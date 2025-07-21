https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/sakaryadaki-yangin-2-gununde-iki-mahalle-tahliye-edildi-alevlerle-mucadele-gece-boyu-surdu-1098028472.html

Sakarya'daki yangın 2. gününde: İki mahalle tahliye edildi, alevlerle mücadele gece boyu sürdü

Sakarya'daki yangın 2. gününde: İki mahalle tahliye edildi, alevlerle mücadele gece boyu sürdü

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. İki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Orman... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T09:35+0300

2025-07-21T09:35+0300

2025-07-21T09:35+0300

türki̇ye

sakarya

orman yangını

orman genel müdürlüğü

kozan

türkiye

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Sakarya'daki orman yangınıGeniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dumanların gökyüzünü kapladığı bölgede, rüzgar da etkili oluyor.İki mahalle boşaltıldıAlevlerin yayılması üzerine Taşoluk ve Hacılar mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Vatandaşların da tankerleriyle su taşıdığı söndürme çalışmaları karadan müdahaleyle sürüyor.Alevlerin sıçradığı Taşoluk Mahallesi'nde bir çok ev kullanılamaz hale geldi. Büyük mücadele veren ekipler gece saatlerinde Taşoluk mahallesindeki alevleri kontrol altına aldı. Ekipler, mahallede söndürme ve soğutma çalışması yürüttü.Yangın anızda başladıBilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alındı.Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerle mücadele gece boyu karadan devam etti.Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, gece yarısı yaptığı açıklamada "Şükürler olsun ki şu an itibarıyla yangının enerjisini düşürdük. Söndürme ve soğutma çalışmalarımızı eş zamanlı devam ettiriyoruz." dedi.Ekipler alevlerin içine girdiSakarya Geyve'de çıkan yangında Orman Genel Müdürlüğü ekipleri araçlarıyla alevlerin arasında daldı.

türki̇ye

sakarya

kozan

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sakarya, orman yangını, orman genel müdürlüğü, kozan, türkiye