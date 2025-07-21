https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/eski-tip-ehliyet-sahiplerine-10-gun-uyarisi-kaciran-fazla-odeyecek-1098030163.html
Eski tip ehliyet sahiplerine son 10 gün uyarısı: Kaçıran fazla ödeyecek
Eski tip ehliyet sahiplerine son 10 gün uyarısı: Kaçıran fazla ödeyecek
Sputnik Türkiye
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgesi sahiplerini uyardı. Belgelerini 31 Temmuz 2025’e kadar yenilemeyenler, 1 Ağustos’tan... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T10:44+0300
2025-07-21T10:44+0300
2025-07-21T10:45+0300
ekonomi̇
ehliyet
eski ehliyet
yenileme
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, eski tip sürücü belgesi bulunan vatandaşları uyardı. Paylaşımda, bu belgelerin 31 Temmuz 2025’e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak yenilenebileceği belirtildi.Yapılan açıklamada, “Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine” denilerek başlayan çağrıda, bu işlemlerin herhangi bir karmaşa yaşanmadan, randevu sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi.15 TL’ye değişim şansıGenel Müdürlük, şu anda eski tip ehliyetlerin sadece 15 TL karşılığında yenilenebileceğini açıkladı. Bu düşük maliyetli fırsatın 10 gün sonra sona ereceğini vurgulayan yetkililer, vatandaşların yoğunluk yaşanmadan başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çekti.1 Ağustos’tan sonra büyük fark: 7 bin 438 TL1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7 bin 438 TL’ye yükselecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/otomobil-alacaklar-dikkat-elektrikli-otomobillerde-otv-artacak-mi-1098028991.html
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eski tip sürücü belgesi, ehliyet yenileme, ehliyet yenileme ücreti 2025, b sınıfı ehliyet, ehliyet değişimi son tarih, 7 bin 438 tl ehliyet, nüfus müdürlüğü randevu, eski ehliyet geçerlilik süresi
eski tip sürücü belgesi, ehliyet yenileme, ehliyet yenileme ücreti 2025, b sınıfı ehliyet, ehliyet değişimi son tarih, 7 bin 438 tl ehliyet, nüfus müdürlüğü randevu, eski ehliyet geçerlilik süresi
Eski tip ehliyet sahiplerine son 10 gün uyarısı: Kaçıran fazla ödeyecek
10:44 21.07.2025 (güncellendi: 10:45 21.07.2025)
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgesi sahiplerini uyardı. Belgelerini 31 Temmuz 2025’e kadar yenilemeyenler, 1 Ağustos’tan itibaren 7 bin 438 TL ücret ödeyecek. Eski belgeler sadece 15 TL’ye değiştirilebiliyor, ancak son tarih hızla yaklaşıyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, eski tip sürücü belgesi bulunan vatandaşları uyardı. Paylaşımda, bu belgelerin 31 Temmuz 2025’e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak yenilenebileceği belirtildi.
Yapılan açıklamada, “Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine” denilerek başlayan çağrıda, bu işlemlerin herhangi bir karmaşa yaşanmadan, randevu sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi.
Genel Müdürlük, şu anda eski tip ehliyetlerin sadece 15 TL karşılığında yenilenebileceğini açıkladı. Bu düşük maliyetli fırsatın 10 gün sonra sona ereceğini vurgulayan yetkililer, vatandaşların yoğunluk yaşanmadan başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çekti.
1 Ağustos’tan sonra büyük fark: 7 bin 438 TL
1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7 bin 438 TL’ye yükselecek.