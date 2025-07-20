https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/iranda-patlama-cok-sayida-yarali-1098024448.html
İran'da patlama: Çok sayıda yaralı
İran'da patlama: Çok sayıda yaralı
Sputnik Türkiye
İran’ın kuzeyindeki Reşt kentinde, Şehid Bahoner Caddesi’nde nedeni henüz bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada bir dil kursu, kuyumcu, park... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T21:58+0300
2025-07-20T21:58+0300
2025-07-20T21:58+0300
dünya
ortadoğu
i̇ran
patlama
okul
kuyumcu
araba
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İran’ın Reşt kentinde, nedeni henüz bilinmeyen patlamada çoğu kız öğrenci olmak üzere birçok kişi yaralandı.Patlama, Şehid Bahoner Caddesi üzerindeki bir dil öğretim merkezi, kuyumcu ve park halindeki araçlarla çevredeki dükkanlarda ciddi hasara yol açtı. Olayda ilk belirlemelere göre çoğu kız öğrenci olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerindeki incelemeler ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/los-angelesta-patlama-3-olu-1097998305.html
i̇ran
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ortadoğu, i̇ran, patlama, okul, kuyumcu, araba
ortadoğu, i̇ran, patlama, okul, kuyumcu, araba
İran'da patlama: Çok sayıda yaralı
İran’ın kuzeyindeki Reşt kentinde, Şehid Bahoner Caddesi’nde nedeni henüz bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada bir dil kursu, kuyumcu, park halindeki araçlar ve çevredeki bazı dükkânlar ciddi şekilde hasar gördü; çoğu kız öğrenci olmak üzere birçok kişi yaralandı.
İran’ın Reşt kentinde, nedeni henüz bilinmeyen patlamada çoğu kız öğrenci olmak üzere birçok kişi yaralandı.
Patlama, Şehid Bahoner Caddesi üzerindeki bir dil öğretim merkezi, kuyumcu ve park halindeki araçlarla çevredeki dükkanlarda ciddi hasara yol açtı. Olayda ilk belirlemelere göre çoğu kız öğrenci olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerindeki incelemeler ve kurtarma çalışmaları sürüyor.