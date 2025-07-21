İtalya'dan kültürel yasak: Rus şef Gergiyev'in konseri iptal edildi
© AA / Atatürk Kültür MerkeziKültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mariinski Orkestrası Türkiye'de ilk kez konser verdi. Ünlü şef Valery Gergiev yönetimindeki orkestra, Türkiye turnesi kapsamında Antalya Aspendos ve Ankara CSO ADA'nın ardından İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne aldı.
© AA / Atatürk Kültür Merkezi
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Ünlü Rus şef Gergiyev'in İtalya'daki konserinin iptal edildiği bildirildi.
Kralların Yazı Müzik Festivali'nin basın ofisinden Sputnik'e yapılan açıklamada, şef Valeriy Gerigiyev'in İtalya'nın Caserta kentinde yapılacak konserinin iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, "İdare, bize konserin iptal edildiği konusunda bildirimde bulundu, bunun dışında herhangi bir bilgi verilmedi" dendi.
Caserta Kraliyet Sarayı direktörlüğü de konserin neden iptal edildiğine dair bilgi paylaşmadı.
Gergiyev yönetimindeki Mariinskiy Tiyatrosu'ndan solistlerin yer aldığı Salerno Filarmoni Orkestrası'nın 27 Temmuz'da Caserta Kraliyet Sarayı'nda sahne alması planlanıyordu. Fakat İtalya'daki Rus karşıtı siyasetçi ve aktivistler, konserin iptal edilmesi için sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı. Ukraynalı dernekler de protesto dalgasında yer almıştı.
Açıklamada, "İdare, bize konserin iptal edildiği konusunda bildirimde bulundu, bunun dışında herhangi bir bilgi verilmedi" dendi.
Caserta Kraliyet Sarayı direktörlüğü de konserin neden iptal edildiğine dair bilgi paylaşmadı.
Gergiyev yönetimindeki Mariinskiy Tiyatrosu'ndan solistlerin yer aldığı Salerno Filarmoni Orkestrası'nın 27 Temmuz'da Caserta Kraliyet Sarayı'nda sahne alması planlanıyordu. Fakat İtalya'daki Rus karşıtı siyasetçi ve aktivistler, konserin iptal edilmesi için sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı. Ukraynalı dernekler de protesto dalgasında yer almıştı.