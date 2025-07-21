Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/uefa-avrupa-liginde-kuralar-cekildi-iste-besiktasin-rakibi-1098038731.html
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi: Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi: Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T14:36+0300
2025-07-21T14:44+0300
spor
beşiktaş
uefa
shakhtar donetsk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098038828_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_694e54315cf40634e3b6d336ecda3b6a.jpg
Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) maçı kaybedeniyle karşılaşacakAvrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.Beşiktaş'ın muhtemel rakibi kim?Beşiktaş, 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.UEFA maçları ne zaman?Üçüncü eleme turunda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/uefa-avrupa-liginde-besiktasin-rakibi-belli-oldu-1097968621.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098038828_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_f2b10fed9d21d142c23d6f9986df3dfb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, uefa, shakhtar donetsk
beşiktaş, uefa, shakhtar donetsk

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi: Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu

14:36 21.07.2025 (güncellendi: 14:44 21.07.2025)
© Ahmet OkatalıBeşiktaş idmanı
Beşiktaş idmanı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© Ahmet Okatalı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) maçı kaybedeniyle karşılaşacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

Beşiktaş'ın muhtemel rakibi kim?

Beşiktaş, 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

UEFA maçları ne zaman?

Üçüncü eleme turunda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
SPOR
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
17 Temmuz, 21:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала