https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/nazan-oncel-hastaneye-kaldirildi-1098014414.html

Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Mayıs ayında anjiyo yapılan ünlü sanatçı Nazan Öncel'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T10:07+0300

2025-07-20T10:07+0300

2025-07-20T10:07+0300

yaşam

nazan öncel

kalp krizi

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Söz yazarı, besteci, yorumcu ve şarkıcı Nazan Öncel'in danışmanı Yağız Yılmaz'ın sanatçının resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şunlar kaydedildi:“Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin” sözleriyle hayranlarına mesaj gönderen Öncel’in ne zaman taburcu olacağı henüz belli değil.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/yks-cikisinda-babasi-cicekle-karsilamisti-aldigi-puan-belli-oldu-1098013523.html

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Sputnik Türkiye

nazan öncel, kalp krizi