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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/sakaryadaki-yangin-2-gununde-iki-mahalle-tahliye-edildi-alevlerle-mucadele-gece-boyu-surdu-1098028472.html
Sakarya'daki yangın 2. gününde: İki mahalle tahliye edildi, alevlerle mücadele gece boyu sürdü
Sakarya'daki yangın 2. gününde: İki mahalle tahliye edildi, alevlerle mücadele gece boyu sürdü
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. İki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Orman... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T09:35+0300
2025-07-21T09:35+0300
türki̇ye
sakarya
orman yangını
orman genel müdürlüğü
kozan
türkiye
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Sakarya'daki orman yangınıGeniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dumanların gökyüzünü kapladığı bölgede, rüzgar da etkili oluyor.İki mahalle boşaltıldıAlevlerin yayılması üzerine Taşoluk ve Hacılar mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Vatandaşların da tankerleriyle su taşıdığı söndürme çalışmaları karadan müdahaleyle sürüyor.Alevlerin sıçradığı Taşoluk Mahallesi'nde bir çok ev kullanılamaz hale geldi. Büyük mücadele veren ekipler gece saatlerinde Taşoluk mahallesindeki alevleri kontrol altına aldı. Ekipler, mahallede söndürme ve soğutma çalışması yürüttü.Yangın anızda başladıBilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alındı.Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerle mücadele gece boyu karadan devam etti.Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, gece yarısı yaptığı açıklamada "Şükürler olsun ki şu an itibarıyla yangının enerjisini düşürdük. Söndürme ve soğutma çalışmalarımızı eş zamanlı devam ettiriyoruz." dedi.Ekipler alevlerin içine girdiSakarya Geyve'de çıkan yangında Orman Genel Müdürlüğü ekipleri araçlarıyla alevlerin arasında daldı.
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sakarya, orman yangını, orman genel müdürlüğü, kozan, türkiye
sakarya, orman yangını, orman genel müdürlüğü, kozan, türkiye

Sakarya'daki yangın 2. gününde: İki mahalle tahliye edildi, alevlerle mücadele gece boyu sürdü

09:35 21.07.2025
Sakarya yangın
Sakarya yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
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Ayrıntılar geliyor
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. İki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürüyor.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sakarya'daki orman yangını

Geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dumanların gökyüzünü kapladığı bölgede, rüzgar da etkili oluyor.

İki mahalle boşaltıldı

Alevlerin yayılması üzerine Taşoluk ve Hacılar mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Vatandaşların da tankerleriyle su taşıdığı söndürme çalışmaları karadan müdahaleyle sürüyor.
Alevlerin sıçradığı Taşoluk Mahallesi'nde bir çok ev kullanılamaz hale geldi. Büyük mücadele veren ekipler gece saatlerinde Taşoluk mahallesindeki alevleri kontrol altına aldı. Ekipler, mahallede söndürme ve soğutma çalışması yürüttü.

Yangın anızda başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alındı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerle mücadele gece boyu karadan devam etti.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, gece yarısı yaptığı açıklamada "Şükürler olsun ki şu an itibarıyla yangının enerjisini düşürdük. Söndürme ve soğutma çalışmalarımızı eş zamanlı devam ettiriyoruz." dedi.

Ekipler alevlerin içine girdi

Sakarya Geyve'de çıkan yangında Orman Genel Müdürlüğü ekipleri araçlarıyla alevlerin arasında daldı.
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