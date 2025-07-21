https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/kurtulmustan-bahceliye-terorsuz-turkiye-ziyareti-tbmmde-yeni-komisyon-hazirligi-1098040827.html
Kurtulmuş’tan Bahçeli’ye 'Terörsüz Türkiye' ziyareti: TBMM’de yeni komisyon hazırlığı
Kurtulmuş’tan Bahçeli’ye 'Terörsüz Türkiye' ziyareti: TBMM’de yeni komisyon hazırlığı
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Meclis’te 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Gündemde, “Terörsüz Türkiye” hedefi... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T16:00+0300
2025-07-21T16:00+0300
2025-07-21T16:01+0300
poli̇ti̇ka
milliyetçi hareket partisi (mhp)
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
numan kurtulmuş
devlet bahçeli
tbmm
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.Gündem: Terörle mücadelede yeni dönemTBMM’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, görüşmenin ana başlığının “Terörsüz Türkiye” hedefi olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Ziyarette, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.”Meclis’te komisyon hazırlığıEdinilen bilgilere göre, TBMM çatısı altında kurulması planlanan yeni komisyon, terörle mücadelede yasal altyapıların güçlendirilmesi, ulusal güvenlik politikalarının koordinasyonu ve sivil toplumla entegrasyon gibi alanlarda çalışmalar yürütecek. Komisyonun çok partili yapıda oluşturulması bekleniyor.Bahçeli ve MHP’nin desteğiMHP lideri Devlet Bahçeli’nin, terörle mücadele konusunda devlet politikası çizgisinde güçlü bir duruş sergilediği biliniyor. Görüşmenin, Meclis’te bu hedef doğrultusunda geniş tabanlı bir mutabakat zemini oluşturulması amacıyla gerçekleştiği ifade ediliyor.
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milliyetçi hareket partisi (mhp), türkiye büyük millet meclisi (tbmm), numan kurtulmuş, devlet bahçeli, tbmm
milliyetçi hareket partisi (mhp), türkiye büyük millet meclisi (tbmm), numan kurtulmuş, devlet bahçeli, tbmm
Kurtulmuş’tan Bahçeli’ye 'Terörsüz Türkiye' ziyareti: TBMM’de yeni komisyon hazırlığı
16:00 21.07.2025 (güncellendi: 16:01 21.07.2025)
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Meclis’te 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Gündemde, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kurulacak yeni komisyon vardı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.
Gündem: Terörle mücadelede yeni dönem
TBMM’nin
resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, görüşmenin ana başlığının “Terörsüz Türkiye
” hedefi olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Ziyarette, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.”
Meclis’te komisyon hazırlığı
Edinilen bilgilere göre, TBMM çatısı altında kurulması planlanan yeni komisyon, terörle mücadelede yasal altyapıların güçlendirilmesi, ulusal güvenlik politikalarının koordinasyonu ve sivil toplumla entegrasyon gibi alanlarda çalışmalar yürütecek. Komisyonun çok partili yapıda oluşturulması bekleniyor.
Bahçeli ve MHP’nin desteği
MHP
lideri Devlet Bahçeli’nin
, terörle mücadele konusunda devlet politikası çizgisinde güçlü bir duruş sergilediği
biliniyor. Görüşmenin, Meclis’te
bu hedef doğrultusunda geniş tabanlı bir mutabakat zemini oluşturulması amacıyla gerçekleştiği ifade ediliyor.