABD Başkanı da aynı tarihlerde giderse, Çin'de Putin-Trump görüşmesi gündeme gelebilir
🔺Azerbaycan'la ilişkiler zorlu bir dönem geçiyor, bunun geride kalacağını umuyoruz
🔺Rusya ve Azerbaycan, karşılıklı saygıya dayalı, karşılıklı fayda odaklı işbirliği var
🔺Bakü'nün Ruslara saygı göstermesi Moskova için önemli