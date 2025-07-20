https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/meteoroloji-uzmani-uyardi-en-sicak-2-gun-geliyor-1098018968.html
Meteoroloji uzmanı uyardı: En sıcak 2 gün geliyor
Meteoroloji uzmanı uyardı: En sıcak 2 gün geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 2 gün için aşırı sıcakların etkili olacağı konusunda uyardı. İstanbul'da da kavurucu sıcakların hakim olacağını... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T13:07+0300
2025-07-20T13:07+0300
2025-07-20T13:07+0300
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sıcak hava dalgası
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Hava sıcaklıklarının giderek arttığı Temmuz ayında Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 2 gün boyunca sıcak hava dalgasının etkili olacağı konusunda uyardı. Hava tahminlerine göre 19 Temmuz ilâ 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında Ankara: 37, İstanbul: 36, İzmir: 40, Konya: 37, Edirne: 42, Bursa: 39, Aydın: 44, Muğla: 41, Antalya: 40, Adana: 39, Diyarbakır: 45, Erzurum: 32, Şanlıurfa: 44 derece olacağı ifade edildi. 2025'in 3. sıcak hava dalgasının geleceğini belirten uzmanlar, İstanbul'da salı ve çarşamba günü yüksek sıcakların kaydedileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/meteorolojinin-uyarisi-devam-ediyor-saganak-yagis-ruzgarla-birlesirken-bazi-kentlerde-hava-1098012574.html
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meteoroloji, i̇stanbul, ankara, i̇zmir, sıcak hava dalgası
meteoroloji, i̇stanbul, ankara, i̇zmir, sıcak hava dalgası
Meteoroloji uzmanı uyardı: En sıcak 2 gün geliyor
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 2 gün için aşırı sıcakların etkili olacağı konusunda uyardı. İstanbul'da da kavurucu sıcakların hakim olacağını belirten Şen, hastaların ve yaşlıların o günlerde dışarı çıkmamasını önerdi.
Hava sıcaklıklarının giderek arttığı Temmuz ayında Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 2 gün boyunca sıcak hava dalgasının etkili olacağı konusunda uyardı.
Hava tahminlerine göre 19 Temmuz ilâ 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında Ankara: 37, İstanbul: 36, İzmir: 40, Konya: 37, Edirne: 42, Bursa: 39, Aydın: 44, Muğla: 41, Antalya: 40, Adana: 39, Diyarbakır: 45, Erzurum: 32, Şanlıurfa: 44 derece olacağı ifade edildi.
2025'in 3. sıcak hava dalgasının geleceğini belirten uzmanlar, İstanbul'da salı ve çarşamba günü yüksek sıcakların kaydedileceğini belirtti.