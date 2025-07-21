https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/fransiz-medya-olen-ukraynali-militan-sayisi-zelenskiyin-iddia-ettiginden-cok-daha-fazla-1098028136.html

Fransız medya: Ölen Ukraynalı militan sayısı Zelenskiy'in iddia ettiğinden çok daha fazla

Fransız medya: Ölen Ukraynalı militan sayısı Zelenskiy'in iddia ettiğinden çok daha fazla

Sputnik Türkiye

Fransız Le Monde gazetesi, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in öldürülen Ukraynalı militan sayısını kasıtlı olarak olduğundan az gösterdiğini belirtti. 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T08:37+0300

2025-07-21T08:37+0300

2025-07-21T09:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

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le monde

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vladimir zelenskiy

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rusya

özel askeri harekat

rusya savunma bakanlığı

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Le Monde, Ukrayna’da ölen asker sayısının Zelenskiy’in gösterdiğinden çok daha fazla olduğunu yazdı.Gazetenin yazısında, “Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Şubat 2022'den bu yana 46 binden fazla Ukraynalı askerin öldüğünü ve 380 bin askerin yaralandığını, ayrıca ‘on binlercesinin’ kayıp veya Ruslar tarafından esir tutulduğunu söylemişti. Ölü sayısı şüphesiz çok daha yüksek” ifadesi kullanıldı.Ukrayna'daki mezarlıklarda artık yer kalmadığı ve yerel yöneticilerin mezarlıklar için yeni araziler aramak zorunda kaldığı belirtilirken örneğin, Lviv kentinde, defin alanını genişletmek amacıyla tarihi Marsovo Ovası Mezarlığı'nın yeniden inşası için bir proje geliştirildiği belirtildi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun günde ortalama 800 kişi ölü olarak kaybettiğini bildirmişti.‘Ukrayna’nın savunması yıl sonuna kadar çökebilir’Fransız Le Figaro gazetesine göre, Rus güçler baskısını başarılı bir şekilde devam ederse Ukrayna ordusu bu yılın sonuna doğru cephenin çökmesiyle karşı karşıya kalabilir.Le Figaro, “Ukrayna birlikleri en az altı ay, hatta bir yıl dayanabilecek mi? Önemli değil, çünkü savaş aslında çoktan kaybedilmiş durumda” diye yazdı.Ukrayna'nın bu çatışmada büyük miktarda askeri teçhizat kaybettiği ve bunun Rusya'ya karşı askeri operasyonların etkinliğini etkilediği belirtildi.Gazeteye konuşan bir kaynak, “Bu, gelecekte Rusya için bir fırsat penceresi açıyor” diyerek Rusya’nın orta ve uzun vadede taktiksel avantaj elde edeceğini kaydetti.Rus ordusu, tüm cephe hattı boyunca taarruzunu sürdürüyor. Özel askeri harekat başladığı günden bu yana Ukrayna’ya ait 664 uçak, 283 helikopter, 70 bin 702 İHA, 619 uçaksavar füze sistemi, 24 bin 259 tank ve diğer zırhlı araç, bin 577 çok namlulu roketatar, 27 bin 576 top ve havan topu ile 38 bin 402 otomobil imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/alman-politikaci-almanlar-hukumetin-ukraynaya-neden-milyarlari-bagisladigini-anlamiyor-1098025198.html

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fransa, le monde, ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, rusya, özel askeri harekat, rusya savunma bakanlığı