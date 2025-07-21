https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/memur-ve-memur-emeklisi-maas-farki-ne-zaman-yatacak-odeme-takvimi-bekleniyor-1098040583.html

Memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Ödeme takvimi bekleniyor

Memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Ödeme takvimi bekleniyor

Sputnik Türkiye

Memur ve memur emeklilerinin maaş farklarının ne zaman ödeneceği henüz netleşmedi. Peki, memur maaş farkı ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri ne zaman?

2025-07-21T15:31+0300

2025-07-21T15:31+0300

2025-07-21T15:31+0300

ekonomi̇

memur

memur zammı

memur maaşı

emekli

emekli maaşı

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

sgk

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Memur ve memur emeklisi, Temmuz ayında yapılan yüzde 15.57’lik maaş zammı sonrası 1-14 Temmuz tarihleri arasında oluşan maaş farkı ödemeleri için bekleyişini sürdürüyor. Ancak, bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından henüz net bir tarih verilmedi.Gözler SGK ve bakanlık açıklamasındaKamu çalışanları ve Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri, maaş farklarının hangi tarihte hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Şu ana kadar ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ne de SGK'dan resmi bir bilgilendirme yapılmış değil.Geçen yılın takvimi rehber olabilir2024 yılı Temmuz ayında da benzer bir ödeme takvimi izlenmişti. O dönem, maaş farkları 26 Temmuz 2024’te çalışan ve emekli hesaplarına yatırılmıştı. Bu durum, bu yıl da benzer tarihlerde ödeme yapılabileceği ihtimalini güçlendiriyor.Ödeme tarihine dair kesin bilgi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ya da SGK yetkilileri tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.

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