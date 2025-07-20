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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/nazan-oncel-hastaneye-kaldirildi-1098014414.html
Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı
Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Mayıs ayında anjiyo yapılan ünlü sanatçı Nazan Öncel'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T10:07+0300
2025-07-20T10:07+0300
yaşam
nazan öncel
kalp krizi
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Söz yazarı, besteci, yorumcu ve şarkıcı Nazan Öncel'in danışmanı Yağız Yılmaz'ın sanatçının resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şunlar kaydedildi:“Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin” sözleriyle hayranlarına mesaj gönderen Öncel’in ne zaman taburcu olacağı henüz belli değil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/yks-cikisinda-babasi-cicekle-karsilamisti-aldigi-puan-belli-oldu-1098013523.html
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nazan öncel, kalp krizi
nazan öncel, kalp krizi

Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

10:07 20.07.2025
© Fotoğraf : Nazan Öncel sosyal medyaNazan Öncel
Nazan Öncel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
© Fotoğraf : Nazan Öncel sosyal medya
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Mayıs ayında anjiyo yapılan ünlü sanatçı Nazan Öncel'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Söz yazarı, besteci, yorumcu ve şarkıcı Nazan Öncel'in danışmanı Yağız Yılmaz'ın sanatçının resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şunlar kaydedildi:

"Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan sanatçımız bu sabaha karşı 04:30’da apar topar tekrar acile kaldırıldı. Yüksek nabız, yüksek tansiyon bir stentle daha kontrol altına alınırken sanatçımızın durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor."

© FotoğrafNazan Öncel'e Mayıs ayında anjiyo yapılmıştı
Nazan Öncel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
Nazan Öncel'e Mayıs ayında anjiyo yapılmıştı
© Fotoğraf
Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin” sözleriyle hayranlarına mesaj gönderen Öncel’in ne zaman taburcu olacağı henüz belli değil.
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