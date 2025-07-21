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Meteorolojiden kritik uyarı: Sıcak hava dalgasına giriliyor, il il hava durumu

Meteorolojiden kritik uyarı: Sıcak hava dalgasına giriliyor, il il hava durumu

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 21 Temmuz haftasında Türkiye genelinde sıcak hava dalgası uyarısı yaptı. Sıcaklıklar birçok ilde 40 dereceyi geçecek. Bazı bölgelerde yerel sağanak ve kuvvetli rüzgar da bekleniyor.

2025-07-21T06:46+0300

2025-07-21T06:46+0300

2025-07-21T06:46+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Temmuz hava durumu tahminlerine göre öğle saatleirnden itibaren Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yükseliyorHava sıcaklığı 21 Temmuz itibariyle bölgelerde yükselmeye başlarken Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık, 40 dereceyi geçiyor. Sert rüzgara dikkatRüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. MARMARABalıkesir – 37°C – Az bulutlu ve açıkEdirne – 38°C – Az bulutlu ve açıkİstanbul – 34°C – Az bulutlu ve açıkKırklareli – 35°C – Az bulutlu ve açıkEGEAfyonkarahisar – 33°C – Az bulutluDenizli – 38°C – Az bulutluİzmir – 37°C – Az bulutlu ve açıkMuğla – 39°C – Az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana – 37°C – Parçalı ve az bulutluAntalya – 36°C – Az bulutluHatay – 33°C – Parçalı ve az bulutluIsparta – 36°C – Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara – 34°C – Az bulutlu ve açıkEskişehir – 33°C – Az bulutlu ve açıkKonya – 34°C – Az bulutlu ve açıkNevşehir – 32°C – Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu – 30°C – Az bulutlu ve açıkDüzce – 34°C – Az bulutlu ve açıkSinop – 34°C – Az bulutlu ve açıkZonguldak – 29°C – Az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 35°C – Parçalı ve az bulutluArtvin – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun – 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutluTrabzon – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum – 30°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars – 38°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya – 39°C – Parçalı ve az bulutluVan – 29°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 42°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep – 40°C – Parçalı ve az bulutluMardin – 38°C – Az bulutlu ve açıkSiirt – 40°C – Az bulutlu ve açık

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