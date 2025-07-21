https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/abdli-senator-grahamdan-rusyadan-petrol-alanlara-yuzde-100-gumruk-vergisi-tehdidi-1098035111.html
ABD’li Senatör Graham’dan, Rusya’dan petrol alanlara yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
ABD’li Senatör Graham’dan, Rusya’dan petrol alanlara yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
Sputnik Türkiye
ABD'li Senatör Graham, başta Hindistan, Çin ve Brezilya olmak üzere Rusya’dan petrol alan ülkelere yönelik yüzde 100 gümrük vergisi getirilebileceğini... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T12:05+0300
2025-07-21T12:05+0300
2025-07-21T12:16+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
lindsey graham
donald trump
rusya
petrol
gümrük vergisi
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097954977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a11b7b6bc4aca790117483350f6fa5f.jpg
Fox News televizyonuna konuşan Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump’ın ucuz Rus petrolünün büyük kısmını alan Hindistan, Çin ve Brezilya’dan ürünlere ek tarife uygulayacağını söyledi.Graham, “Trump, Rus petrolü satın alanlara gümrük vergisi uygulayacak. Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler ucuz Rus petrolünün yaklaşık yüzde 80'ini satın alıyor. Başkan Trump, bu ülkelerin tümüne yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacak” şeklinde konuştu.Trump’ın ültimatomuABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya barış anlaşması imzalaması için 50 gün süre vermişti. Trump, bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda, Rus mallarının ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağı, petrol, doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarını satın alan ülkelere de ikincil vergiler uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da yürütülen müzakere sürecinde üçüncü turun yapılacağı tarih konusunda Kiev'den tarih önerisi beklemeye devam ettiklerini belirterek, “Ancak Kiev'in acelesi olmadığı açık” demişti.Rusya, ekonomisinin Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları kolayca atlayacağını defalarca dile getirmişti. Batılı uzmanlar, yaptırımların Rus ekonomisi üzerinde hiçbir etkiye sahip olmadığını itiraf etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/gazeteci-carlson-ukraynadaki-abd-biyolojik-laboratuvarlari-obama-ve-fauci-tarafindan-yonetildi-1098033283.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097954977_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e8c43db25c54e85c686182498d317b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, lindsey graham, donald trump, rusya, petrol, gümrük vergisi, ukrayna
abd, lindsey graham, donald trump, rusya, petrol, gümrük vergisi, ukrayna
ABD’li Senatör Graham’dan, Rusya’dan petrol alanlara yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
12:05 21.07.2025 (güncellendi: 12:16 21.07.2025)
ABD'li Senatör Graham, başta Hindistan, Çin ve Brezilya olmak üzere Rusya’dan petrol alan ülkelere yönelik yüzde 100 gümrük vergisi getirilebileceğini belirtti.
Fox News televizyonuna konuşan Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump’ın ucuz Rus petrolünün büyük kısmını alan Hindistan, Çin ve Brezilya’dan ürünlere ek tarife uygulayacağını söyledi.
Graham, “Trump, Rus petrolü satın alanlara gümrük vergisi uygulayacak. Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler ucuz Rus petrolünün yaklaşık yüzde 80'ini satın alıyor. Başkan Trump, bu ülkelerin tümüne yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacak” şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya barış anlaşması imzalaması için 50 gün süre vermişti. Trump, bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda, Rus mallarının ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağı, petrol, doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarını satın alan ülkelere de ikincil vergiler uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da yürütülen müzakere sürecinde üçüncü turun yapılacağı tarih konusunda Kiev'den tarih önerisi beklemeye devam ettiklerini belirterek, “Ancak Kiev'in acelesi olmadığı açık” demişti.
Rusya, ekonomisinin Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları kolayca atlayacağını defalarca dile getirmişti. Batılı uzmanlar, yaptırımların Rus ekonomisi üzerinde hiçbir etkiye sahip olmadığını itiraf etmişti.