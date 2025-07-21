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Meteorolojiden kritik uyarı: Sıcak hava dalgasına giriliyor, il il hava durumu
Meteorolojiden kritik uyarı: Sıcak hava dalgasına giriliyor, il il hava durumu
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Meteoroloji, 21 Temmuz haftasında Türkiye genelinde sıcak hava dalgası uyarısı yaptı. Sıcaklıklar birçok ilde 40 dereceyi geçecek. Bazı bölgelerde yerel sağanak ve kuvvetli rüzgar da bekleniyor.
2025-07-21T06:46+0300
2025-07-21T06:46+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Temmuz hava durumu tahminlerine göre öğle saatleirnden itibaren Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yükseliyorHava sıcaklığı 21 Temmuz itibariyle bölgelerde yükselmeye başlarken Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık, 40 dereceyi geçiyor. Sert rüzgara dikkatRüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. MARMARABalıkesir – 37°C – Az bulutlu ve açıkEdirne – 38°C – Az bulutlu ve açıkİstanbul – 34°C – Az bulutlu ve açıkKırklareli – 35°C – Az bulutlu ve açıkEGEAfyonkarahisar – 33°C – Az bulutluDenizli – 38°C – Az bulutluİzmir – 37°C – Az bulutlu ve açıkMuğla – 39°C – Az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana – 37°C – Parçalı ve az bulutluAntalya – 36°C – Az bulutluHatay – 33°C – Parçalı ve az bulutluIsparta – 36°C – Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara – 34°C – Az bulutlu ve açıkEskişehir – 33°C – Az bulutlu ve açıkKonya – 34°C – Az bulutlu ve açıkNevşehir – 32°C – Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu – 30°C – Az bulutlu ve açıkDüzce – 34°C – Az bulutlu ve açıkSinop – 34°C – Az bulutlu ve açıkZonguldak – 29°C – Az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 35°C – Parçalı ve az bulutluArtvin – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun – 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutluTrabzon – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum – 30°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars – 38°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya – 39°C – Parçalı ve az bulutluVan – 29°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 42°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep – 40°C – Parçalı ve az bulutluMardin – 38°C – Az bulutlu ve açıkSiirt – 40°C – Az bulutlu ve açık
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sıcak hava dalgası, 21 temmuz hava durumu, meteoroloji uyarısı, aşırı sıcaklık, 40 derece, yerel sağanak, kuvvetli rüzgar, türkiye hava durumu, illere göre hava durumu, sıcaklık artışı
sıcak hava dalgası, 21 temmuz hava durumu, meteoroloji uyarısı, aşırı sıcaklık, 40 derece, yerel sağanak, kuvvetli rüzgar, türkiye hava durumu, illere göre hava durumu, sıcaklık artışı

Meteorolojiden kritik uyarı: Sıcak hava dalgasına giriliyor, il il hava durumu

06:46 21.07.2025
© AA / Berkan Çetinsıcak hava
sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© AA / Berkan Çetin
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21 Temmuz haftasında yurdun büyük bölümü kavurucu sıcakların etkisi altına giriyor. Termometreler birçok kentte 40 dereceyi aşarken, uzmanlar özellikle kronik hastalar ve yaşlıları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Bazı bölgelerde ise yerel sağanak ve kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Temmuz hava durumu tahminlerine göre öğle saatleirnden itibaren Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı yükseliyor

Hava sıcaklığı 21 Temmuz itibariyle bölgelerde yükselmeye başlarken Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık, 40 dereceyi geçiyor.

Sert rüzgara dikkat

Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Balıkesir – 37°C – Az bulutlu ve açık
Edirne – 38°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul – 34°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli – 35°C – Az bulutlu ve açık

EGE

Afyonkarahisar – 33°C – Az bulutlu
Denizli – 38°C – Az bulutlu
İzmir – 37°C – Az bulutlu ve açık
Muğla – 39°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Adana – 37°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya – 36°C – Az bulutlu
Hatay – 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 36°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 34°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir – 33°C – Az bulutlu ve açık
Konya – 34°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir – 32°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bolu – 30°C – Az bulutlu ve açık
Düzce – 34°C – Az bulutlu ve açık
Sinop – 34°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak – 29°C – Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Artvin – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun – 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 30°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars – 38°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya – 39°C – Parçalı ve az bulutlu
Van – 29°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 40°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin – 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt – 40°C – Az bulutlu ve açık
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