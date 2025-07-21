https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/savunma-sanayii-baskani-gorgun-celik-kubbe-su-anda-aktif-durumda-1098047027.html

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Çelik Kubbe şu anda aktif durumda

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Çelik Kubbe şu anda aktif durumda

Sputnik Türkiye

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, katıldığı canlı yayında Türkiye’nin savunma sanayiindeki son gelişmeleri, milli projelerdeki ilerlemeleri ve... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T23:34+0300

2025-07-21T23:34+0300

2025-07-21T23:34+0300

türki̇ye

haluk görgün

türkiye

çelik kubbe projesi

savunma

milli savunma bakanı

savunma sanayii başkanlığı

savunma bakanı

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088719905_0:333:2730:1869_1920x0_80_0_0_5b63e818bd888375e6ea7a8630f69904.jpg

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak adına atılan adımları anlatan Başkan Görgün, özellikle uzay teknolojileri, insansız sistemler, hava savunması ve yerli üretim konularında kritik değerlendirmeler yaptı.Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonuna değinen Başkan Görgün, KAAN Blok-10 savaş uçağının 2028 sonunda teslim edileceğini duyurdu. Ayrıca Türkiye’nin insanlı-insansız entegre 6. nesil savaş uçaklarına hızlı şekilde geçebileceğini belirtti.Hava savunmasında yerli sistemlerin önemine değinen Başkan Görgün, ''Çelik Kubbe şu anda aktif durumda. Sistemin kritik bileşenleri ve hava savunma unsurları seri üretim aşamasına geçti'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/celik-kubbe-nedir-israilin-demir-kubbesinden-farki-ne-1086587507.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haluk görgün, türkiye, çelik kubbe projesi, savunma, milli savunma bakanı, savunma sanayii başkanlığı, savunma bakanı, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı