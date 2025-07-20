https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/iranda-patlama-cok-sayida-yarali-1098024448.html

İran'da patlama: Çok sayıda yaralı

İran'da patlama: Çok sayıda yaralı

Sputnik Türkiye

İran’ın kuzeyindeki Reşt kentinde, Şehid Bahoner Caddesi’nde nedeni henüz bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada bir dil kursu, kuyumcu, park... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T21:58+0300

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dünya

ortadoğu

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patlama

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araba

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İran’ın Reşt kentinde, nedeni henüz bilinmeyen patlamada çoğu kız öğrenci olmak üzere birçok kişi yaralandı.Patlama, Şehid Bahoner Caddesi üzerindeki bir dil öğretim merkezi, kuyumcu ve park halindeki araçlarla çevredeki dükkanlarda ciddi hasara yol açtı. Olayda ilk belirlemelere göre çoğu kız öğrenci olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerindeki incelemeler ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/los-angelesta-patlama-3-olu-1097998305.html

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ortadoğu, i̇ran, patlama, okul, kuyumcu, araba