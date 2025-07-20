Hava sıcaklıklarının giderek arttığı Temmuz ayında Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 2 gün boyunca sıcak hava dalgasının etkili olacağı konusunda uyardı. Hava tahminlerine göre 19 Temmuz ilâ 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında Ankara: 37, İstanbul: 36, İzmir: 40, Konya: 37, Edirne: 42, Bursa: 39, Aydın: 44, Muğla: 41, Antalya: 40, Adana: 39, Diyarbakır: 45, Erzurum: 32, Şanlıurfa: 44 derece olacağı ifade edildi. 2025'in 3. sıcak hava dalgasının geleceğini belirten uzmanlar, İstanbul'da salı ve çarşamba günü yüksek sıcakların kaydedileceğini belirtti.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 2 gün için aşırı sıcakların etkili olacağı konusunda uyardı. İstanbul'da da kavurucu sıcakların hakim olacağını... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

Meteoroloji uzmanı uyardı: En sıcak 2 gün geliyor

© AA / Carlo Bressan sıcak hava dalgası © AA / Carlo Bressan

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 2 gün için aşırı sıcakların etkili olacağı konusunda uyardı. İstanbul'da da kavurucu sıcakların hakim olacağını belirten Şen, hastaların ve yaşlıların o günlerde dışarı çıkmamasını önerdi.