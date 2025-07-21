https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/abdli-senator-grahamdan-rusyadan-petrol-alanlara-yuzde-100-gumruk-vergisi-tehdidi-1098035111.html

ABD’li Senatör Graham’dan, Rusya’dan petrol alanlara yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi

ABD’li Senatör Graham’dan, Rusya’dan petrol alanlara yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi

Sputnik Türkiye

ABD'li Senatör Graham, başta Hindistan, Çin ve Brezilya olmak üzere Rusya’dan petrol alan ülkelere yönelik yüzde 100 gümrük vergisi getirilebileceğini... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T12:05+0300

2025-07-21T12:05+0300

2025-07-21T12:16+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

lindsey graham

donald trump

rusya

petrol

gümrük vergisi

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097954977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a11b7b6bc4aca790117483350f6fa5f.jpg

Fox News televizyonuna konuşan Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump’ın ucuz Rus petrolünün büyük kısmını alan Hindistan, Çin ve Brezilya’dan ürünlere ek tarife uygulayacağını söyledi.Graham, “Trump, Rus petrolü satın alanlara gümrük vergisi uygulayacak. Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler ucuz Rus petrolünün yaklaşık yüzde 80'ini satın alıyor. Başkan Trump, bu ülkelerin tümüne yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacak” şeklinde konuştu.Trump’ın ültimatomuABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya barış anlaşması imzalaması için 50 gün süre vermişti. Trump, bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda, Rus mallarının ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağı, petrol, doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarını satın alan ülkelere de ikincil vergiler uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da yürütülen müzakere sürecinde üçüncü turun yapılacağı tarih konusunda Kiev'den tarih önerisi beklemeye devam ettiklerini belirterek, “Ancak Kiev'in acelesi olmadığı açık” demişti.Rusya, ekonomisinin Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları kolayca atlayacağını defalarca dile getirmişti. Batılı uzmanlar, yaptırımların Rus ekonomisi üzerinde hiçbir etkiye sahip olmadığını itiraf etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/gazeteci-carlson-ukraynadaki-abd-biyolojik-laboratuvarlari-obama-ve-fauci-tarafindan-yonetildi-1098033283.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, lindsey graham, donald trump, rusya, petrol, gümrük vergisi, ukrayna