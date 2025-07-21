https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/uefa-avrupa-liginde-kuralar-cekildi-iste-besiktasin-rakibi-1098038731.html
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi: Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi: Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T14:36+0300
2025-07-21T14:36+0300
2025-07-21T14:44+0300
spor
beşiktaş
uefa
shakhtar donetsk
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Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) maçı kaybedeniyle karşılaşacakAvrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.Beşiktaş'ın muhtemel rakibi kim?Beşiktaş, 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.UEFA maçları ne zaman?Üçüncü eleme turunda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/uefa-avrupa-liginde-besiktasin-rakibi-belli-oldu-1097968621.html
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beşiktaş, uefa, shakhtar donetsk
beşiktaş, uefa, shakhtar donetsk
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi: Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu
14:36 21.07.2025 (güncellendi: 14:44 21.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.
Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) maçı kaybedeniyle karşılaşacak
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.
Beşiktaş'ın muhtemel rakibi kim?
Beşiktaş, 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Üçüncü eleme turunda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.