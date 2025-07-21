Meteorolojiden kritik uyarı: Sıcak hava dalgasına giriliyor, il il hava durumu
© AA / Berkan Çetinsıcak hava
© AA / Berkan Çetin
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21 Temmuz haftasında yurdun büyük bölümü kavurucu sıcakların etkisi altına giriyor. Termometreler birçok kentte 40 dereceyi aşarken, uzmanlar özellikle kronik hastalar ve yaşlıları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Bazı bölgelerde ise yerel sağanak ve kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Temmuz hava durumu tahminlerine göre öğle saatleirnden itibaren Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı yükseliyor
Hava sıcaklığı 21 Temmuz itibariyle bölgelerde yükselmeye başlarken Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık, 40 dereceyi geçiyor.
Sert rüzgara dikkat
Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Balıkesir – 37°C – Az bulutlu ve açık
Edirne – 38°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul – 34°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli – 35°C – Az bulutlu ve açık
Edirne – 38°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul – 34°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli – 35°C – Az bulutlu ve açık
EGE
Afyonkarahisar – 33°C – Az bulutlu
Denizli – 38°C – Az bulutlu
İzmir – 37°C – Az bulutlu ve açık
Muğla – 39°C – Az bulutlu ve açık
Denizli – 38°C – Az bulutlu
İzmir – 37°C – Az bulutlu ve açık
Muğla – 39°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Adana – 37°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya – 36°C – Az bulutlu
Hatay – 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya – 36°C – Az bulutlu
Hatay – 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 36°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara – 34°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir – 33°C – Az bulutlu ve açık
Konya – 34°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir – 32°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir – 33°C – Az bulutlu ve açık
Konya – 34°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir – 32°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu – 30°C – Az bulutlu ve açık
Düzce – 34°C – Az bulutlu ve açık
Sinop – 34°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak – 29°C – Az bulutlu ve açık
Düzce – 34°C – Az bulutlu ve açık
Sinop – 34°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak – 29°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Artvin – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun – 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun – 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 30°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars – 38°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya – 39°C – Parçalı ve az bulutlu
Van – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars – 38°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya – 39°C – Parçalı ve az bulutlu
Van – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 40°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin – 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt – 40°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 40°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin – 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt – 40°C – Az bulutlu ve açık