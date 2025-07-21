https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/savunma-sanayii-baskani-gorgun-celik-kubbe-su-anda-aktif-durumda-1098047027.html
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Çelik Kubbe şu anda aktif durumda
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Çelik Kubbe şu anda aktif durumda
Sputnik Türkiye
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, katıldığı canlı yayında Türkiye’nin savunma sanayiindeki son gelişmeleri, milli projelerdeki ilerlemeleri ve... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T23:34+0300
2025-07-21T23:34+0300
2025-07-21T23:34+0300
türki̇ye
haluk görgün
türkiye
çelik kubbe projesi
savunma
milli savunma bakanı
savunma sanayii başkanlığı
savunma bakanı
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak adına atılan adımları anlatan Başkan Görgün, özellikle uzay teknolojileri, insansız sistemler, hava savunması ve yerli üretim konularında kritik değerlendirmeler yaptı.Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonuna değinen Başkan Görgün, KAAN Blok-10 savaş uçağının 2028 sonunda teslim edileceğini duyurdu. Ayrıca Türkiye’nin insanlı-insansız entegre 6. nesil savaş uçaklarına hızlı şekilde geçebileceğini belirtti.Hava savunmasında yerli sistemlerin önemine değinen Başkan Görgün, ''Çelik Kubbe şu anda aktif durumda. Sistemin kritik bileşenleri ve hava savunma unsurları seri üretim aşamasına geçti'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/celik-kubbe-nedir-israilin-demir-kubbesinden-farki-ne-1086587507.html
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haluk görgün, türkiye, çelik kubbe projesi, savunma, milli savunma bakanı, savunma sanayii başkanlığı, savunma bakanı, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı
haluk görgün, türkiye, çelik kubbe projesi, savunma, milli savunma bakanı, savunma sanayii başkanlığı, savunma bakanı, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Çelik Kubbe şu anda aktif durumda
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, katıldığı canlı yayında Türkiye’nin savunma sanayiindeki son gelişmeleri, milli projelerdeki ilerlemeleri ve uluslararası konumunu kapsamlı şekilde değerlendirdi. Görgün, Çelik Kubbe sisteminin şu anda aktif olduğunu ve seri üretime geçildiğini söyledi.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak adına atılan adımları anlatan Başkan Görgün, özellikle uzay teknolojileri, insansız sistemler, hava savunması ve yerli üretim konularında kritik değerlendirmeler yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonuna değinen Başkan Görgün, KAAN Blok-10 savaş uçağının 2028 sonunda teslim edileceğini duyurdu. Ayrıca Türkiye’nin insanlı-insansız entegre 6. nesil savaş uçaklarına hızlı şekilde geçebileceğini belirtti.
Hava savunmasında yerli sistemlerin önemine değinen Başkan Görgün, ''Çelik Kubbe şu anda aktif durumda. Sistemin kritik bileşenleri ve hava savunma unsurları seri üretim aşamasına geçti'' dedi.