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Rusya Başbakanı Mişustin: Dost ülkelerden yatırımlara kapımızı hiçbir zaman kapatmadık
Rusya Başbakanı Mişustin: Dost ülkelerden yatırımlara kapımızı hiçbir zaman kapatmadık
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakanı Mişustin, ülkenin Uzak Doğu’sunda uluslararası ileri kalkınma bölgelerinin oluşturulmasının yeni yatırımcıları çekeceğini ve Rus bölgelerinin... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya’nın Çin’le sınırındaki Blagoveşensk kentinde yeni gümrük ve lojistik terminali ziyaret eden Başbakan Mihail Mişustin, “Rusya, diğer şeylerin yanı sıra, dost ülkelerden gelen yabancı yatırımlara hiçbir zaman kendini kapatmadı” ifadesini kullandı.Yeni yatırımcıların, Rusya’nın sunduğu fırsatlar ile iyi hazırlanmış altyapıya gelmesinin Rus bölgelerin kalkınmasına yardımcı olacağını kaydeden Başbakan, ülkenin Uzak Doğu bölgesinde daha fazla uluslararası ileri kalkınma bölgesinin oluşturulması talimatını verdi.Kalkınma bölgesi aracının dost devletlerle işbirliğinin genişletilmesine yardımcı olacağını kaydeden Mişustin, Asya-Pasifik ülkeleriyle işbirliğini daha aktif geliştirilmesi gerektiğini belirtti.Uzak Doğu'da teknolojik projeleri ortaklaşa hayata geçirmeye ve katma değeri yüksek, rekabetçi ürünler üretmeye hazır yabancı ortakları memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Rusya Başbakanı, “Artık iyi sonuçlar elde ediliyor. Önemli olan, yatırımcının istikrarlı koşulların sağlanacağından kesinlikle emin olması” dedi.
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rusya, ekonomi, uzak doğu, çin, özel ekonomik bölge
rusya, ekonomi, uzak doğu, çin, özel ekonomik bölge
Rusya Başbakanı Mişustin: Dost ülkelerden yatırımlara kapımızı hiçbir zaman kapatmadık
10:11 21.07.2025 (güncellendi: 10:36 21.07.2025)
Rusya Başbakanı Mişustin, ülkenin Uzak Doğu’sunda uluslararası ileri kalkınma bölgelerinin oluşturulmasının yeni yatırımcıları çekeceğini ve Rus bölgelerinin kalkınmasına yardımcı olacağını belirtti.
Rusya’nın Çin’le sınırındaki Blagoveşensk kentinde yeni gümrük ve lojistik terminali ziyaret eden Başbakan Mihail Mişustin, “Rusya, diğer şeylerin yanı sıra, dost ülkelerden gelen yabancı yatırımlara hiçbir zaman kendini kapatmadı” ifadesini kullandı.
Yeni yatırımcıların, Rusya’nın sunduğu fırsatlar ile iyi hazırlanmış altyapıya gelmesinin Rus bölgelerin kalkınmasına yardımcı olacağını kaydeden Başbakan, ülkenin Uzak Doğu bölgesinde daha fazla uluslararası ileri kalkınma bölgesinin oluşturulması talimatını verdi.
Kalkınma bölgesi aracının dost devletlerle işbirliğinin genişletilmesine yardımcı olacağını kaydeden Mişustin, Asya-Pasifik ülkeleriyle işbirliğini daha aktif geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Uzak Doğu'da teknolojik projeleri ortaklaşa hayata geçirmeye ve katma değeri yüksek, rekabetçi ürünler üretmeye hazır yabancı ortakları memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Rusya Başbakanı, “Artık iyi sonuçlar elde ediliyor. Önemli olan, yatırımcının istikrarlı koşulların sağlanacağından kesinlikle emin olması” dedi.