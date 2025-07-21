https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/eski-tip-ehliyet-sahiplerine-10-gun-uyarisi-kaciran-fazla-odeyecek-1098030163.html

Eski tip ehliyet sahiplerine son 10 gün uyarısı: Kaçıran fazla ödeyecek

Eski tip ehliyet sahiplerine son 10 gün uyarısı: Kaçıran fazla ödeyecek

Sputnik Türkiye

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgesi sahiplerini uyardı. Belgelerini 31 Temmuz 2025’e kadar yenilemeyenler, 1 Ağustos’tan... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T10:44+0300

2025-07-21T10:44+0300

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ekonomi̇

ehliyet

eski ehliyet

yenileme

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, eski tip sürücü belgesi bulunan vatandaşları uyardı. Paylaşımda, bu belgelerin 31 Temmuz 2025’e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak yenilenebileceği belirtildi.Yapılan açıklamada, “Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine” denilerek başlayan çağrıda, bu işlemlerin herhangi bir karmaşa yaşanmadan, randevu sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi.15 TL’ye değişim şansıGenel Müdürlük, şu anda eski tip ehliyetlerin sadece 15 TL karşılığında yenilenebileceğini açıkladı. Bu düşük maliyetli fırsatın 10 gün sonra sona ereceğini vurgulayan yetkililer, vatandaşların yoğunluk yaşanmadan başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çekti.1 Ağustos’tan sonra büyük fark: 7 bin 438 TL1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7 bin 438 TL’ye yükselecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/otomobil-alacaklar-dikkat-elektrikli-otomobillerde-otv-artacak-mi-1098028991.html

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