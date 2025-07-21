https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/mezarlikta-nobetle-korunuyor-koparana-557-bin-tl-ceza-1098032227.html

Mezarlıkta nöbetle korunuyor: Koparana 557 bin TL ceza

Mezarlıkta nöbetle korunuyor: Koparana 557 bin TL ceza

Sputnik Türkiye

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Sinep köyü sakinleri, sadece bu bölgede yetişen ve koparılması halinde 557 bin 212 TL ceza uygulanan Siirt adaçayını (Salvia... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T11:28+0300

2025-07-21T11:28+0300

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Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Sinep köyünde, nesli dünya genelinde sadece burada bulunan Siirt adaçayı için dikkat çeken bir koruma yöntemi uygulanıyor. IUCN kriterlerine göre “kritik tehlike” (CR) altında bulunan bu endemik bitki, Sinep köyü mezarlığında yetişiyor ve köylüler tarafından nöbetle korunuyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı “Siirt Adaçayı Tür Koruma Eylem Planı” kapsamında koparanlara 557 bin 212 TL idari para cezası uygulanıyor. Koruma çabalarına köy halkı da aktif olarak destek veriyor.Mayıstan temmuz sonuna kadar nöbet tutuluyorKöy sakinleri, bu nadir türün çiçek açma ve tohum verme dönemleri olan mayıs-temmuz ayları arasında mezarlıkta dönüşümlü nöbet tutuyor. Bu dönemde bölgeye gelen yabancılar dikkatle izleniyor, izinsiz girişlere karşı önlem alınıyor.Köy muhtarı Şaban Koyun, bitkinin sadece burada yetiştiğinin bilim insanları tarafından açıklanmasının ardından sorumluluklarının farkına vardıklarını belirterek, “El birliğiyle bitkiyi koruyoruz. Tohum döneminde de nöbet bırakmıyoruz” dedi.'Bu bitki sadece burada yaşıyor'Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fidan, bitkinin önemine dikkat çekerek, “Buraya gelen her ziyaretçinin muhakkak gerekli izinleri alması gerekiyor. Bu bitki lokal, endemik bir tür. Köylüler de bu nedenle sahip çıkıyor” ifadelerini kullandı.Fidan ayrıca, Türkiye’de adaçayının yaklaşık 100 türü bulunduğunu, bunların 50’den fazlasının endemik olduğunu belirtti. “Türkiye bu bitkilerin gen merkezi konumunda. Bazı türleri tıbbi aromatik bitki, bazıları süs bitkisi olarak kullanılıyor. Siirt adaçayının da ekonomiye kazandırılması mümkün” dedi.'Tanımadığımız kişileri mezarlığa sokmuyoruz'Köyde yaşayan 81 yaşındaki Ahmet Beşir Tatlı ise, “Bazı kişiler mezarlığa geliyor. Tanımadığımız kişileri içeri almıyoruz. Bitkiyi korumak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/eski-tip-ehliyet-sahiplerine-10-gun-uyarisi-kaciran-fazla-odeyecek-1098030163.html

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siirt, adaçayı, tillo , uluslararası doğayı koruma birliği (iucn)