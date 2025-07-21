https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/gelecek-partisinde-3-gunde-3-istifa-surdurulebilir-siyasi-zemin-kalmadi-1098030620.html
Gelecek Partisi'nde 3 günde 3. istifa: 'Sürdürülebilir siyasi zemin kalmadı'
Gelecek Partisi'nde 3 günde 3. istifa: 'Sürdürülebilir siyasi zemin kalmadı'
Sputnik Türkiye
İstanbul Milletvekili Doğan Demir, kurucuları arasında yer aldığı Gelecek Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. “Yaklaşık iki yıldır tüm uyarılara rağmen... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T10:48+0300
2025-07-21T10:48+0300
2025-07-21T10:48+0300
poli̇ti̇ka
gelecek partisi
doğan demir
istifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097944316_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5388bb9f1d47b96880c333e1c0d7c8dd.jpg
İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi'nden istifa etti.İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü hatırlatan Demir, "Başta milletvekili olarak görev yaptığım güzel İstanbul’umuz olmak üzere, ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği için mücadelem devam ediyor ve edeceğim" dedi.Doğan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini belirterek, şunları kaydetti:Mecliste kaç bağımsız milletvekili var?Demir'in istifasıyla TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükseldi.Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı kaç?İstifaların ardından Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 21'e düştü.Gelecek Partisi'nden istifalarİstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi'nden bugün itibarıyla istifa etti.İstanbul milletvekilleri İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci de 19'unda istifalarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/istanbul-milletvekilleri-isa-mesih-sahin-ve-selim-temurci-gelecek-partisinden-istifa-etti-1098011722.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097944316_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b776074d98022c40f6b27a74f3ebb7c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mecliste kaç bağımsız milletvekili var?, yeni yol grubu'nun milletvekili sayısı kaç?, gelecek partisinden istifa, gelecek partisi istifa, gelecek partisi ayrılan vekil, istifa eden milletvekilleri 2025, siyasi parti istifaları
mecliste kaç bağımsız milletvekili var?, yeni yol grubu'nun milletvekili sayısı kaç?, gelecek partisinden istifa, gelecek partisi istifa, gelecek partisi ayrılan vekil, istifa eden milletvekilleri 2025, siyasi parti istifaları
Gelecek Partisi'nde 3 günde 3. istifa: 'Sürdürülebilir siyasi zemin kalmadı'
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Milletvekili Doğan Demir, kurucuları arasında yer aldığı Gelecek Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. “Yaklaşık iki yıldır tüm uyarılara rağmen ortak bir alan oluşturulamadı” diyen Demir, mücadelesinin bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Bu istifayla 2 gün içinde partiden 3 kişi istifa etmiş oldu.
İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi'nden istifa etti.
İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü hatırlatan Demir, "Başta milletvekili olarak görev yaptığım güzel İstanbul’umuz olmak üzere, ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği için mücadelem devam ediyor ve edeceğim" dedi.
Doğan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi’nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Yaklaşık altı yıllık bu süre zarfında, Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarılı olabilmesi; daha da önemlisi, milletimizi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkararak bir alternatif sunabilmek adına her kesimden insanla bir araya geldim. Demokrasi kültürümüzü güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü, eşit ve adil bir yaşamı tesis etmek amacıyla çok uzun yollardan geçtik. Ancak geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm. Tüm kurucu arkadaşlarıma, genel merkez yöneticilerine, teşkilatlarda emek veren üye ve gönüllülere teşekkürü bir borç bilirim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi: 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' Başta milletvekili olarak görev yaptığım güzel İstanbul’umuz olmak üzere, ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği için mücadelem devam ediyor ve edeceğim."
Mecliste kaç bağımsız milletvekili var?
Demir'in istifasıyla TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükseldi.
Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı kaç?
İstifaların ardından Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 21'e düştü.
Gelecek Partisi'nden istifalar
İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi'nden bugün itibarıyla istifa etti.
İstanbul milletvekilleri İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci de 19'unda istifalarını duyurmuştu.