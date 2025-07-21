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Şile'de Kabadayı yerine Meclis Üyesi Sacit Terzi seçildi
Şile'de Kabadayı yerine Meclis Üyesi Sacit Terzi seçildi
Sputnik Türkiye
Şile Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Meclis Üyesi Sacit Terzi... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, görevden uzaklaştırılmıştı. Şile Belediye Meclisi toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Coşkun başkanlığında Şile Belediyesi Nikah Sarayı'nda bugün yapıldı. Şile Belediye Meclisinde yapılan oylamada, Meclis Üyesi Sacit Terzi Başkan Vekilliğine seçildi.Sacit Terzi kim?İngilizce öğretmeni Sacit Terzi, eğitimci ve iş insanı olarak biliniyor. İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Terzi, bugün yapılan seçimde Şile Belediyesi Başkan vekilliğine seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/icisleri-bakanligi-acikladi-tutuklanan-sile-belediye-baskani-ozgur-kabadayi-gorevden-uzaklastirildi-1097920971.html
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şile, özgür kabadayı, sacit terzi
şile, özgür kabadayı, sacit terzi

Şile'de Kabadayı yerine Meclis Üyesi Sacit Terzi seçildi

12:56 21.07.2025 (güncellendi: 12:59 21.07.2025)
© Fotoğraf : Sacit Terzi sosyal medyaŞile'de Kabadayı yerine Meclis Üyesi Sacit Terzi seçildi
Şile'de Kabadayı yerine Meclis Üyesi Sacit Terzi seçildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© Fotoğraf : Sacit Terzi sosyal medya
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Şile Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Meclis Üyesi Sacit Terzi Başkan Vekilliğine seçildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, görevden uzaklaştırılmıştı.
Şile Belediye Meclisi toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Coşkun başkanlığında Şile Belediyesi Nikah Sarayı'nda bugün yapıldı. Şile Belediye Meclisinde yapılan oylamada, Meclis Üyesi Sacit Terzi Başkan Vekilliğine seçildi.

Sacit Terzi kim?

İngilizce öğretmeni Sacit Terzi, eğitimci ve iş insanı olarak biliniyor. İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Terzi, bugün yapılan seçimde Şile Belediyesi Başkan vekilliğine seçildi.
Özgür Kabadayı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
POLİTİKA
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
16 Temmuz, 10:57
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