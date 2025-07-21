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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/peskov-rus-muzakere-heyetinde-bir-degisiklik-olmayacak-1098036518.html
Peskov: Rus müzakere heyetinde bir değişiklik olmayacak
Peskov: Rus müzakere heyetinde bir değişiklik olmayacak
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Rusya ve Ukrayna arasındaki 3. tur müzakerelerin tarihi belirsizliğini korurken Peskov, Rus heyetinde herhangi bir değişiklik olmadığı mesajını verdi. 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T13:51+0300
2025-07-21T13:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
kremlin
moskova
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'yla yürütülen müzakerelerde Moskova'yı temsil eden ekipte hiçbir değişiklik yapmayacaklarının altını çizdi. Peskov, 3. tur tarihi belli olunca Kremlin'in bunu kamuoyuna duyuracağını belirtti. Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları:🔺Ukrayna'yla yapılacak yeni müzakere turunda Rus heyetinde hiçbir değişiklik olmayacak 🔺Yeni turun tarihi netleştiğinde Moskova bilgi verecek 🔺Rusya ve Ukrayna, sundukları memorandum taslaklarıyla ilgili görüş alışverişi yapacak 🔺Memorandum taslakları taban tabana zıt, hummalı diplomatik çalışma yapılması gerekli 🔺Putin Çin ziyaretine hazırlanıyor, Trump'ın böyle bir planı olduğunu duymadık 🔺Eğer ABD Başkanı da aynı tarihlerde giderse, Çin'de Putin-Trump görüşmesi gündeme gelebilir 🔺Azerbaycan'la ilişkiler zorlu bir dönem geçiyor, bunun geride kalacağını umuyoruz 🔺Rusya ve Azerbaycan, karşılıklı saygıya dayalı, karşılıklı fayda odaklı işbirliği var 🔺Bakü'nün Ruslara saygı göstermesi Moskova için önemli
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/macaristan-rusya-ve-sirbistanla-yeni-petrol-boru-hatti-konusunu-gorustuk-1098036357.html
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ukrayna, rusya, kremlin, moskova, dmitriy peskov
ukrayna, rusya, kremlin, moskova, dmitriy peskov

Peskov: Rus müzakere heyetinde bir değişiklik olmayacak

13:51 21.07.2025
© Sputnik / Павел БедняковKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya ve Ukrayna arasındaki 3. tur müzakerelerin tarihi belirsizliğini korurken Peskov, Rus heyetinde herhangi bir değişiklik olmadığı mesajını verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'yla yürütülen müzakerelerde Moskova'yı temsil eden ekipte hiçbir değişiklik yapmayacaklarının altını çizdi.

Peskov, 3. tur tarihi belli olunca Kremlin'in bunu kamuoyuna duyuracağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları:

🔺Ukrayna'yla yapılacak yeni müzakere turunda Rus heyetinde hiçbir değişiklik olmayacak
🔺Yeni turun tarihi netleştiğinde Moskova bilgi verecek
🔺Rusya ve Ukrayna, sundukları memorandum taslaklarıyla ilgili görüş alışverişi yapacak
🔺Memorandum taslakları taban tabana zıt, hummalı diplomatik çalışma yapılması gerekli
🔺Putin Çin ziyaretine hazırlanıyor, Trump'ın böyle bir planı olduğunu duymadık
🔺Eğer ABD Başkanı da aynı tarihlerde giderse, Çin'de Putin-Trump görüşmesi gündeme gelebilir
🔺Azerbaycan'la ilişkiler zorlu bir dönem geçiyor, bunun geride kalacağını umuyoruz
🔺Rusya ve Azerbaycan, karşılıklı saygıya dayalı, karşılıklı fayda odaklı işbirliği var
🔺Bakü'nün Ruslara saygı göstermesi Moskova için önemli
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