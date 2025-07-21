https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/memur-ve-memur-emeklisi-maas-farki-ne-zaman-yatacak-odeme-takvimi-bekleniyor-1098040583.html
Memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Ödeme takvimi bekleniyor
Memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Ödeme takvimi bekleniyor
Sputnik Türkiye
Memur ve memur emeklilerinin maaş farklarının ne zaman ödeneceği henüz netleşmedi. Peki, memur maaş farkı ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri ne zaman?
2025-07-21T15:31+0300
2025-07-21T15:31+0300
2025-07-21T15:31+0300
ekonomi̇
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli
emekli maaşı
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
sgk
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Memur ve memur emeklisi, Temmuz ayında yapılan yüzde 15.57’lik maaş zammı sonrası 1-14 Temmuz tarihleri arasında oluşan maaş farkı ödemeleri için bekleyişini sürdürüyor. Ancak, bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından henüz net bir tarih verilmedi.Gözler SGK ve bakanlık açıklamasındaKamu çalışanları ve Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri, maaş farklarının hangi tarihte hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Şu ana kadar ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ne de SGK'dan resmi bir bilgilendirme yapılmış değil.Geçen yılın takvimi rehber olabilir2024 yılı Temmuz ayında da benzer bir ödeme takvimi izlenmişti. O dönem, maaş farkları 26 Temmuz 2024’te çalışan ve emekli hesaplarına yatırılmıştı. Bu durum, bu yıl da benzer tarihlerde ödeme yapılabileceği ihtimalini güçlendiriyor.Ödeme tarihine dair kesin bilgi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ya da SGK yetkilileri tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/cumhurbaskani-erdogandan-lgsye-iliskin-iddialara-sert-cikis-ozur-dilemeliler-1098036460.html
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sgk maaş farkı, memur ve memur emeklisi, memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman, emekli maaş farkları ne zaman yatacak, memur emekli fark ödemesi, memur maaş farkı, emekli enflasyon farkı
Memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Ödeme takvimi bekleniyor
Temmuz ayında yapılan yüzde 15.57'lik zam sonrası milyonlarca memur ve memur emeklisi, 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farklarını bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan henüz resmi açıklama gelmedi. Ödemelerin ne zaman yapılacağı ise gündemde.
Memur ve memur emeklisi, Temmuz ayında yapılan yüzde 15.57’lik maaş zammı sonrası 1-14 Temmuz tarihleri arasında oluşan maaş farkı ödemeleri için bekleyişini sürdürüyor. Ancak, bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından henüz net bir tarih verilmedi.
Gözler SGK ve bakanlık açıklamasında
Kamu çalışanları ve Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri, maaş farklarının hangi tarihte hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Şu ana kadar ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ne de SGK'dan resmi bir bilgilendirme yapılmış değil.
Geçen yılın takvimi rehber olabilir
2024 yılı Temmuz ayında da benzer bir ödeme takvimi izlenmişti. O dönem, maaş farkları 26 Temmuz 2024’te çalışan ve emekli hesaplarına yatırılmıştı. Bu durum, bu yıl da benzer tarihlerde ödeme yapılabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
Ödeme tarihine dair kesin bilgi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ya da SGK yetkilileri tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.