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Rus ordusunun yeni nesil gözdesi: Penisilin
Rus ordusunun yeni nesil gözdesi: Penisilin
Sputnik Türkiye
Rus savunma sanayi, Rusya Silahlı Kuvvetleri için gelişmiş sistemler geliştirmeye devam ediyor. 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T16:51+0300
2025-07-21T16:51+0300
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, Penisilin ses ve termal keşif sisteminin Rus askerlerin düşmanın ateş mevzilerini saniyeler içinde tespit etmelerine ve karşı ateş için hedef belirlemelerine yardımcı olduğunu vurguladı.Rostec'ten Sputnik'e yapılan açıklamada, "Penisilin, sismik, termal ve görsel olmak üzere 3 tür bilgiyi birleştiren yeni nesil bir sistem. Sistemin sensörleri mevzilere yerleştiriliyor. Atış ve patlamalardan gelen ses ve ışık dalgalarını algılayan sistemin donanımı, bilgileri otomatik olarak birleştirip işliyor ve birkaç saniye içinde havan toplarından ağır obüslere kadar düşman silahlarının koordinatlarını veriyor" dendi.Penisilin sisteminin etkileyici bir tespit menziline sahip olduğuna dikkat çeken Rostec, "Bunun sonucu olarak, düşman topunun namlusu ateşlendikten sonra henüz soğumaya vakit bulamadan bizim tarafımızdan kendisine bir yanıt veriliyor" ifadelerini kullandı.Rostec'in iştiraki 'Rosel' holding tarafından geliştirilen Penisilin kompleksi, -40 ila +60 derece arasındaki sıcaklıklarda günün herhangi bir saatinde etkili bir şekilde keşif yapabiliyor.Aynı zamanda, tüm karmaşıklığına rağmen sistem, oldukça kısa bir süre içinde konuşlandırılıp kullanıma hazır hale getirilebiliyor.İlk Penisilin sistemleri, Rus birliklerine Aralık 2020'de teslim edildi. Sistemler, roket ve namlulu topçu sistemleri, uçaksavar ve taktik füzelerin mevzilerini tespit etmek üzere tasarlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ukraynali-ust-duzey-burokrat-rusyadan-helikopter-kaciran-kuzminovla-ayni-sitede-oldu-1098040734.html
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rostec, sputnik, penisilin, rusya
rostec, sputnik, penisilin, rusya

Rus ordusunun yeni nesil gözdesi: Penisilin

16:51 21.07.2025
© Fotoğraf : РИА Новости / НИИ "Вектор"Комплекс артразведки "Пенициллин"
Комплекс артразведки Пенициллин - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© Fotoğraf : РИА Новости / НИИ "Вектор"
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Rus savunma sanayi, Rusya Silahlı Kuvvetleri için gelişmiş sistemler geliştirmeye devam ediyor.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, Penisilin ses ve termal keşif sisteminin Rus askerlerin düşmanın ateş mevzilerini saniyeler içinde tespit etmelerine ve karşı ateş için hedef belirlemelerine yardımcı olduğunu vurguladı.

Rostec'ten Sputnik'e yapılan açıklamada, "Penisilin, sismik, termal ve görsel olmak üzere 3 tür bilgiyi birleştiren yeni nesil bir sistem. Sistemin sensörleri mevzilere yerleştiriliyor. Atış ve patlamalardan gelen ses ve ışık dalgalarını algılayan sistemin donanımı, bilgileri otomatik olarak birleştirip işliyor ve birkaç saniye içinde havan toplarından ağır obüslere kadar düşman silahlarının koordinatlarını veriyor" dendi.

Penisilin sisteminin etkileyici bir tespit menziline sahip olduğuna dikkat çeken Rostec, "Bunun sonucu olarak, düşman topunun namlusu ateşlendikten sonra henüz soğumaya vakit bulamadan bizim tarafımızdan kendisine bir yanıt veriliyor" ifadelerini kullandı.

Rostec'in iştiraki 'Rosel' holding tarafından geliştirilen Penisilin kompleksi, -40 ila +60 derece arasındaki sıcaklıklarda günün herhangi bir saatinde etkili bir şekilde keşif yapabiliyor.

Aynı zamanda, tüm karmaşıklığına rağmen sistem, oldukça kısa bir süre içinde konuşlandırılıp kullanıma hazır hale getirilebiliyor.

İlk Penisilin sistemleri, Rus birliklerine Aralık 2020'de teslim edildi. Sistemler, roket ve namlulu topçu sistemleri, uçaksavar ve taktik füzelerin mevzilerini tespit etmek üzere tasarlandı.
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