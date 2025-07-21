https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/kurtulmustan-bahceliye-terorsuz-turkiye-ziyareti-tbmmde-yeni-komisyon-hazirligi-1098040827.html

Kurtulmuş’tan Bahçeli’ye 'Terörsüz Türkiye' ziyareti: TBMM’de yeni komisyon hazırlığı

Kurtulmuş’tan Bahçeli’ye 'Terörsüz Türkiye' ziyareti: TBMM’de yeni komisyon hazırlığı

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Meclis’te 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Gündemde, “Terörsüz Türkiye” hedefi... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T16:00+0300

2025-07-21T16:00+0300

2025-07-21T16:01+0300

poli̇ti̇ka

milliyetçi hareket partisi (mhp)

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

numan kurtulmuş

devlet bahçeli

tbmm

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.Gündem: Terörle mücadelede yeni dönemTBMM’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, görüşmenin ana başlığının “Terörsüz Türkiye” hedefi olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Ziyarette, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.”Meclis’te komisyon hazırlığıEdinilen bilgilere göre, TBMM çatısı altında kurulması planlanan yeni komisyon, terörle mücadelede yasal altyapıların güçlendirilmesi, ulusal güvenlik politikalarının koordinasyonu ve sivil toplumla entegrasyon gibi alanlarda çalışmalar yürütecek. Komisyonun çok partili yapıda oluşturulması bekleniyor.Bahçeli ve MHP’nin desteğiMHP lideri Devlet Bahçeli’nin, terörle mücadele konusunda devlet politikası çizgisinde güçlü bir duruş sergilediği biliniyor. Görüşmenin, Meclis’te bu hedef doğrultusunda geniş tabanlı bir mutabakat zemini oluşturulması amacıyla gerçekleştiği ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/mit-baskani-ibrahim-kalin-bahceliyi-ziyaret-etti-1098035495.html

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milliyetçi hareket partisi (mhp), türkiye büyük millet meclisi (tbmm), numan kurtulmuş, devlet bahçeli, tbmm