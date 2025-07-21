https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/silede-kabadayi-yerine-meclis-uyesi-sacit-terzi-secildi-1098035810.html

Şile'de Kabadayı yerine Meclis Üyesi Sacit Terzi seçildi

Şile'de Kabadayı yerine Meclis Üyesi Sacit Terzi seçildi

Sputnik Türkiye

Şile Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Meclis Üyesi Sacit Terzi... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T12:56+0300

2025-07-21T12:56+0300

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şile

özgür kabadayı

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, görevden uzaklaştırılmıştı. Şile Belediye Meclisi toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Coşkun başkanlığında Şile Belediyesi Nikah Sarayı'nda bugün yapıldı. Şile Belediye Meclisinde yapılan oylamada, Meclis Üyesi Sacit Terzi Başkan Vekilliğine seçildi.Sacit Terzi kim?İngilizce öğretmeni Sacit Terzi, eğitimci ve iş insanı olarak biliniyor. İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Terzi, bugün yapılan seçimde Şile Belediyesi Başkan vekilliğine seçildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/icisleri-bakanligi-acikladi-tutuklanan-sile-belediye-baskani-ozgur-kabadayi-gorevden-uzaklastirildi-1097920971.html

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