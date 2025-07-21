Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/italyadan-kulturel-yasak-rus-sef-gergiyevin-konseri-iptal-edildi-1098043785.html
İtalya'dan kültürel yasak: Rus şef Gergiyev'in konseri iptal edildi
İtalya'dan kültürel yasak: Rus şef Gergiyev'in konseri iptal edildi
Sputnik Türkiye
Ünlü Rus şef Gergiyev'in İtalya'daki konserinin iptal edildiği bildirildi. 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T17:39+0300
2025-07-21T17:39+0300
dünya
sputnik
mariinskiy tiyatrosu
valeriy gergiyev
i̇talya
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076291827_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_d288129cbe6887bef8b001438f444480.jpg
Kralların Yazı Müzik Festivali'nin basın ofisinden Sputnik'e yapılan açıklamada, şef Valeriy Gerigiyev'in İtalya'nın Caserta kentinde yapılacak konserinin iptal edildiği belirtildi.Açıklamada, "İdare, bize konserin iptal edildiği konusunda bildirimde bulundu, bunun dışında herhangi bir bilgi verilmedi" dendi.Caserta Kraliyet Sarayı direktörlüğü de konserin neden iptal edildiğine dair bilgi paylaşmadı.Gergiyev yönetimindeki Mariinskiy Tiyatrosu'ndan solistlerin yer aldığı Salerno Filarmoni Orkestrası'nın 27 Temmuz'da Caserta Kraliyet Sarayı'nda sahne alması planlanıyordu. Fakat İtalya'daki Rus karşıtı siyasetçi ve aktivistler, konserin iptal edilmesi için sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı. Ukraynalı dernekler de protesto dalgasında yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/rus-ordusunun-yeni-nesil-gozdesi-penisilin-1098041802.html
i̇talya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076291827_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1920a66aeed40bc80e2dc47e4dc50e2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sputnik, mariinskiy tiyatrosu, valeriy gergiyev, i̇talya, rusya
sputnik, mariinskiy tiyatrosu, valeriy gergiyev, i̇talya, rusya

İtalya'dan kültürel yasak: Rus şef Gergiyev'in konseri iptal edildi

17:39 21.07.2025
© AA / Atatürk Kültür MerkeziKültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mariinski Orkestrası Türkiye'de ilk kez konser verdi. Ünlü şef Valery Gergiev yönetimindeki orkestra, Türkiye turnesi kapsamında Antalya Aspendos ve Ankara CSO ADA'nın ardından İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mariinski Orkestrası Türkiye'de ilk kez konser verdi. Ünlü şef Valery Gergiev yönetimindeki orkestra, Türkiye turnesi kapsamında Antalya Aspendos ve Ankara CSO ADA'nın ardından İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© AA / Atatürk Kültür Merkezi
Abone ol
Ünlü Rus şef Gergiyev'in İtalya'daki konserinin iptal edildiği bildirildi.
Kralların Yazı Müzik Festivali'nin basın ofisinden Sputnik'e yapılan açıklamada, şef Valeriy Gerigiyev'in İtalya'nın Caserta kentinde yapılacak konserinin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İdare, bize konserin iptal edildiği konusunda bildirimde bulundu, bunun dışında herhangi bir bilgi verilmedi" dendi.

Caserta Kraliyet Sarayı direktörlüğü de konserin neden iptal edildiğine dair bilgi paylaşmadı.

Gergiyev yönetimindeki Mariinskiy Tiyatrosu'ndan solistlerin yer aldığı Salerno Filarmoni Orkestrası'nın 27 Temmuz'da Caserta Kraliyet Sarayı'nda sahne alması planlanıyordu. Fakat İtalya'daki Rus karşıtı siyasetçi ve aktivistler, konserin iptal edilmesi için sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı. Ukraynalı dernekler de protesto dalgasında yer almıştı.
Комплекс артразведки Пенициллин - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
DÜNYA
Rus ordusunun yeni nesil gözdesi: Penisilin
16:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала