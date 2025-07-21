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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ukraynadaki-askeri-sanayi-isletmeleri-ve-hava-usleri-vuruldu-bir-patriot-imha-edildi-1098036063.html
Ukrayna’daki askeri sanayi işletmeleri ve hava üsleri vuruldu: Bir Patriot imha edildi
Ukrayna’daki askeri sanayi işletmeleri ve hava üsleri vuruldu: Bir Patriot imha edildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamında Donbass'taki Ukraynalı birlikleri ve düşman hedeflerini yerle bir eden Rus ordusu, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki tehdit... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-21T13:01+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece Kinjal hipersonik füze dahil hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri ile askeri hava üslerinin altyapısına saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırının amacına ulaşıldığı ve tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Rus güçler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1160'tan fazla asker, bir tank ve 9 zırhlı savaş aracı yitirdi.Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna’da çok sayıda mühimmat deposu, İHA imalat atölyeleri, asker alım merkezleri ve Ukraynalı asker, aşırı milliyetçi militanlar ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 142 nokta yerle bir edildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin 3 fırlatma rampası ve AN/MPQ-65 radarı imha edilirken 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 397 İHA engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/abdli-senator-grahamdan-rusyadan-petrol-alanlara-yuzde-100-gumruk-vergisi-tehdidi-1098035111.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, kinjal, patriot, himars, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, kinjal, patriot, himars, özel askeri harekat

Ukrayna’daki askeri sanayi işletmeleri ve hava üsleri vuruldu: Bir Patriot imha edildi

12:56 21.07.2025 (güncellendi: 13:01 21.07.2025)
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Özel askeri harekat kapsamında Donbass'taki Ukraynalı birlikleri ve düşman hedeflerini yerle bir eden Rus ordusu, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki tehdit unsurlarını ortadan kaldırmaya da devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece Kinjal hipersonik füze dahil hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri ile askeri hava üslerinin altyapısına saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırının amacına ulaşıldığı ve tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Rus güçler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1160'tan fazla asker, bir tank ve 9 zırhlı savaş aracı yitirdi.
Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna’da çok sayıda mühimmat deposu, İHA imalat atölyeleri, asker alım merkezleri ve Ukraynalı asker, aşırı milliyetçi militanlar ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 142 nokta yerle bir edildi.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin 3 fırlatma rampası ve AN/MPQ-65 radarı imha edilirken 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 397 İHA engellendi.
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